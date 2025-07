ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 9 IAS अधिकारियों का तबादला, CM के अपर मुख्य सचिव का ट्रांसफर - MP IAS TRANSFER

मध्य प्रदेश के 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 7, 2025 at 9:45 AM IST | Updated : July 7, 2025 at 10:57 AM IST 2 Min Read

पिछले करीब डेढ़ साल में सीएम कार्यालय में यह चौथा बड़ा बदलाव है. इसके पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह और संजय शुक्ल और फिर सचिव भारत यादव को भी बदला जा चुका है. तबादलों की सूची (ETV Bharat) तबादलों की सूची (ETV Bharat) छुट्टी के दिन बदले 9 IAS अधिकारी राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़े विभागों के आला अधिकारियों के तबादले किए हैं. देर रात जारी सूची में 9 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. डॉ. राजेश राजौरा- अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय, एनवीडीए और जल संसाधन विभाग के एसीएस थे, फिलहाल उनके पास एनवीडीए और जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी है. संजय दुबे - अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग और आईटी के एसीएस थे, अब नगरीय विकास एव आईटी के एसीएस हैं. नीरज मंडलोई - ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, लेकिन अब इन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है. संजय कुमार शुक्ल - नगरीय विकास, योजना, विमानन विभाग के अपर मुख्य सचिव थे. अब सामान्य प्रशासन विभाग, योजना और विमानन विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं. डीजी आहूजा - प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण और आयुष थे, अब सहकारिता और मछुआ व आयुष प्रमुख सचिव बनाए गए हैं. एम. सेलवेंद्रन - सचिव, जीएडी कार्मिक व कृषि थे. अब सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव बनाए गए हैं. निशांत वरवड़े - आयुक्त उच्च शिक्षा थे अब कृषि विभाग के सचिव बनाए गए हैं. प्रबल सिपाहा - मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग के ओएसडी थे. अब उच्च शिक्षा विभाग में आयुक्त बनाए गए हैं. राखी सहाय - मध्य प्रदेश वित्त निगम, इंदौर में एमडी थे. अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सचिव बनी हैं.

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सचिवालय में एक बार फिर बड़ा बदलाव हुआ है. इस बार मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव रहे डॉ. राजेश राजौरा को बदल दिया गया है. उनके स्थान पर ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई को मुख्यमंत्री कार्यालय की कमान सौंपी गई है. हालांकि राजेश राजौरा के पास जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विभाग बना रहेगा. रविवार देर यह बदलाव किया गया. मध्य प्रदेश में सालों से जमे कर्मचारियों का तबादला पक्का, 6 दिन का मिला अल्टीमेटम पिछले करीब डेढ़ साल में सीएम कार्यालय में यह चौथा बड़ा बदलाव है. इसके पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह और संजय शुक्ल और फिर सचिव भारत यादव को भी बदला जा चुका है. तबादलों की सूची (ETV Bharat) तबादलों की सूची (ETV Bharat) छुट्टी के दिन बदले 9 IAS अधिकारी राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़े विभागों के आला अधिकारियों के तबादले किए हैं. देर रात जारी सूची में 9 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. डॉ. राजेश राजौरा- अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय, एनवीडीए और जल संसाधन विभाग के एसीएस थे, फिलहाल उनके पास एनवीडीए और जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी है. संजय दुबे - अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग और आईटी के एसीएस थे, अब नगरीय विकास एव आईटी के एसीएस हैं. नीरज मंडलोई - ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, लेकिन अब इन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है. संजय कुमार शुक्ल - नगरीय विकास, योजना, विमानन विभाग के अपर मुख्य सचिव थे. अब सामान्य प्रशासन विभाग, योजना और विमानन विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं. डीजी आहूजा - प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण और आयुष थे, अब सहकारिता और मछुआ व आयुष प्रमुख सचिव बनाए गए हैं. एम. सेलवेंद्रन - सचिव, जीएडी कार्मिक व कृषि थे. अब सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव बनाए गए हैं. निशांत वरवड़े - आयुक्त उच्च शिक्षा थे अब कृषि विभाग के सचिव बनाए गए हैं. प्रबल सिपाहा - मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग के ओएसडी थे. अब उच्च शिक्षा विभाग में आयुक्त बनाए गए हैं. राखी सहाय - मध्य प्रदेश वित्त निगम, इंदौर में एमडी थे. अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सचिव बनी हैं.

Last Updated : July 7, 2025 at 10:57 AM IST