दिल्ली नगर निगम में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन, देशभक्ति गीतों पर थिरके कदम - 79TH INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS

हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया. हमेशा उनके बलिदान को स्मरण रखना चाहिएः राजा इकबाल सिंह

दिल्ली नगर निगम में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन
दिल्ली नगर निगम में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन (ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 5:23 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के महापौर सरदार राजा इक़बाल सिंह ने दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर के प्रांगण में ध्वजारोहण कर सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. इस अवसर पर स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा, आयुक्त अश्विनी कुमार, निगम के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे. देशभक्ति गीतों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर ने उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने देशभक्ति पर आधारित नृत्य प्रस्तुतियों के लिए विद्यार्थियों की सराहना की. महापौर सरदार राजा इक़बाल सिंह ने कहा कि निगम विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम यह दर्शाते हैं कि वे किसी भी निजी विद्यालय के विद्यार्थियों से कम नहीं हैं. निगम विद्यालयों में शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो रहा है.

79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन (ETV Bharat)

स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को स्मरण रखना चाहिए: महापौर ने कहा कि आज हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं और स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ-जा सकते हैं, किंतु 1947 से पूर्व ऐसा नहीं था. तब हमारे ऊपर अनेक प्रकार की बंदिशें थीं. इस स्वतंत्रता के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया. हमें हमेशा उनके बलिदान को स्मरण रखना चाहिए.

दिल्ली नगर निगम के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बच्चे डांस करते हुए
दिल्ली नगर निगम के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बच्चे डांस करते हुए (ETV Bharat)

“दिल्ली को कूड़े से आज़ादी” अभियान: महापौर सरदार राजा इक़बाल सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसे उन्होंने एक जन आंदोलन बना दिया. इसके परिणामस्वरूप नागरिकों में स्वच्छता के प्रति नई जागरूकता उत्पन्न हुई. उन्होंने बताया कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक “दिल्ली को कूड़े से आज़ादी” अभियान चलाया जा रहा है.

