फिरोजाबाद में राजस्व टीम पर हमला मामले में 4 महिलाओं समेत 9 गिरफ्तार, तहसीलदार की तोड़ दी थी गाड़ी, अफसरों ने भागकर बचाई थी जान
मामले में लेखपाल ने 21 नामजद और 8-10 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 9:13 PM IST
फिरोजाबाद : सरकारी जमीन की पैमाइश करने गई सदर तहसील की राजस्व टीम पर हमला मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें पांच पुरुष और चार महिलाएं हैं.
थानाध्यक्ष लाइनपार रमित कुमार ने बताया कि दो दिन पहले 13 सितंबर को समाधान दिवस में मिली शिकायत के बाद सदर तहसील की राजस्व टीम तहसीलदार रवीश कुमार के साथ गांव नया बांस की ठार पर सरकारी जमीन की पैमाइश के लिए गयी थी.
ग्रामीणों ने किया पथराव : पैमाइश के बाद टीम जब लौट रही थी तभी कई ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. अफसरों ने भाग कर जान बचायी. पथराव में तहसीलदार की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गयी थी. मामले में लेखपाल ने 21 नामजद और 8-10 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था.
आरोपियों में चार महिलाएं : थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देश पर चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत सोमवार को 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए आरोपियों में गुड्डू पुत्र हीरालाल, मुकेश पुत्र अमृतलाल, लेखपाल पुत्र शंकरलाल, रामअवतार पुत्र कालीचरन, मुन्नालाल पुत्र रामलक्ष्मण उर्फ लक्ष्मणदास, श्रीदेवी पत्नी हीरालाल, छोटी पत्नी द्वारिका प्रसाद, सरोज पत्नी करन सिंह, शन्तो पत्नी मुन्ना है.
सभी एक ही गांव से : सभी आरोपी ग्राम नया बांस की ठार के रहने वाले हैं. आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की गई है. गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के लिए उपजिलाधिकारी सदर के समक्ष पेश किया गया.
