बीजापुर के बासागुड़ा में 3 लाख के इनामी सहित 8 नक्सली गिरफ्तार, कब्जे से विस्फोटक सामग्री भी मिली
पकड़े गए नक्सली बीजापुर के रहने वाले थे. उनके पास से नक्सल प्रचार प्रसार की सामग्री बरामद की गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2025 at 8:12 PM IST
बीजापुर: जिले में फिर एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत बड़ी सफलता मिली है. थाना बासागुड़ा की डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) और सीआरपीएफ 168वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से तीन इनामी हैं, जिन पर कुल 3 लाख का इनाम घोषित था.
कहां से हुई गिरफ्तारी?: टीम ने यह कार्रवाई थाना बासागुड़ा क्षेत्र के पुतकेल से पोलमपल्ली जाने वाले रास्ते में की. पोलमपल्ली के पास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां से 8 सक्रिय नक्सली पकड़े गए. इनके पास से विस्फोटक समेत कई सामग्री भी मिली.
कौन-कौन हुए गिरफ्तार?
- कोसा सोड़ी, नेण्ड्रा आरपीसी का CNM अध्यक्ष, 2 लाख का इनामी
- जय सिंह माड़वी, कमलापुर आरपीसी का CNM सदस्य, 50,000 का इनामी
- मड़कम अंदा, कमलापुर आरपीसी का CNM सदस्य, 50,000 का इनामी
- सोड़ी हिड़मा, कमलापुर आरपीसी का मिलिशिया सदस्य
- मुचाकी बुधरा उर्फ भद्रा, भूमकाल मिलिशिया सदस्य
- माड़वी राजू, कमलापुर आरपीसी मिलिशिया सदस्य
- माड़वी हिड़मा, कमलापुर आरपीसी मिलिशिया सदस्य
- देवा माड़वी, कमलापुर आरपीसी की आर्थिक शाखा का सदस्य
क्या-क्या सामान मिला?
- टिफिन बम
- डेटोनेटर
- सेफ्टी फ्यूज
- विस्फोटक जोड़ने वाली वायर (कार्डेक्स)
- बैटरी
- बिजली के तार
- गड्ढा खोदने के औजार
- नक्सल विचारधारा से जुड़े पाम्पलेट और बैनर
गिरफ्तार सभी नक्सली बीजापुर जिले के हैं जिनके खिलाफ थाना बासागुड़ा में कानूनी कार्रवाई की गई. इसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है. बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. 2 अक्टूबर को सर्चिंग अभियान के दौरान एनकाउंटर में 5 लाख का इनामी नक्सली मारा गया था. वहीं सबसे बड़ा सरेंडर भी बीजापुर जिले में इसी महीने हुआ है. इसमें 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया था.