मिर्जापुर में 8.25 कुंतल पटाखा पकड़ा, आबादी के बीच रखा था 10 लाख से अधिक का पटाखा, दुकानदार गिरफ्तार
मिर्जापुर से 8.25 कुंतल पटाखे बरामद किए गए हैं, जबकि मुजफ्फरनगर में भारी मात्रा में अवैध पटाखे घर में स्टोर किए गए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 11:26 PM IST
मिर्जापुर/मुजफ्फरनगर : दीपावली के त्योहार से पहले मिर्जापुर और मुजफ्फरनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मिर्जापुर में फर्नीचर की दुकान से 8 कुंतल 25 किलोग्राम अवैध पटाखा बरामद किया गया है. बरामद पटाखे का कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने पटाखा कारोबारी शनी केसरवानी को गिरफ्तार कर लिया है.
वहीं मुजफ्फरनगर में कोतवाली पुलिस ने हनुमान चौक स्थित एक मकान पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए. पुलिस ने निहालचंद को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र के हरगढ़ बाजार में आबादी क्षेत्र के मकान में फर्नीचर दुकान के अंदर लाखों रुपए का पटाखा रखा था. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दुकान में छापा मारा और 8 कुंतल 25 किलोग्राम बारूद युक्त पटाखा को बरामद किया. दुकानदार शनि केसरवानी ने बताया कि दीपावली और छठ पूजा में पटाखे की सप्लाई करनी थी.
जिगना थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि अधिक लाभ कमाने के लिए मकान में अवैध पटाखा का भंडारण किया गया था. मौके पहुंचकर 8 कुंतल 25 किलोग्राम पटाखा बरामद किया गया है. दुकानदार शनि केसरवानी को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.
वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी मुखबिर की सुचना पर हनुमान चौक स्थित एक मकान में छापा मारा. यहां अवैध रूप से पटाखे जमा किए गए थे और उन्हें बेचने की तैयारी चल रही थी. पुलिस ने मौके से 555 टाइम बम, 76 डिब्बे मिनी बुलेट सुंदर, फायर, क्लासिक धमाका, एंकर लाम्बा, राजन बिजली बम सहित विभिन्न प्रकार के रॉकेट, फुलझड़ी, फिरकी और चकरी के सैकड़ों डिब्बे बरामद किए.
