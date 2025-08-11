उदयपुर: जिले से आठ साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. मामला उदयपुर के डबोक थाना इलाके का बताया जा रहा है. बच्ची खेत पर गई थी, जहां अज्ञात व्यक्ति ने उससे दुष्कर्म किया और फरार हो गया.मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भी खासा आक्रोश है. स्थानीय लोगों ने थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया. मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है.

लोगों में आक्रोश, आरोपी फरार: डबोक थानाधिकारी हुकम सिंह ने बताया कि बच्ची रविवार रात खेत गई थी. तभी एक व्यक्ति वहां आया और बच्ची को मुंह दबाकर पास की झाड़ियों में ले गया. डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया. बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया. इसके बाद बच्ची ने अपने परिवार को आपबीती सुनाई. फिर बच्ची को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

विरोध में सड़क जाम:पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही आरोपी की तलाश में जुटी है. मौके से एफएसएल और डॉग स्क्वायड ने सबूत एकत्र किए. आसपास के इलाकों के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं. उधर,घटना को लेकर स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है. लोगों ने आरोपी को पकड़ने की मांग लेकर उदयपुर-डबोक सर्विस रोड जाम कर दी.