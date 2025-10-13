ETV Bharat / state

मिर्जापुर में 8.25 कुंतल पटाखा पकड़ा, आबादी के बीच रखा था 10 लाख से अधिक का पटाखा, दुकानदार गिरफ्तार

मिर्जापुर पुलिस ने दुकानदार को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; Mirzapur Police )