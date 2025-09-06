कुल्लू लैंडस्लाइड: अब तक 8 लोगों के शव बरामद, एक की तलाश जारी, कल फिर से चलेगा सर्च ऑपरेशन

ETV Bharat / state

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में बीते दिन 3 सितंबर बुधवार और 4 सितंबर गुरुवार को अखाड़ा बाजार में दो अलग-अलग भूस्खलन की घटनाओं में कुल 12 लोग मलबे में दब गए थे. जिनमें से तीन लोग पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया था. जबकि अब तक मलबे से 8 लोगों के शव रेस्क्यू कर लिया गया है. वहीं, एक व्यक्ति की तलाश अभी जारी है. फिलहाल, रात होने की वजह से आज के लिए सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है.

3 सितंबर को लैंडस्लाइड में दबे थे 3 लोग

3 सितंबर को हुए लैंडस्लाइड की वजह से तीन लोग मलबे में दब गए थे. जिसमें से एक व्यक्ति मलबे से खुद बाहर आ गया था. आज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम ने दोनों शवों को मलबे से बरामद कर लिया. इन मृतकों की पहचान एनडीआरएफ जवान नरेंद्र (निवासी बयासर, जिला कुल्लू) और बकार अहमद मीर (निवासी कुपवाड़ा, कश्मीर) के रूप में हुई है.

वहीं, 4 सितंबर गुरुवार को आखाड़ा बाजार में हुए लैंडस्लाइड में 10 लोग मलबे में दब गए थे. जिनमें से 3 लोगों को उसी दिन सुरक्षित निकाल लिया गया था और अन्य लोगों की तलाश जारी थी. सर्च ऑपरेशन के तहत रेस्क्यू टीम ने अभी तक 6 लोगों के शव बरामद कर लिया हैं. वहीं, अभी एक व्यक्ति की तलाश जारी है.