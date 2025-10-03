आकाशीय बिजली गिरने से 8 ग्रामीण झुलसे, बरसात के चलते तिरपाल ओढ़ कर बैठे थे खेत में
चित्तौड़गढ़ के छिपाखेड़ा गांव में सोयाबीन की फसल काट रहे लोग आकाशीय बिजली गिरने से झुलस गए.
Published : October 3, 2025 at 10:17 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले में शुक्रवार को मौसम ने पलटा खाया और कई क्षेत्रों में बरसात हुई. इस दौरान तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली भी गिरी. ऐसे में जिले के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में आने वाले छिपाखेड़ा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 8 ग्रामीण झुलस गए. जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं. इनको मंगलवाड़ के चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया है. यहां इन सभी को भर्ती कर लिया गया. चिकित्सकों की टीम झुलसे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए है. पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को भी हादसे की जानकारी दी है.
हादसे को लेकर छिपाखेड़ा निवासी परिजन पप्पूलाल बावरी ने बताया कि शुक्रवार को गांव में एक खेत पर उसके परिवार के सदस्य सोयाबीन की फसल काट रहे थे. शाम होता देख सभी फसल को एक स्थान पर एकत्रित करने लगे. तभी तेज बरसात होने लगी, तो सभी परिजन प्लास्टिक का तिरपाल ओढ़ कर बैठ गए. इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से झुलस गए. मामले की जानकारी मिली, तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और झुलसे लोगों को उपचार के लिए मंगलवाड चिकित्सालय ले जाया गया. यहां से सभी को प्राथमिक उपचार के बाद चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलियाजी राजकीय सामान्य चिकित्सालय ले रेफर कर दिया.
झुलसे लोगों की संख्या अधिक होने के चलते दो अन्य चिकित्सालयों से भी 108 एंबुलेंस मंगवानी पड़ी. मंगलवाड़, भादसोड़ा और डूंगला की 108 एंबुलेंस से सभी झुलसे ग्रामीणों को चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया. इधर, मंगलवाड थानाधिकारी भगवान लाल ने बताया कि पुलिस को मामले की जानकारी मिली है. इस संबंध में जाप्ते को गांव व चिकित्सालय भेजा था. तब तक घायलों को चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया. पुलिस कंट्रोल रूम मामले की सूचना देकर पुलिस जाप्ता भेजा है.
जिला चिकित्सालय के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ संजय पारीक ने बताया कि मंगलवाड़ चिकित्सालय से कुछ ग्रामीण रेफर होकर आए थे. सभी को ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कर लिया है. बिजली गिरने से झुलसे हैं, तो कुछ के कपड़े जल गए. बिजली गिरी तो काफी घबरा रहे थे. सभी को जांच के बाद भर्ती किया है. झुलसे लोगों की स्थिति अब ठीक है. आकाशीय बिजली गिरने से छिपाखेड़ा निवासी सुरेश (45) पुत्र हरिराम बावरी, चंदा (40) पत्नी सुरेश बावरी, कृष्णा (25) पत्नी संपत्त बावरी, संपत (27) पुत्र बाबूलाल बावरी, भारत पुत्र मिट्ठूलाल, लहरी बाई (60) पत्नी भीमजी बावरी, दिनेश पुत्र (25) बाबूलाल बावरी तथा राधा (22) पत्नी दिनेश बावरी झुलस गए. इनमें से सुरेश, चंदा व कृष्णा की हालत गंभीर बताई जा रही है.