ETV Bharat / state

जौनपुर में झोलाछाप के इंजेक्शन लगाने के बाद 8 साल की बच्चे की मौत, बवाल, मेडिकल स्टोर-घर में आग लगाई

आक्रोशित ग्रामीणों ने मेडिकल स्टोर और संचालक के घर में आग लगा दी.

बच्चे की मौत के बाद बवाल
बच्चे की मौत के बाद बवाल (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 12:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जौनपुर: यूपी के जौनपुर तेजीबाजार थाना क्षेत्र में गुरुवार को इलाज के दौरान एक 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मेडिकल स्टोर और संचालक के घर में आग लगा दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कई थानों की फोर्स को तैनात किया. साथ ही मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

जौनपुर में बवाल. (Video Credit; ETV BHARAT)

रास्ते में ही बच्चे की मौत: पुलिस के अनुसार, गुरुवार को हैदरपुर गांव निवासी शिवपूजन यादव के पुत्र युग यादव (8 वर्ष) को पेट दर्द होने लगा. इसके बाद परिजन उस मेडिकल स्टोर लेकर पहुंचे. मेडिकल स्टोर संचालक ने उसे इंजेक्शन लगा दिया. जिसके कुछ ही मिनटों बाद उसकी हालत और बिगड़ गई. परिजन आनन-फानन में उसे जौनपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युग को वाराणसी रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई.

गांव में मचा कोहराम: बच्चे की मौत की खबर फैलते ही गांव में कोहराम मच गया. देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जुट गए और बक्शा–तेजीबाजार–लोहिन्दा मार्ग को जाम कर दिया. इस दौरान भीड़ ने मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़ की और पीछे खड़ी कार-बाइक को आग के हवाले कर दिया. इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने मेडिकल स्टोर संचालक के घर में भी आग लगा दी.

सूचना पर थानाध्यक्ष तेजीबाजार पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले की जानकारी सीओ सदर परमानंद कुशवाहा को दी. थोड़ी ही देर में बक्शा, बदलापुर, सिकरारा समेत चार थानों की फोर्स बुला ली गई. पुलिस ने परिजनों को समझा-बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी पहुंचे: घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और परिजनों तथा ग्रामीणों को शांत करने का प्रयास किया. फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है. मेडिकल स्टोर संचालक देवी गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में परिजनों की तकरीर पर तेजीबाजार पुलिस ने मुकदमा कर लिया है. साथ ही मामले की जांच में जुट गई है.

यह भी पढ़ें: जौनपुर में अस्पताल में लगे वाटर कूलर से महिला की मौत, परिजनों का दावा- पानी लेते समय लगा करंट

For All Latest Updates

TAGGED:

JAUNPUR NEWSCHILD DIES IN JAUNPURJAUNPUR CRIME NEWSUPROAR IN JAUNPURQUACKS IN JAUNPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.