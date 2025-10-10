जौनपुर में झोलाछाप के इंजेक्शन लगाने के बाद 8 साल की बच्चे की मौत, बवाल, मेडिकल स्टोर-घर में आग लगाई
आक्रोशित ग्रामीणों ने मेडिकल स्टोर और संचालक के घर में आग लगा दी.
Published : October 10, 2025 at 12:35 PM IST
जौनपुर: यूपी के जौनपुर तेजीबाजार थाना क्षेत्र में गुरुवार को इलाज के दौरान एक 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मेडिकल स्टोर और संचालक के घर में आग लगा दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कई थानों की फोर्स को तैनात किया. साथ ही मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
रास्ते में ही बच्चे की मौत: पुलिस के अनुसार, गुरुवार को हैदरपुर गांव निवासी शिवपूजन यादव के पुत्र युग यादव (8 वर्ष) को पेट दर्द होने लगा. इसके बाद परिजन उस मेडिकल स्टोर लेकर पहुंचे. मेडिकल स्टोर संचालक ने उसे इंजेक्शन लगा दिया. जिसके कुछ ही मिनटों बाद उसकी हालत और बिगड़ गई. परिजन आनन-फानन में उसे जौनपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युग को वाराणसी रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई.
गांव में मचा कोहराम: बच्चे की मौत की खबर फैलते ही गांव में कोहराम मच गया. देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जुट गए और बक्शा–तेजीबाजार–लोहिन्दा मार्ग को जाम कर दिया. इस दौरान भीड़ ने मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़ की और पीछे खड़ी कार-बाइक को आग के हवाले कर दिया. इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने मेडिकल स्टोर संचालक के घर में भी आग लगा दी.
सूचना पर थानाध्यक्ष तेजीबाजार पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले की जानकारी सीओ सदर परमानंद कुशवाहा को दी. थोड़ी ही देर में बक्शा, बदलापुर, सिकरारा समेत चार थानों की फोर्स बुला ली गई. पुलिस ने परिजनों को समझा-बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी पहुंचे: घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और परिजनों तथा ग्रामीणों को शांत करने का प्रयास किया. फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है. मेडिकल स्टोर संचालक देवी गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में परिजनों की तकरीर पर तेजीबाजार पुलिस ने मुकदमा कर लिया है. साथ ही मामले की जांच में जुट गई है.
