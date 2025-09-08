ETV Bharat / state

धनबाद के कुमारधुबी में चोरों का तांडव, एक ही रात में 8 घरों में की चोरी

धनबाद में बीती रात चोरों ने आठ घरों में जमकर उत्पात मचाया. पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है.

THEFT IN DHANBAD
घर में बिखरा सामान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2025 at 12:54 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 1:54 PM IST

2 Min Read

धनबाद: बीती रात चंद्र ग्रहण था और एक ग्रहण कुमारधुबी ओपी थाना क्षेत्र के बगानधौड़ा में भी लगा, जहां एक ही रात में चोरों ने आठ घरों का ताला तोड़ कर चोरी की और फरार हो गए. घटना की सूचना मिलने के बाद कुमारधुबी ओ. पी. प्रभारी राजेश लोहरा दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी लेते हुए जांच में जुट गए.

इधर एक साथ आठ घरों में चोरी की घटना ने क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इन सभी घरों में किसी के नहीं रहने के कारण चोरी कितने की हुई है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सका है. स्थानीय लोगों ने पुलिस पर नाराजगी जताई है. लोगें का कहना है कि पुलिस सोती रही और चोर अपना काम करते रहे.

स्थानीय, पीड़ित और ओपी प्रभारी का बयान (Etv Bharat)

कितने की चोरी हुई है अभी बताना मुश्किल

एक मकान मालिक ने बताया कि वह भी बाहर गए हुए थे, आकर देखा तो पूरे घर का सामान बिखरा हुआ था. घर के जेवरात और कुछ नगदी की भी चोरी हो गई है. अभी कितने की चोरी हुई है यह नहीं बता पाएंगे.

घटना को अंजाम देने में लगे होंगे चार घंटे

लोगों का कहना है कि जिन आठ घरों में चोरी हुई है वह सब लगभग आधा किलोमीटर के दायरे में आते हैं और इस घटना को अंजाम देने में कम से कम चार घंटे लगे होंगे. इतने समय में किसी को भनक नहीं लगी. यह बड़ी बात है. लोगों को यह भी कहते हुए सुना गया कि बगानधौड़ा में शराबियों एवं जुआरियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है. पुलिस अगर चाहे तो इस घटना का उद्भेदन चौबीस घंटे में ही संभव है.

'पुलिस हमेशा गश्त करती है. आठ घरों में चोरी हुई है, कैसे चोरी हुई है हम उसकी जांच कर रहे हैं. जिन घरों में ताले लगे हुए थे या वह घर जो दो या तीन महीनों से बंद थे वहां चोरी हुई है.' -राजेश कुमार लोहरा- ओपी प्रभारी, कुमारधुबी

ये भी पढ़ें-
कोडरमा में 8 चोर गिरफ्तार, ग्रामीण जलापूर्ति योजना के पाइप की कर रहे थे चोरी

रांची में चोर गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार, नगद समेत चोरी के लाखों के गहने बरामद

गिरिडीह में कारोबारी के घर से 32 लाख की चोरी, नाराज व्यवसायिक संघ ने सड़क जाम कर किया हंगामा

Last Updated : September 8, 2025 at 1:54 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

धनबाद के आठ घरों में चोरीधनबाद के चोरी की घटनाINCIDENT OF THEFT IN DHANBAD8 HOUSES ROBBED IN DHANBADTHEFT IN DHANBAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.