ETV Bharat / state

बूंदी मंडी में धान की बंपर आवक, दो दिन में पहुंची 80 हजार बोरियां, दामों में गिरावट के कारण किसान परेशान

कुंवारती मंडी में नई उपज के ढेर ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जिले की कुंवारती कृषि उपज मंडी नई उपज से महक रही है. इस सप्ताह के शुरुआती दो दिन में ही 80 हजार से एक लाख धान की बोरियां मंडी पहुंच चुकी है. मंडी के सभी सात प्लेटफार्म पर धान के ढेर लगे हैं. उधर, खेतों में कंबाइन मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है. श्रमिकों की कमी के चलते अधिकांश किसान मशीनों के जरिए उपज निकलवा रहे हैं. हालांकि इसमें चारे का नुकसान होता है. किसान दयाराम के मुताबिक, कंबाइन से कटाई जल्दी होती है, लेकिन चारा खराब हो जाता है. धान का सहारा, अन्य फसल बर्बाद: इस बार जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ ने उड़द व सोयाबीन की फसलें चौपट कर दी. ज्यादा पानी धान के लिए वरदान साबित हुआ. किसानों का कहना है कि सोयाबीन और उड़द के बीज गलने के बाद धान का रुख किया. पैदावार इतनी अच्छी है कि मंडी में जगह कम पड़ सकती है. कई इलाकों में पहले सूखे के कारण किसान मक्का या तिलहन बोते थे. इस बार बढ़े जलस्तर ने धान का रकबा बढ़ा दिया. हालांकि अतिवृष्टि के साथ आंधी तूफान ने सैकड़ों बीघा अन्य फसलें नष्ट हो गई. मंडी सचिव बोले... (ETV Bharat Bundi)