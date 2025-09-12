ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री सैनी ने गुरुग्राम वाटर प्रोजेक्ट की गड़बड़ियों पर कसा शिकंजा, एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में 851 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समिति (एचपीपीसी) और हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक आयोजित की गई. बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा और राज्य मंत्री राजेश नागर भी उपस्थित रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के बसई वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट में टेंडर प्रक्रिया में सामने आई गंभीर अनियमितताओं पर कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित मुख्य अभियंता को चार्जशीट करने के आदेश दिए.

ऐसी अनियमितताएं दोबारा न हों - मुख्यमंत्री सैनी

मुख्यमंत्री सैनी ने बैठक में स्पष्ट किया कि इस परियोजना की टेंडर प्रक्रिया में नियमों की जानबूझकर अनदेखी की गई, जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ. उन्होंने कहा कि इस लापरवाही की वजह से न केवल सरकारी धन की हानि हुई, बल्कि परियोजना में अनावश्यक देरी भी हुई, जिससे आम जनता को समय पर सुविधा नहीं मिल सकी. सीएम ने निर्देश दिए कि दोषी अधिकारियों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी अनियमितताएं दोबारा न हों.

भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के प्रति "जीरो टोलरेंस" नीति

राज्य सरकार की भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के प्रति "जीरो टोलरेंस" नीति को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में टेंडर या किसी भी सरकारी प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस सख्त रुख के पीछे सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रतिबद्धता है.