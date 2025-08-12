आजमगढ़ः जिले के मुबारकपुर थाने में तैनात होमगार्ड निरंकार राम ड्यूटी करने के साथ अपराधों को भी अंजाम देता रहा लेकिन पुलिस विभाग को भनक तक नहीं लगी. होमगार्ड पर एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, रेप और चोरी समेत 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 6 मुकदमे उसी थाने में दर्ज हैं, जहां वह 24 वर्षों से ड्यूटी कर रहा है. आरोपी सिस्टम में रहकर लगातार ड्यूटी करता रहा और अपने मामलों की पैरवी भी करता रहा.

होमगार्ड बनते ही अपराध की दुनिया में रखा कदमः एसपी सिटी मधुवन कुमार सिंह के मुताबिक, दामोदरपुर गांव निवासी निरंकार राम की नियुक्ति 2001 में होमगार्ड विभाग में हुई थी. ट्रेनिंग के बाद 2003 में ही उस पर पहला एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा भटनी जीआरपी थाने में दर्ज हुआ. आरोप था कि नशे की गोलियां और लड्डू देकर यात्रियों के सामान की चोरी करता था. 2003 से 2017 के बीच उसके खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हुए.

छह मुकदमे मुबारकपुर थाने में दर्जः निरंकार राम पर 2005, 2010, 2011, 2014 और अन्य वर्षों में एनडीपीएस एक्ट, 110 जी, रेप व पॉक्सो एक्ट और चोरी के मामले दर्ज हुए. 2009 में बढ़नी जीआरपी थाने में 50 हजार रुपये चोरी का आरोप लगा. जबकि 2017 में मऊ जीआरपी थाने में चोरी व माल बरामदगी का मामला दर्ज हुआ.

दर्ज केसों की सूची. (ETV Bharat)



थानेदारों की नजर से बचा रहा आरोपीः मुबारकपुर थाने में एक दर्जन से अधिक थानेदार बदलने के बावजूद किसी ने आरोपी होमगार्ड की आपराधिक पृष्ठभूमि पर कार्रवाई नहीं की. वह ड्यूटी करते हुए ही अपने मामलों की पैरवी करता रहा. तीन मुकदमों में उसे कोर्ट से बरी किया जा चुका है, जबकि बाकी में ट्रायल चल रहा है.



हाईकोर्ट के आदेश पर बहालीः पूर्व में आरोपी को आपराधिक मुकदमों के चलते निलंबित कर बर्खास्तगी की तैयारी की गई थी, लेकिन उसने हाईकोर्ट का सहारा लिया. कोर्ट के आदेश पर 26 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन कमांडेंट डीएन सिंह ने उसकी पुनर्नियुक्ति का आदेश जारी किया.



पहले भी हो चुका है ऐसा मामलाः यह पहला मामला नहीं है जब आपराधिक पृष्ठभूमि वाला होमगार्ड ड्यूटी करता पाया गया हो. इससे पहले मेंहनगर थाने में तैनात नंदलाल यादव उर्फ नकदू पर 1988 में गैंगस्टर एक्ट लगा था, फिर भी वह 35 साल तक ड्यूटी करता रहा. डीआईजी वैभव कृष्ण की जांच में उसके खिलाफ गंभीर आरोप साबित हुए थे.



कमांडेंट होमगार्ड ने किया निलंबितः एसपी सिटी मधुवन कुमार सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से यह खबर संज्ञान में आई है कि थाना मुबारकपुर में ड्यूटी कर रहे होमगार्ड निरंकार राम के विरुद्ध थाना स्थानीय पर कई मुकदमे दर्ज हैं. एसपी सिटी ने बताया कि इसके खिलाफ पहले ही जानकारी प्राप्त हुई थी. जिसकी रिपोर्ट कमांडेंट होमगार्ड को प्रेषित की गई थी. कमांडेंट होमगार्ड ने निलंबित कर दिया है. पिछले एक महीने से यह ड्यूटी नहीं कर रहा है. इसके विरुद्ध कारवाई की जा रही है.

