8 वर्षीय बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या, शव बोरे में भरकर बॉक्स में छिपाया, दोषी को फांसी की सजा

गाजीपुरः जिला कोर्ट ने बच्चे के साथ कुकर्म करने के बाद हत्या करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रामावतार प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को 8 वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म और हत्या के दोषी संजय नट को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने वारदात के 20 महीने बाद ही फैसला सुनाया है, जिससे पीड़ित के परिजन न्यायपालिका का आभार जता रहे हैं.

शासकीय अधिवक्ता प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि गहमर थाना इलाके के एक गांव का रहने वाला संजय नट 19 फरवरी 2024 को पड़ोस में रहने वाले 8 साल के बच्चे को अपने घर बहला-फुसला ले गया था. उस समय संजय की पत्नी अपने मायके गई थी, घर में कोई नहीं था. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि संजय ने बच्चे के आप्रकृतिक दुष्कर्म करने के बाद ला घोंटकर उसकी लाश को बोरे में भरकर घर के बक्से में छिपा दिया था.

वहीं, बच्चे का पिता गांव में हो रहे फुटबाल मैच देखने गया था, जब वह घर आया तो बेटा नहीं मिला. पिता अपने बेटे को खोजने लगा तो गांव की एक बच्ची ने बताया कि संजय उसके बेटे को अपने घर ले गया था. इस पर पिता ने गमहर पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तलाशी ली तो बच्चे का शव बाक्स में मिला था. इसके बाद बच्चे के पिता की तहरीर पर संजय नट के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. उन्होंने बताया कि गाजीपुर में 14 साल बाद किसी दोषी को फांसी और आजीवन कारावास की सजा दी गई है.