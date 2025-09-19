ETV Bharat / state

नक्शे से गायब होने के कागार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

खुले आसमान तले रहने को मजबूरः ग्रंट नंबर 12 गांव के पीड़ित लोगों ने ETV Bharat की टीम से बातचीत में कहा कि जलस्तर घटने के बाद भी शारदा नदी का कटान थमने का नाम नहीं ले रही है, जिससे गांव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है. कटान से बेघर हुए परिवारों की हालत बेहद दयनीय है. महिलाएं और बच्चे खुले आसमान तले रहने को मजबूर हैं. छोटे बच्चों के लिए दूध और दवा की भारी कमी है. वहीं, मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम करना भी बड़ी चुनौती बन गया है. बिजली व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. बिजली के खंभे और तार शारदा की धारा में बह गए हैं, जिससे गांव अंधेरे में डूब गया है. ग्रामीणों का कहना है कि अंधेरे के चलते उन्हें अब जंगली जानवरों के हमले का भी डर सताने लगा है. बीते दिनों यहां एक तेंदुआ घरों में घुस गया था.

एक दिन में 10 मकान और 3 सड़क नदी में समाएः दरअसल, जिले में बहने वाली शारदा नदी इस समय रौद्र रूप धारण किया है. जिसकी वजह से नदी के किनारे बसे गांवों में संकट के बादल गहरा रहे हैं. लगातार कटान से निघासन तहसील क्षेत्र में स्थित ग्रंट नंबर 12 आधा गांव शारदा नदी के आगोश में समा चुका है. अगस्त से शुरू हुआ सिलिसिला अभी जारी है. पिछले डेढ़ महीने में 85 घर नदी की धारा में बह चुके हैं. 17 सिंतबर बुधवार को 10 मकान, सड़कें और कई बिजली के पोल नदी में विलीन हो गए. नेकपाल, रामशंकर, सर्वेश, रामप्यारी, प्रमोद, कालिका, श्रीकांत, देवकी देवी, रामसागर और खुशीराम के मकान देखते ही देखते नदी में समा गए. जिन परिवारों के सिर से छत छिन गई, वे सड़क किनारे तिरपाल डालकर किसी तरह अपने बच्चों और मवेशियों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं.

लखीमपुर खीरीः बहा कर ले गया सैलाब सब कुछ, फ़क़त आँखों की वीरानी बची है... शहजाद अहमद का ये शेर लखीमपुर खीरी जिले के एक गांव के लोगों पर सटीक बैठती है. जिस घर को बड़े अरमानों और खून-पसीने की कमाई से बनाया था, उसे अपनी आंखों के सामने तबाह होते देख ग्रामीणों का 'कलेजा फटा' जा रहा है. इसी आशियाने में बचपन से लेकर जीवन के हर सुख और दुख बीते देखा, लेकिन अब उसे ही नदी ने अपने आगोश में ले लिया और परिजन बेबस और मायूस खड़े-खड़े देखते रह गये. इस प्राकृतिक आपदा के आगे कोई कुछ नहीं कर सका. यह झकझोर देने वाली घटना लखीमपुर खीरी जिले के निघासन तहसील क्षेत्र स्थित ग्रंट नंबर 12 गांव की है. ETV Bharat की टीम बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित गांव में पहुंचकर हालात का जायजा लिया.

अधिकारी और जनप्रतिनिधि सुध लेने नहीं पहुंचेः ग्रामीण प्रशासन पर समय रहते कदम न उठाने का आरोप भी लगाया है. पुन्नन, रूपरानी का कहना है कि अगर ठोस इंतजाम किए गए होते तो शायद गांव को पूरी तरह मिटने से बचाया जा सकता था. राहत और बचाव कार्य अब तक उनके मुताबिक तेज नहीं हुए हैं. गांव निवासी लज्जावती ने बताया कि नदी के कटान के कारण सभी लोग परेशान है. यहां कोई जिम्मेदार अधिकारी न आता है और न ही कोई जनप्रतिनिधि. बाढ़ के कारण बच्चे भूखे-प्यासे घूम रहे हैं. धनवती ने कहा कि उनके पुत्र विजय कुमार और संत कुमार का मकान शारदा नदी में समा गया है. सरकार उन्हें रहने के लिए सुरक्षित जगह दे.

एक दिन में 10 घर नदी के कटान में आए. (ETV Bharat)

500 ग्रामीणों का जीवन प्रभावितः ग्रामीण सर्वेश शुक्ला ने बताया कि यह गांव उनके बाबा से पहले का बसा हुआ है. इस गांव में उनके पिता और उनका स्वयं का जन्म हुआ है. लेकिन कभी इतनी बढ़ नहीं आई और ना ही कटान हुआ. इस बार शारदा नदी ग्रंट नंबर 12 गांव को नक्शे से समाप्त करने पर लगी हुई है. इस वर्ष 85 घर और दो मंदिर इसी शारदा नदी में समा चुके हैं. ग्रंट नंबर 12 गांव के काटन से करीब 500 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं.

ग्रंट नंबर 12 गांव की भयावह तस्वीर. (ETV Bharat)

3 साल पहले 6 किमी दूर बहती थी नदीः ग्राम प्रधान कुसमा देवी के पति प्रधान प्रतिनिधि कृपा राम ने बताया कि जुलाई से शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था. अगस्त माह से नदी ने कटान करना शुरू कर दिया. जिससे अब तक 85 घर शारदा नदी में समा चुके हैं. इनमें दो मंदिर भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि शारदा नदी करीब 3 साल पहले गांव से 6 किलोमीटर दूर बहती थी. नदी धीरे-धीरे अपना रुख इधर करती रही और आज गांव समाप्त करने तक पहुंच चुकी है. गांव की आबादी लगभग 1800 सौ है. गांव जाने वाला एक रपटापुल मुख्य रास्ता शारदा नदी की तबाही में आकर क्षतिग्रस्त हो गया. ग्रामीणों के द्वारा स्वयं बीड़ा उठाते हुए उसे दुरुस्त किया गया. यह देख प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन के द्वारा बोरियां लगाकर आवागमन शुरू किया गया है.

सड़क किनारे रह रहे लोग. (ETV Bharat)

पिछले साल 3 गांव के 1550 लोग हुए थे प्रभावितः कृपा राम ने बताया कि बीते साल शारदा नदी ने गोदा पुरवा, पारस पुरवा, मंझरी गांव को अपने आगोश में निकल चुकी है. गोद पुरवा गांव की आबादी करीब 400, पारस पुरवा 350 और मंझरी की 800 थी. पिछली साल 1550 लोग बाढ़ और कटान से प्रभावित हुए थे. नदी में घर और जमीन चली जाने के बाद पलायन कर गए. इनमें से कुछ लोग इधर-उधर बंधे पर तिरपाल डालकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं.

75 परिवारों को दी गई आर्थिक मददः एसडीएम निघासन राजीव निगम ने बताया कि अब तक करीब 85 घर नदी में समा चुके हैं. 75 कटान पीड़ितों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है, जबकि बुधवार की रात जिन घरों को नदी ने निगला, उन परिवारों को कागजी कार्रवाई पूरी होते ही मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा. गांव में क्षेत्रीय लेखापाल श्याम नंदन समेत राजस्व विभाग की टीम तैनात हैं और कड़ी निगरानी की जा रही है. पीड़ितों को लंच पैकेट के साथ साथ बाढ़ राहत किट दी जा रही है. प्रत्येक परिवार को 1 लाख 20 हजार रुपये रुपये मदद दी गई है.

389 लोग तिरपाल में काट रहे जिंदगीः क्षेत्रीय लेखपाल श्याम नंदन मिश्रा ने बताया कि गांव में करीब 1800 लोगों की आबादी का गांव है. कटान में आए 85 घरों के बच्चों समेत करीब 389 लोग रहते थे. कटान होने के बाद सभी लोग ऊंचे स्थान पर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई तिरपाल के नीचे लोग रहे हैं. लेखपाल ने बताया कि पिछले साल शारदा नदी में रग्घूपुरवा, नया पुरवा, करसौर पूरी तरीके से नदी में समा चुके है. इस बार नदी की चपेट में यह ग्रंट नंबर 12 गांव आ गया है.

