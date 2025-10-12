ETV Bharat / state

बीजापुर के बासागुड़ा में 3 लाख के इनामी सहित 8 नक्सली गिरफ्तार, कब्जे से विस्फोटक सामग्री भी मिली

बीजापुर के बासागुड़ा में 3 लाख के इनामी सहित 8 नक्सली गिरफ्तार ( Bijapur Police )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : October 12, 2025 at 8:12 PM IST 2 Min Read