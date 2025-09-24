ETV Bharat / state

यूपी के मिशन शक्ति अभियान में बेटियां बनीं अधिकारी; 8वीं की छात्रा बनी DG स्कूल शिक्षा, कहा- 'IAS बनना है सपना'

यूपी में मिशन शक्ति 5.0 के तीसरे दिन बेटियों ने प्रशासनिक दायित्व संभालकर लिखी आत्मविश्वास और नेतृत्व की नई इबारत.

8वीं की छात्रा बनी DG स्कूल शिक्षा.
8वीं की छात्रा बनी DG स्कूल शिक्षा. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 9:01 AM IST

लखनऊ: मिशन शक्ति के 5वें चरण के तीसरे दिन बेटियों ने प्रशासनिक दायित्व संभालकर आत्मविश्वास और नेतृत्व की एक नई इबारत लिखी. मंगलवार को महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के दफ्तर में कुछ अलग ही माहौल रहा. जहां आमतौर पर अनुभवी अफसर अपने निर्णयों से शिक्षा व्यवस्था को दिशा देते हैं, वहीं उनकी कुर्सियों पर परिषदीय विद्यालयों की बालिकाएं बैठी नजर आईं.

यूपी सरकार ने 20 सितंबर को महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया है. नवरात्रि के अवसर पर अलग-अलग थीम पर 10 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है. मंगलवार को समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालय, केजीबीवी विद्यालय, विकास खंड, तहसील, जिला तथा मंडल स्तर पर बालिकाओं को एक दिन के लिए प्रमुख पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई.

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने कहा कि मिशन शक्ति 5.0 का यह आयोजन न केवल बालिकाओं के भीतर नेतृत्व क्षमता और आत्मबल जगाने का माध्यम बना, बल्कि यह संदेश भी दे गया कि बेटियां जब अवसर पाती हैं, तो बड़े से बड़ा दायित्व निभाने में सक्षम हैं.

स्कूली छात्राएं बनीं एक दिन की अधिकारी.
स्कूली छात्राएं बनीं एक दिन की अधिकारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

इन बालिकाओं ने संभाला महत्वपूर्ण दायित्व: उच्च प्राथमिक विद्यालय (1-8) 35वीं पीएसी बटालियन महानगर जोन 3 की कक्षा 8 की छात्रा कुमारी लकी सिंह ने डीजी मोनिका रानी के पद का दायित्व संभाला. वहीं, UPS गुलाम हुसैन पुरवा जोन 2 नगर की कक्षा 8 की छात्रा कुमारी नैना ने शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा का दायित्व निभाया. कक्षा 7 की छात्रा कुमारी नैनसी ने वरिष्ठ विशेषज्ञ, गुणवत्ता शिक्षा बनीं.

वहीं, कक्षा 8 की छात्रा कुमारी अनुष्का ने निदेशक, एससीईआरटी, कक्षा 8 की छात्रा इकरा शरीफ ने उप शिक्षा निदेशक प्राइमरी, UPS खड़गपुर की कक्षा 7 की छात्रा कुमारी रोशनी ने उप शिक्षा निदेशक/वरिष्ठ विशेषज्ञ, बालिका शिक्षा यूनिट, कक्षा 8 की छात्र कुमारी लकी सिंह ने वित्त नियंत्रक और कक्षा 8 की छात्रा नंदिनी, कंपोजिट विद्यालय, मटियारी की कक्षा 7 की दिव्यांग छात्रा फातिमा बानो ने अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा का दायित्व संभाला.

लाइव क्लास रूम जैसा ऑफिस का नजारा: इस दौरान ऑफिस का नजारा किसी लाइव क्लासरूम जैसा रहा. बालिकाएं पूरी गंभीरता से फाइलें देख रही थीं. कामकाज समझ रही थीं और अफसरों की तरह दिशा-निर्देश भी दे रही थीं. दायित्व संभालने वाली लकी सिंह ने कहा कि मैं भविष्य में IAS अधिकारी बनना चाहती हूं. मेरा सपना है, कि बालिकाओं के उत्थान के लिए ठोस योजनाएं बनाऊं और उन्हें देश की सशक्त नागरिक के रूप में देख सकूं.

कार्यभार संभालने वाली सभी छात्राओं ने परियोजना कार्यालय समेत विभिन्न यूनिट्स का निरीक्षण किया. अधिकारियों से काम के तरीके को समझा. यह अनुभव उनके आत्मविश्वास को और मजबूत करने वाला रहा.

प्रदेश में 55 हजार से अधिक बालिकाएं बनीं एक दिन की अधिकारी: पूरे प्रदेश की बात करें तो 55,000 से अधिक बालिकाएं जनपदों में अलग-अलग पदों पर आसीन हुईं. इनमें पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, हेड टीचर, वार्डेन, पुलिस, इंजीनियर, डॉक्टर, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, बीडीओ, एसडीएम, सीडीओ, डीएम आदि पदों पर एक दिन के अधिकारी के रूप में आसीन होकर कार्यभार संभाला.

