शिमला: हिमाचल में रोजगार का इंतजार कर रहे शिक्षित युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. राजस्व विभाग में उन्हें जल्द ही नौकरी का अवसर मिलने जा रहा है. प्रदेश सरकार राजस्व विभाग में पटवारियों के 874 पदों को भरने जा रही है, जिसके लिए कार्मिक और वित्त विभाग की ओर से पटवारी के पदों के लिए आरएंडपी नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है.

अब मामला विधि विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया है. आरएंडपी रूल्स के अधिसूचित होने के बाद पटवारियों के 874 पदों को भरने के लिए मांग पत्र राज्य चयन आयोग हमीरपुर को भेज जाएगा. ये जानकारी विधानसभा मानसून सत्र में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित उत्तर में दी.

3 सालों में 1.4 फीसदी बढ़ी बेरोजगारी की दर



हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन सालों में बेरोजगारी की दर में 1.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. वर्ष 2021-22 में यह 4 फीसदी थी. वर्ष 2022-23 में ये दर 4.4 फीसदी थी. 2023-24 में बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई है. ये जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधायक डॉ. जनक राज की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी. उद्योग मंत्री ने बताया कि प्रदेश के रोजगार कार्यालय में कुल 5 लाख 93 हजार 457 आवेदक पंजीकृत हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह सभी पंजीकृत युवा बेरोजगार हैं. राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियमावली के अनुसार कोई भी युवा जिसकी आयु 14 साल से ऊपर है, वो रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत करवा सकता है. इसके अलावा रोजगार प्राप्त युवा भी रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए फिर से रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवा सकते हैं. विभाग की ओर से क्रियान्वित योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण की शर्त जरूरी है. इसलिए रोजगार कार्यालयों में इस उद्देश्य से भी आवेदकों की ओर से नाम दर्ज करवाए जा सकते हैं.

साल में चार बार बनेंगे हिमकेयर कार्ड

हिमाचल में लाभार्थियों की सुविधा के लिए साल में चार बार हिमकेयर कार्ड बनाएं जाएंगे. ये हिमकेयर कार्ड मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में बनाए जाएंगे. इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का इन चार महीनों में कार्ड न बना हो तो आपातकाल की स्थिति में आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, एमएस और जिला अस्पतालों, जोनल अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को अधिकृत किया गया है. ये सभी अधिकारी एक साल में केवल 100 पात्र व्यक्तियों के कार्ड बना सकते हैं. ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने विधायक मलेंद्र राजन के सवाल के लिखित उत्तर में दी.

642.38 करोड़ की देनदारी लंबित, जारी हुए मात्र 10 करोड़

हिमाचल में 30 नवंबर 2022 तक लोक निर्माण विभाग में 2421 कामों के 642.38 करोड़ रुपए की देनदारियां लंबित हैं. इसमें से सरकार ने कुछ कार्यों का 10.21 करोड़ रुपए अन्य कार्यों के लिए निकाल कर आवंटित किए हैं. ये जानकारी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधायक सुधीर शर्मा की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित उत्तर में दी. लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि मंडी जोन में 361 कार्यों के 173.18 करोड़ रुपए लंबित हैं. इसी तरह कांगड़ा क्षेत्र में 1244 काम के 184.49, हमीरपुर क्षेत्र में 214 काम के 8.83, और शिमला क्षेत्र में 602 काम के 196.23 करोड़ रुपए लंबित है. इसमें से हमीरपुर क्षेत्र में 2.53 और शिमला क्षेत्र में 7.67 करोड़ रुपए निकाल कर आवंटित किए गए हैं.

1281 किसानों से खरीदा गेहूं का बीज

सुक्खू सरकार ने प्रदेश के 1281 किसानों से गेहूं का बीज खरीदा है. इसमें से सरकार ने 492 किसानों को उनकी पेमेंट कर दी है और 789 किसानों की पेमेंट लंबित है. उपलब्ध बजट के अनुसार 492 किसानों को अदायगी कर दी गई है और शेष को बजट उपलब्ध न होने के कारण अभी अदायगी नहीं की जा सकी है. ये जानकारी कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के लिखित उत्तर में दी. कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों से 59155.85 क्विंटल गेहूं की खरीद की है.

