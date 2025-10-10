ETV Bharat / state

वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे उत्तराखंड के 840 सरकारी स्कूल, 11 अक्टूबर को सीएम धामी करेंगे शुरुआत

वर्चुअल क्लास के माध्यम से विशेषज्ञ शिक्षक दूर-दराज के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे, इससे सभी छात्रों को मिलेंगे समान अवसर

VIRTUAL CLASS NETWORK
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 10, 2025 at 12:06 AM IST

देहरादून: प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार एक और बड़ी पहल करने जा रही है. सूबे के 840 राजकीय विद्यालय अब वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे. इस व्यवस्था के तहत इन विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल और स्मार्ट क्लास दोनों का संचालन किया जाएगा. इसकी शुरुआत देहरादून में 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री करेंगे.

वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे राज्य के 840 सरकारी स्कूल: सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए शिक्षा विभाग नई खुशखबरी लेकर आया है. दरअसल प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों को अब वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है. अब केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसका शुभारंभ होना बाकी है. इसके तहत छात्रों के लिए वर्चुअल और स्मार्ट क्लासेस संचालित की जाएंगी.

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास: शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है. शिक्षकों की कमी दूर करने, विद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से लैस करने और शिक्षा के डिजिटलीकरण की दिशा में सरकार ठोस कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चों को उच्च स्तरीय व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है.

विद्यालयों में पढ़ाई का LIVE प्रसारण: वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ने वाले विद्यालयों में पढ़ाई का LIVE प्रसारण राजीव गांधी नवोदय विद्यालय रायपुर में स्थापित दो केंद्रीय स्टूडियो से किया जाएगा. इस दौरान छात्र और शिक्षक के बीच दो तरफा संवाद भी संभव होगा. इससे सीमांत क्षेत्रों के विद्यार्थी भी आधुनिक शिक्षण सुविधाओं से जुड़ सकेंगे.

सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश: योजना के शुभारंभ के मौके पर सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इस दौरान सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों के विद्यालयों में कार्यक्रम में शामिल होंगे.

इतने विद्यालय वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जु़ड़ेंगे: प्रदेश के जिन विद्यालयों को वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जोड़ा गया है, उनमें अल्मोड़ा के 71, बागेश्वर के 29, चमोली के 68, चम्पावत के 54, देहरादून के 55, हरिद्वार के 53, नैनीताल के 64, पौड़ी के 103, पिथौरागढ़ के 80, रुद्रप्रयाग के 53, टिहरी के 120, ऊधमसिंह नगर के 51 और उत्तरकाशी के 39 विद्यालय शामिल हैं.
