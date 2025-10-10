ETV Bharat / state

जौनपुर में झोलाछाप के इंजेक्शन लगाने के बाद 8 साल की बच्चे की मौत, बवाल, मेडिकल स्टोर-घर में आग लगाई

बच्चे की मौत के बाद बवाल ( Photo Credit; ETV Bharat )

जौनपुर: यूपी के जौनपुर तेजीबाजार थाना क्षेत्र में गुरुवार को इलाज के दौरान एक 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मेडिकल स्टोर और संचालक के घर में आग लगा दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कई थानों की फोर्स को तैनात किया. साथ ही मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. जौनपुर में बवाल. (Video Credit; ETV BHARAT) रास्ते में ही बच्चे की मौत: पुलिस के अनुसार, गुरुवार को हैदरपुर गांव निवासी शिवपूजन यादव के पुत्र युग यादव (8 वर्ष) को पेट दर्द होने लगा. इसके बाद परिजन उस मेडिकल स्टोर लेकर पहुंचे. मेडिकल स्टोर संचालक ने उसे इंजेक्शन लगा दिया. जिसके कुछ ही मिनटों बाद उसकी हालत और बिगड़ गई. परिजन आनन-फानन में उसे जौनपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युग को वाराणसी रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई.