आधार में नाम की गलती से अटकी 80 वर्षीय शीला देवी की पेंशन, दिल्ली के 5 चक्कर लगाने पर भी नहीं मिली राहत - WOMAN WAITING FOR PENSION

80 वर्षीय बुजुर्ग महिला पेंशन के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है. उनकी पेंशन आधार कार्ड में गलती की वजह से अटकी हुई है.

80 year old Sheela Devi
80 वर्षीय शीला देवी (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2025 at 6:07 PM IST

भरतपुर: आधार कार्ड में पूरा नाम नहीं होने के चलते 80 साल की बुजुर्ग महिला की जिंदगी को मुसीबतों में डाल दिया है. बुजुर्ग शीला देवी के पति के निधन को करीब 9 माह का वक्त हो चुका है, लेकिन उन्हें अब तक पेंशन की एक भी किस्त नहीं मिली. वजह है आधार कार्ड में उनका नाम बाकी दस्तावेजों से अलग होना. इस गड़बड़ी को ठीक कराने के लिए बुजुर्ग महिला दिल्ली तक पांच बार दौड़ लगा चुकी हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला.

पति की मौत के बाद टूटा सहारा: जिले के गांव जघीना हाल अर्जुन नगर निवासी शीला देवी के पति सुक्खन सिंह का निधन 3 दिसंबर, 2024 को हुआ था. नियम के अनुसार पुलिस कांस्टेबल के पद से सेवानिवृत्त पति की जगह शीला देवी को पेंशन मिलनी थी. लेकिन पेंशन ऑर्डर में उनका नाम शीला देवी है और आधार कार्ड में शीला लिखा है. इसी वजह से सिस्टम उनका दावा खारिज कर रहा है. पति की मौत के बाद पेंशन ही उनके जीवनयापन का सहारा थी, मगर 9 माह से यह सहारा भी उनसे दूर है.

दिल्ली तक लगाई दौड़: शीला देवी के बेटे भूपेंद्र ने बताया कि आधार कार्ड में नाम ठीक कराने के लिए अब तक चार आवेदन कर चुके हैं. इसके लिए पांच बार दिल्ली तक चक्कर लगाए. हर बार अधिकारियों ने अगले महीने काम हो जाने का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक आधार में नाम सही नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि बुजुर्ग मां को बार-बार दिल्ली ले जाना आसान नहीं है. 80 साल की उम्र में सफर करना उनके लिए तकलीफदेह है, फिर भी मजबूरी में करना पड़ा.

जनसुनवाई में रखा दर्द: गुरुवार को शीला देवी जनसुनवाई में पहुंची और जिला कलेक्टर कमर चौधरी को ज्ञापन सौंपा. कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि महिला के पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड में नाम अलग-अलग होने के कारण दिक्कत आई है. इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DOIT) को पत्र लिखकर सुधार कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि शीला देवी को जल्द पेंशन का लाभ मिल सके. अब शीला देवी की सारी उम्मीदें जिला प्रशासन की पहल पर टिकी हैं. उन्हें भरोसा है कि अगर आधार कार्ड में नाम सुधर गया, तो पेंशन की राशि मिलनी शुरू हो जाएगी और उनकी तकलीफें कुछ कम हो जाएंगी.

