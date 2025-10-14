ETV Bharat / state

बूंदी मंडी में धान की बंपर आवक, दो दिन में पहुंची 80 हजार बोरियां, दामों में गिरावट के कारण किसान परेशान

बूंदी मंडी में सीजन की धमाकेदार शुरुआत हुई. धान के ढेर लगे हैं, लेकिन किसानों में उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराजगी भी है.

Piles of fresh produce at Kunwarati Mandi
कुंवारती मंडी में नई उपज के ढेर (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 1:22 PM IST

2 Min Read
बूंदी: जिले की कुंवारती कृषि उपज मंडी नई उपज से महक रही है. इस सप्ताह के शुरुआती दो दिन में ही 80 हजार से एक लाख धान की बोरियां मंडी पहुंच चुकी है. मंडी के सभी सात प्लेटफार्म पर धान के ढेर लगे हैं. उधर, खेतों में कंबाइन मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है. श्रमिकों की कमी के चलते अधिकांश किसान मशीनों के जरिए उपज निकलवा रहे हैं. हालांकि इसमें चारे का नुकसान होता है. किसान दयाराम के मुताबिक, कंबाइन से कटाई जल्दी होती है, लेकिन चारा खराब हो जाता है.

धान का सहारा, अन्य फसल बर्बाद: इस बार जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ ने उड़द व सोयाबीन की फसलें चौपट कर दी. ज्यादा पानी धान के लिए वरदान साबित हुआ. किसानों का कहना है कि सोयाबीन और उड़द के बीज गलने के बाद धान का रुख किया. पैदावार इतनी अच्छी है कि मंडी में जगह कम पड़ सकती है. कई इलाकों में पहले सूखे के कारण किसान मक्का या तिलहन बोते थे. इस बार बढ़े जलस्तर ने धान का रकबा बढ़ा दिया. हालांकि अतिवृष्टि के साथ आंधी तूफान ने सैकड़ों बीघा अन्य फसलें नष्ट हो गई.

मंडी सचिव बोले... (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें:बहरोड़ मंडी में सरसों की बंपर आवक, रोजाना आ रहे 15 से 20 हजार कट्टे

लगेंगे आधुनिक कैमरे: मंडी सचिव क्रांति लाल ने बताया कि सीजन की धमाकेदार शुरुआत हुई. फसल सुरक्षा के लिए मंडी परिसर में पुराने सीसीटीवी कैमरों के साथ जल्द पांच से अधिक PTZ (पैन-टिल्ट-जूम) कैमरे लगाएंगे. व्यापारियों से बैठक कर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई. माल की आवक और उठाव को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट दिए.

4000 का धान 2400 में क्यों : मंडी में धान की फसल की आवक बंपर है, लेकिन इसके उचित दाम को लेकर किसानों में नाराजगी है. संयुक्त किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि नवीन श्रृंगी और गिर्राज गौतम ने कहा कि 4000 रुपए प्रति क्विंटल का धान मात्र 2400 में खरीदा जा रहा है. इससे किसानों को घाटा हो रही है. छत्तीसगढ़ में साधारण धान 3200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है. वहां सरकार 27 लाख किसानों को बोनस दे रही है तो हाड़ौती के किसानों के साथ अन्याय क्यों? किसान नेताओं ने मांग की कि मंडियों में अंतरराष्ट्रीय निर्यातकों को बुलाकर सीधे किसानों से खरीद कराई जाए ताकि उचित कीमत मिल सके. उन्होंने सरकार से धान का उचित समर्थन मूल्य घोषित करने और बोनस की मांग की. किसान देवकिशन मीणा ने कहा कि मंडी में फसल खूब आई है, लेकिन उचित दाम नहीं मिल रहे.

