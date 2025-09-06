कुल्लू लैंडस्लाइड: अब तक 8 लोगों के शव बरामद, एक की तलाश जारी, कल फिर से चलेगा सर्च ऑपरेशन

कुल्लू अखाड़ा बाजार में हुए लैंडस्लाइड में दबे 8 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है. जबकि एक की तलाश जारी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 8:25 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में बीते दिन 3 सितंबर बुधवार और 4 सितंबर गुरुवार को अखाड़ा बाजार में दो अलग-अलग भूस्खलन की घटनाओं में कुल 12 लोग मलबे में दब गए थे. जिनमें से तीन लोग पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया था. जबकि अब तक मलबे से 8 लोगों के शव रेस्क्यू कर लिया गया है. वहीं, एक व्यक्ति की तलाश अभी जारी है. फिलहाल, रात होने की वजह से आज के लिए सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है.
3 सितंबर को लैंडस्लाइड में दबे थे 3 लोग
3 सितंबर को हुए लैंडस्लाइड की वजह से तीन लोग मलबे में दब गए थे. जिसमें से एक व्यक्ति मलबे से खुद बाहर आ गया था. आज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम ने दोनों शवों को मलबे से बरामद कर लिया. इन मृतकों की पहचान एनडीआरएफ जवान नरेंद्र (निवासी बयासर, जिला कुल्लू) और बकार अहमद मीर (निवासी कुपवाड़ा, कश्मीर) के रूप में हुई है.
वहीं, 4 सितंबर गुरुवार को आखाड़ा बाजार में हुए लैंडस्लाइड में 10 लोग मलबे में दब गए थे. जिनमें से 3 लोगों को उसी दिन सुरक्षित निकाल लिया गया था और अन्य लोगों की तलाश जारी थी. सर्च ऑपरेशन के तहत रेस्क्यू टीम ने अभी तक 6 लोगों के शव बरामद कर लिया हैं. वहीं, अभी एक व्यक्ति की तलाश जारी है.
लैंडस्लाइड में सुरक्षित रेस्क्यू किए गए लोगों के नाम
- राधिका (73 वर्ष) निवासी अखाड़ा बाजार, कुल्लू
- कमलेश (60 वर्ष) अखाड़ा बाजार, कुल्लू
- अभिनव सांख्यान (32 वर्ष), अखाड़ा बाजार, कुल्लू
उपायुक्त कुल्लू, तोरुल एस. रवीश ने बताया, "शुक्रवार को मलबे में दबे अब्दुल रशीद, सजाद अहमद वाणी, और मेहराजद्दीन लोन के शव को निकाला गया था और हवाई मार्ग से श्रीनगर भेज दिया गया था. इसके अलावा अखाड़ा बाजार की रहने वाली स्थानीय महिला लता देवी के शव को भी मलबे से बरामद किया गया था, जिसे परिजनों को सौंप दिया गया था. वहीं, आज कश्मीर के बकार अहमद, हुसैन लोन और ताहिर दीन अहमद शेख के शव बरामद हुए हैं. जबकि कश्मीर के रहने वाले गुलजार की तलाश जारी है".
4 सितंबर को लैंडस्लाइड में दबे मृतकों की पहचान
- लता देवी, निवासी कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
- अब्दुल रशीद, निवासी कश्मीर
- सजाद अहमद वाणी, निवासी कश्मीर
- मेहराजद्दीन लोन, निवासी कश्मीर
- हुसैन लोन, निवासी कश्मीर
- ताहिर दीन अहमद शेख, निवासी कश्मीर
उपायुक्त ने बताया कि पार्थिव शरीरों और उनके साथ गए परिजनों को उनके घरों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गई है. इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन कुल्लू द्वारा मृतकों के परिजनों को तत्काल राहत राशि भी प्रदान की गई है.
उपायुक्त ने कहा कि यह एक अत्यंत दुखद घटना है. हिमाचल सरकार इस संकट की घड़ी में मृतकों के परिजनों के साथ पूरी संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ खड़ी है. उन्होंने आश्वासन दिया कि हादसे में मारे गए सभी लोगों के पार्थिव शरीरों को उनके पैतृक निवास तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी. प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं.