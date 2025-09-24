पटना के गांधी मैदान में बनी दो मंजिला सोने की लंका, 80 फीट के रावण का होगा दहन
पटना में इस बार दशहरा पर्व को लेकर 80 फीट ऊंचा रावण और दो मंजिला सोने की लंका का भी निर्माण किया जा रहा है.
Published : September 24, 2025 at 1:33 PM IST
पटना: इस बार विजयादशमी पर पटना के गांधी मैदान में रावण वध का नजारा और भी भव्य होने वाला है. दशहरा पूजा कमेटी के उपाध्यक्ष कमल नोपानी ने बताया कि इस बार रावण का पुतला 80 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है. इसके साथ ही कुंभकरण 75 फीट और मेघनाथ 70 फीट के पुतले के रूप में खड़े होंगे. पुतलों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और इसके लिए विशेष रूप से आगरा से आए कारीगर जुटे हुए हैं.
रावण का शरीर इंसान जैसा बनेगा: दशहरा पूजा कमेटी के उपाध्यक्ष कमल नोपानी ने कहा कि इस बार रावण के पुतले को कुछ अलग तरीके से तैयार किया जा रहा है. इसे इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वह किसी इंसान का विशाल स्वरूप लगे. पुतले के शरीर के अंग-प्रत्यंग को वास्तविक इंसानी बॉडी की तरह गढ़ने का प्रयास हो रहा है, ताकि दर्शकों को यह और अधिक जीवंत नजर आए. आयोजकों का मानना है कि इससे लोगों का आकर्षण और भी बढ़ेगा.
दो मंजिला सोने की लंका हो रही तैयार: विजयादशमी के दिन गांधी मैदान में पुतलों के साथ ही दो मंजिला सोने की लंका का भव्य स्वरूप भी तैयार किया जाएगा. इसके साथ ही अशोक वाटिका का विशेष मंचन होगा. रामलीला की कहानी के अनुरूप सबसे पहले हनुमान अशोक वाटिका को रोशन करेंगे और इसके बाद सोने की लंका में आग लगाई जाएगी. इसके बाद रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा.
गांधी मैदान में रामलीला का भी हो रहा मंचन: इस बार का आयोजन कई मायनों में खास है, क्योंकि 17 वर्षों के बाद गांधी मैदान में रामलीला का मंचन हो रहा है. नवरात्रि के प्रथम दिन से ही रामलीला का शुभारंभ हो चुका है और लगातार अलग-अलग प्रसंगों का मंचन किया जा रहा है. लोगों में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है और दर्शकों की भीड़ रामलीला मैदान में लगातार उमड़ रही है.
कार्यक्रम को खास बनाने की कोशिश: रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार कार्यक्रम को भव्य और यादगार बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है. मंचन के दौरान साउंड और लाइटिंग की विशेष व्यवस्था होगी, ताकि रामायण के दृश्य जीवंत हो उठें.
सुविधा पर विशेष ध्यान: गांधी मैदान परिसर में दर्शकों के लिए बैठने और देखने की सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. पटना का यह आयोजन ना सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसे देखने हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे. सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन भी सतर्क है, ताकि दशहरा का यह पर्व शांति और उल्लास के माहौल में संपन्न हो सके.
2 अक्टूबर को होगा भव्य आयोजन: विजयादशमी का मुख्य आयोजन 2 अक्टूबर को होगा, जबकि 3 अक्टूबर को रामलीला के अंतिम प्रसंग के साथ इसका समापन होगा. आयोजकों का कहना है कि इतने बड़े अंतराल के बाद गांधी मैदान में रामलीला की वापसी लोगों को खास अनुभव दे रही है और दर्शक उत्साह के साथ इसमें शामिल हो रहे हैं.
बच्चों के जेब में डाल दें मोबाइल नंबर और घर का पता: आयोजन समिति के उपाध्यक्ष कमल नोपानी ने लोगों से आग्रह किया कि रामलीला या रावण दहन कार्यक्रम के लिए लोग अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो बच्चों के जेब में अपना मोबाइल नंबर और घर का पता जरूर डाल दें, ताकि बच्चे कहीं इधर-उधर भटक जाए तो कोई व्यक्ति उन्हें सही जगह तक पहुंच सके.
