धनबाद के कुमारधुबी में चोरों का तांडव, एक ही रात में 8 घरों में की चोरी

घर में बिखरा सामान ( Etv Bharat )

Published : September 8, 2025 at 12:54 PM IST | Updated : September 8, 2025 at 1:54 PM IST

धनबाद: बीती रात चंद्र ग्रहण था और एक ग्रहण कुमारधुबी ओपी थाना क्षेत्र के बगानधौड़ा में भी लगा, जहां एक ही रात में चोरों ने आठ घरों का ताला तोड़ कर चोरी की और फरार हो गए. घटना की सूचना मिलने के बाद कुमारधुबी ओ. पी. प्रभारी राजेश लोहरा दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी लेते हुए जांच में जुट गए. इधर एक साथ आठ घरों में चोरी की घटना ने क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इन सभी घरों में किसी के नहीं रहने के कारण चोरी कितने की हुई है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सका है. स्थानीय लोगों ने पुलिस पर नाराजगी जताई है. लोगें का कहना है कि पुलिस सोती रही और चोर अपना काम करते रहे. स्थानीय, पीड़ित और ओपी प्रभारी का बयान (Etv Bharat) कितने की चोरी हुई है अभी बताना मुश्किल एक मकान मालिक ने बताया कि वह भी बाहर गए हुए थे, आकर देखा तो पूरे घर का सामान बिखरा हुआ था. घर के जेवरात और कुछ नगदी की भी चोरी हो गई है. अभी कितने की चोरी हुई है यह नहीं बता पाएंगे.

