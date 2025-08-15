पटना: 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हर जगह हमारी आन-बान और शान तिरंगा लहरा रहा है. इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया. साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी ध्वजारोहण किया.

कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव मौजूद: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 सर्कुलर रोड पर हर वर्ष आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद तिरंगा फहराते थे, लेकिन इस बार राबड़ी देवी ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया है. कार्यक्रम में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित राष्ट्रीय जनता दल के अनेक बड़े नेता शामिल हुए थे.

बिहार में शान से लहराया तिरंगा (ETV Bharat)

''आज 15 अगस्त को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर रहा है. मैं भी इस अवसर पर पूरे बिहारवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूं''. राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री

LJPR कार्यालय में भी ध्वजारोहण: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया. कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी बड़े नेता मौजूद थे. इसी बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पूरे देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी.

चिराग ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके का संबोधन दिया है, उससे पूरे देशवासियों के मन में एक नई ऊर्जा का संचालन हुआ है.

''देश के जितने भी ज्वलंत विषय हैं, उन्हें प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सामने रखने का काम किया है. चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या विदेश नीति टैरिफ. इन मुद्दों को लेकर विपक्ष के नेता विदेशियों की आवाज बनने का काम कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने देशवासियों के सामने देश का पक्ष रखने का काम किया है.''- चिराग पासवान, केन्द्रीय मंत्री

मुजफ्फरपुर में विजय कुमार सिन्हा ने किया ध्वजारोहण: वहीं, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में ध्वजारोहण किया है. इसी बीच उन्होंने मैट्रिक और इंटर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं के साथ-साथ समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया है.

तिरंगे को सलामी देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव (ETV Bharat)

''मुजफ्फरपुर की क्रांतिकारी धरती ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई है. शहीद खुदीराम बोस, प्रभुल्ल चाकी, वैकुंठ शुक्ल समेत अनेक क्रांतिकारी यहां से जुड़े रहे हैं. यह क्षेत्र लीची की मिठास और वज्जिका लोकभाषा के साथ कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में भी समृद्ध योगदान देता आया है''. - विजय कुमार सिन्हा , डिप्टी सीएम, बिहार

RJD कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष ने किया ध्वजारोहण: आरजेडी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी. इस मौके पर उन्होंने बिहार और देश के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज उत्सव और एकता को लेकर संकल्प लेने का दिन है. बिहार उन्नति और तरक्की करें.

JDU कार्यालय में भी फहरा तिरंगा: वहीं, जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में भी 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी.

BJP कार्यालय में जश्न: भाजपा कार्यालय में भी 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ध्वजारोहण किया. समारोह में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ भाजपा नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे.

पीएम मोदी और सीएम नीतीश की तारीफ: ध्वजारोहण के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह दिन देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का अवसर है. उन्होंने कहा कि आज हम जिस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं. वह हमारे पूर्वजों के बलिदानों का परिणाम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है.

बक्सर में जिलाधीकारी डॉक्टर विद्यानंद सिंह ने ध्वजारोहण किया. (ETV Bharat)

बक्सर में डीएम ने किया ध्वाजारोहण: बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में जिलाधीकारी डॉक्टर विद्यानंद सिंह ने ध्वजारोहण किया. इस दौरान पुलिस कप्तान भी रहे मौजूद रहे. इसी बीच डीएम ने बताया कि डुमराव में 499 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है.

