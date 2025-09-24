ETV Bharat / state

पटना के गांधी मैदान में बनी दो मंजिला सोने की लंका, 80 फीट के रावण का होगा दहन

पटना: इस बार विजयादशमी पर पटना के गांधी मैदान में रावण वध का नजारा और भी भव्य होने वाला है. दशहरा पूजा कमेटी के उपाध्यक्ष कमल नोपानी ने बताया कि इस बार रावण का पुतला 80 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है. इसके साथ ही कुंभकरण 75 फीट और मेघनाथ 70 फीट के पुतले के रूप में खड़े होंगे. पुतलों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और इसके लिए विशेष रूप से आगरा से आए कारीगर जुटे हुए हैं.

रावण का शरीर इंसान जैसा बनेगा: दशहरा पूजा कमेटी के उपाध्यक्ष कमल नोपानी ने कहा कि इस बार रावण के पुतले को कुछ अलग तरीके से तैयार किया जा रहा है. इसे इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वह किसी इंसान का विशाल स्वरूप लगे. पुतले के शरीर के अंग-प्रत्यंग को वास्तविक इंसानी बॉडी की तरह गढ़ने का प्रयास हो रहा है, ताकि दर्शकों को यह और अधिक जीवंत नजर आए. आयोजकों का मानना है कि इससे लोगों का आकर्षण और भी बढ़ेगा.

दशहरा पूजा कमेटी के उपाध्यक्ष कमल नोपानी (ETV Bharat)

दो मंजिला सोने की लंका हो रही तैयार: विजयादशमी के दिन गांधी मैदान में पुतलों के साथ ही दो मंजिला सोने की लंका का भव्य स्वरूप भी तैयार किया जाएगा. इसके साथ ही अशोक वाटिका का विशेष मंचन होगा. रामलीला की कहानी के अनुरूप सबसे पहले हनुमान अशोक वाटिका को रोशन करेंगे और इसके बाद सोने की लंका में आग लगाई जाएगी. इसके बाद रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा.

गांधी मैदान में रामलीला का भी हो रहा मंचन: इस बार का आयोजन कई मायनों में खास है, क्योंकि 17 वर्षों के बाद गांधी मैदान में रामलीला का मंचन हो रहा है. नवरात्रि के प्रथम दिन से ही रामलीला का शुभारंभ हो चुका है और लगातार अलग-अलग प्रसंगों का मंचन किया जा रहा है. लोगों में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है और दर्शकों की भीड़ रामलीला मैदान में लगातार उमड़ रही है.