यूपी के मिशन शक्ति अभियान में बेटियां बनीं अधिकारी; 8वीं की छात्रा बनी DG स्कूल शिक्षा, कहा- 'IAS बनना है सपना'

8वीं की छात्रा बनी DG स्कूल शिक्षा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 24, 2025 at 9:01 AM IST 3 Min Read

लखनऊ: मिशन शक्ति के 5वें चरण के तीसरे दिन बेटियों ने प्रशासनिक दायित्व संभालकर आत्मविश्वास और नेतृत्व की एक नई इबारत लिखी. मंगलवार को महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के दफ्तर में कुछ अलग ही माहौल रहा. जहां आमतौर पर अनुभवी अफसर अपने निर्णयों से शिक्षा व्यवस्था को दिशा देते हैं, वहीं उनकी कुर्सियों पर परिषदीय विद्यालयों की बालिकाएं बैठी नजर आईं. यूपी सरकार ने 20 सितंबर को महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया है. नवरात्रि के अवसर पर अलग-अलग थीम पर 10 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है. मंगलवार को समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालय, केजीबीवी विद्यालय, विकास खंड, तहसील, जिला तथा मंडल स्तर पर बालिकाओं को एक दिन के लिए प्रमुख पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई. महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने कहा कि मिशन शक्ति 5.0 का यह आयोजन न केवल बालिकाओं के भीतर नेतृत्व क्षमता और आत्मबल जगाने का माध्यम बना, बल्कि यह संदेश भी दे गया कि बेटियां जब अवसर पाती हैं, तो बड़े से बड़ा दायित्व निभाने में सक्षम हैं. स्कूली छात्राएं बनीं एक दिन की अधिकारी. (Photo Credit: ETV Bharat) इन बालिकाओं ने संभाला महत्वपूर्ण दायित्व: उच्च प्राथमिक विद्यालय (1-8) 35वीं पीएसी बटालियन महानगर जोन 3 की कक्षा 8 की छात्रा कुमारी लकी सिंह ने डीजी मोनिका रानी के पद का दायित्व संभाला. वहीं, UPS गुलाम हुसैन पुरवा जोन 2 नगर की कक्षा 8 की छात्रा कुमारी नैना ने शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा का दायित्व निभाया. कक्षा 7 की छात्रा कुमारी नैनसी ने वरिष्ठ विशेषज्ञ, गुणवत्ता शिक्षा बनीं.