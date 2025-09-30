ETV Bharat / state

कानपुर के 80 गांव KDA की सीमा में शामिल; जल्द शुरू होंगे नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, मनपसंद प्लॉट्स खरीदने का मिलेगा मौका

केडीए वीसी बोले-80 गांवों की करीब 20588 हेक्टेयर जमीन पर केडीए से नक्शे पास होंगे.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) की सीमा में कुछ माह पहले शामिल किए गए 80 गांवों में बुनियादी सुविधाएं डेवलप की जाएंगी. तैयारी है कि इस साल के अंत तक इन गांवों में पक्की सड़कें, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स समेत आवासीय सुविधाएं विकसित कर ली जाएं. इसके बाद यहां केडीए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा. फिलहाल, इन गांवों में जमीन पर निर्माण के लिए जो नक्शे पास होंगे, वे केडीए से ही पास कराने होंगे.

करीब 6 माह केडीए ने जो मास्टरप्लान 2031 तैयार किया था, उसमें इन 80 गांवों को शामिल किया गया है. इन गांवों में केडीए लोगों को आवासीय कॉलोनियां बनाकर देगा. यहां आवासीय, औद्योगिक भूखंडों के साथ ही ग्रीनबेल्ट को भी विकसित किया जाना है, इसके लिए पहले यहां जरूरी विकास कार्य कराए जाएंगे.

केडीए की सीमा में शामिल इन नए इलाकों में पहली बार केडीए की ओर से कूड़ाघर, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, स्कूल-कालेज, स्टेडियम बनाया जाएगा. केडीए वीसी मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि, 80 गांवों की करीब 20588 हेक्टेयर जमीन पर अब जो नक्शे पास होंगे, वह जिला पंचायत से न होकर केडीए से ही पास कराने होंगे.

बिल्हौर के 38, नर्वल के 17 गांव शामिल: मुख्य नगर नियोजक केडीए मनोज कुमार ने बताया कि, केडीए की सीमा में जिन 80 गांवों को शामिल किया गया है, उनमें बिल्हौर के 38, नर्वल के 17, मैथा के 13, अकबरपुर के 10 व सदर के दो गांव शामिल हैं. अब केडीए का दायरा केवल शहर तक सीमित न होकर कानपुर देहात से लेकर उन्नाव तक हो जाएगा.

उन्होंने कहा कि लगभग सभी गांवों में विकास का खाका तैयार किया जा चुका है. बहुत जल्द केडीए की ओर से यहां कवायद शुरू होगी. कोशिश है, यहां लोगों को उनके मनपसंद भूखंड खरीदने का मौका दें. वहीं, नए भवनों के बनने से युवाओं के लिए अच्छी संख्या में रोजगार के मौके भी होंगे.

यह भी पढ़ें: मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन डेनिएल लैटिमर ने जानी हाथियों की पीड़ा, बोलीं- दिल दहल उठा

For All Latest Updates

TAGGED:

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITYKANPUR 80 VILLAGE KDAKDA NEW HOUSING PROJECTSकानपुर 80 गांव केडीए मेंKANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.