ETV Bharat / state

कानपुर के 80 गांव KDA की सीमा में शामिल; जल्द शुरू होंगे नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, मनपसंद प्लॉट्स खरीदने का मिलेगा मौका

कानपुर: कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) की सीमा में कुछ माह पहले शामिल किए गए 80 गांवों में बुनियादी सुविधाएं डेवलप की जाएंगी. तैयारी है कि इस साल के अंत तक इन गांवों में पक्की सड़कें, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स समेत आवासीय सुविधाएं विकसित कर ली जाएं. इसके बाद यहां केडीए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा. फिलहाल, इन गांवों में जमीन पर निर्माण के लिए जो नक्शे पास होंगे, वे केडीए से ही पास कराने होंगे.

करीब 6 माह केडीए ने जो मास्टरप्लान 2031 तैयार किया था, उसमें इन 80 गांवों को शामिल किया गया है. इन गांवों में केडीए लोगों को आवासीय कॉलोनियां बनाकर देगा. यहां आवासीय, औद्योगिक भूखंडों के साथ ही ग्रीनबेल्ट को भी विकसित किया जाना है, इसके लिए पहले यहां जरूरी विकास कार्य कराए जाएंगे.

केडीए की सीमा में शामिल इन नए इलाकों में पहली बार केडीए की ओर से कूड़ाघर, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, स्कूल-कालेज, स्टेडियम बनाया जाएगा. केडीए वीसी मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि, 80 गांवों की करीब 20588 हेक्टेयर जमीन पर अब जो नक्शे पास होंगे, वह जिला पंचायत से न होकर केडीए से ही पास कराने होंगे.