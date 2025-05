ETV Bharat / state

फिल्म रेड-2 में 80 साल के कनपुरिया उमेश शुक्ला; अजय देवगन के साथ की एक्टिंग, बोले- इस उम्र में चांस मिलना बड़ा चैलेंज - KANPUR NEWS

अभिनेता उमेश शुक्ला ( Photo credit: ETV Bharat )

Published : May 4, 2025 at 5:35 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 6:02 PM IST

कानपुर : 'साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना कोई सबूत नहीं' जी हां, यह चंद लाइनें शहर के 80 वर्ष के अभिनेता उमेश शुक्ला पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं. चहेरे की झुर्रियां और लड़खड़ाती हुई जुबान से उनकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अभी भी खुद को किसी युवा से कम नहीं आंकते हैं. हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म रेड-2 में भी उन्होंने एक अहम किरदार निभाया है. उनके इस किरदार को देखने के बाद हर तरफ उनकी काफी प्रशंसा भी हो रही है. ईटीवी भारत की टीम ने अभिनेता उमेश शुक्ला से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अजय देवगन के साथ सेट पर किए गए काम के अनुभव को साझा किया, बल्कि फिल्म से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी साझा कीं. अभिनेता उमेश शुक्ला ने ईटीवी भारत से की बातचीत (Video credit: ETV Bharat) सवाल : फिल्म 'रेड 2' में आप अभिनय करते हुए नजर आ रहे हैं इसको लेकर क्या कहेंगे?



जवाब : श्याम नगर निवासी अभिनेता उमेश शुक्ला ने बताया कि मुझे खुशी है कि इस फिल्म में मुझे मशहूर अभिनेता अजय देवगन के साथ काम करने का मौका मिला. सच कहूं तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी है कि मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता. मैने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े अभिनेता के साथ काम करूंगा, लेकिन कहते हैं ना कि जहां चाह होती है, वहां रहा होती है. एक्टिंग मेरा बचपन से ही सपना रहा है और अब यही सपना मुझे आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है. मैने जब इस सफर की शुरुआत की तो काफी चैलेंज रहे मेरे सामने, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी. शायद यही कारण है कि आज मैं यहां तक पहुंच सका हूं.



सवाल : अभिनेता अजय देवगन के साथ आपने पहली बार काम किया क्या कुछ अनुभव रहा?



जवाब : अभिनेता उमेश शुक्ला ने कहा कि मैं यही कहूंगा कि वह बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं और सेट पर काम के दौरान उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला. महसूस किया कि जब वह सेट पर शूट कर रहे होते हैं तो वह अपने उस किरदार में होते हैं, जिसे वह निभा रहे होते हैं. मैंने इतने बड़े कलाकार के साथ काम किया. सच कहूं तो मैं उनके सामने स्टैंड ही नहीं करता, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और चाचा कहकर संबोधित किया. उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह लम्हा किसी खुशी से कम नहीं था. उनके साथ काम के दौरान एक चीज मुझे सीखने को मिली कि जितना आप गंभीर रहेंगे, आप उतना अपने किरदार के नजदीक रहेंगे.



सवाल : आप फिल्म में अजय देवगन सर को एक चिट्ठी देते हैं वो क्या है?



जवाब : अभिनेता उमेश शुक्ला ने बताया कि मैंने फिल्म में नेहा राठौर के बाबा का किरदार निभाया है. जिसकी हत्या कर दी जाती है. मेरा जो वह किरदार है वह काफी दबा हुआ और मजबूर है, लेकिन मन में क्रोध की भावना है, और बदला लेने की भी सोंच है, लेकिन मैं इतना मजबूर हूं कि बदला ले नहीं सकता. आस-पास जिन लोगों को देखता हूं वह मुझे सब गुलाम नजर आते हैं, ऐसे में जब मैं पहली बार अजय सर को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वही व्यक्ति हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं और उन्हें इंसाफ दिला सकते हैं, जिसके लिए मैं उन्हें वह चिट्ठी देता हूं. ताकि वह रेड डाल सकें. उनकी रेड सफल हो. एक तरह से उस चिट्ठी में कई राज होते हैं. उन्होंने बताया कि, चिट्ठी देना मेरे लिए किसी चैलेंज से काम नहीं था, क्योंकि इससे उनकी जेब फट सकती थी, चश्मा टूट सकता था. हालांकि अजय सर ने मुझे बोला कि आप आराम से मेरे ऊपर गिर जाएगा, लेकिन मैने बिना गिरे ही इस किरदार को बड़े अच्छे से निभाया, जिसके बाद उन्होंने इसकी सरहाना भी की.

सवाल : आप अभी तक किन-किन फिल्मों में किरदार निभा चुके हैं?



जवाब : अभिनेता उमेश शुक्ला ने बताया कि अभी तक वह करीब 50 फिल्मों में काम कर चुके हैं, इनमें से करीब 10 वेब सीरीज हैं, जिनमें मैने काम किया है. कई शॉट फिल्म भी हैं, जिनमें भी मैने काम किया है. लेकिन कुछ प्रमुख फिल्में हैं, जिनमें मेरा अहम रोल रहा है. फिल्म बाला मूवी में मैन नाना का किरदार निभाया है. फिल्म भैया जी में मनोज बाजपेई के पिता के दोस्त के किरदार को निभाया है. वहीं फिल्म लाल बत्ती में मैने नाना पाटेकर के साथ भी काम किया है. अब जो हाल ही में फिल्म रेड 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, उसमें मैने अहम किरदार निभाया है. ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें मैंने काम किया है और उनके इस अभिनय की लोगों ने सराहना भी की है. हाल ही में मैं जयपुर में एक फिल्म की शूटिंग करके आया हूं. इस फिल्म का नाम 120 बहादुर है. फरहान अख्तर की इस फिल्म में मेरा किरदार काफी चैलेंजिंग है. इस फिल्म में मुझे कहीं पर भी डायलॉग बोलने नहीं दिया गया है. मैंने अपने एक्सप्रेशन के जरिए इस फ़िल्म में किरदार को निभाया है. सवाल : जिस उम्र के आप पड़ाव में हैं ऐसे में आप अपने जैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?



जवाब : इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि, अगर आप जिंदा हैं तो अपने काम में आप कहीं नजर आने जरूर चाहिए. अगर आप यह सोचकर बैठ गए कि हम बूढ़े हो गए हैं तो फिर आप सच में बूढ़े हो गए हैं. मेरा मानना है कि इस उम्र में आकर चैलेंज तो हर किसी व्यक्ति के सामने होते हैं, लेकिन हमें उन चैलेंज से लड़ना चाहिए. मेरी दिली ख्वाहिश है, कि मैं 100 साल तक इसी तरह काम करता रहूं, हालांकि जिस उम्र के पड़ाव में मैं हूं उस उम्र में फिल्मों में किरदार नहीं होते कभी-कभी किसी फिल्म में किरदार निभाने का जब आपको मौका मिलता है तो फिर उस किरदार को निभाना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता और मुझे जब भी यह मौका मिलता है मैं इसे बेहतर ढंग से निभाने की कोशिश करता हूं क्योंकि मैं अपनी उम्र को खुद पर हावी नहीं होने देता.



