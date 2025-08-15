ETV Bharat / state

बाबा महाकाल ने लगाया तिरंगा रूपी त्रिपुंड, तीन रंगों से सजा महाकालेश्वर मंदिर - 79TH INDEPENDENCE DAY MAHAKAL

आजादी का 79वां महोत्सव। बाबा महाकाल का हुआ विशेष भस्मार्ती श्रृंगार मस्तक पर तिरंगा स्वरूप त्रिपुंड। गौतम गंभीर और सोनल चौहान पहुँचे दर्शन को....

Mahhakal tripund tricolour
बाबा महाकाल ने लगाया तिरंगा रूपी त्रिपुंड (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 10:19 AM IST

उज्जैन : भारत आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. उज्जैन में इस खास मौके पर बाबा महाकाल का तिरंगा रूपी त्रिपुंड से श्रृंगार किया गया. वहीं पूरा मंदिर परिसर तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया. शिखर पर तीन रंगों के गुब्बारे, पूरे मंदिर परिसर में तीन रंगों की लाइट, तिरंगाें से सजाया गया. बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने मंदिर में जय महाकाल, बम भोले के साथ भारत माता की जय के जयकारे लगाए.

स्वतंत्रता दिवस की अल सुबह 3 बजे से शुरू हुई भस्म आरती 5 बजे सम्पन्न हुई. इस दौरान मंदिर में दर्शन करने भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और अभिनेत्री सोनल चौहान पहुंचे.

79th Independence day celebration
79वें स्वतंत्रता दिवस पर महाकाल का श्रृंगार (Etv Bharat)

भगवान के मस्तक पर तिरंगा स्वरूप त्रिपुंड

राष्ट्रीय पर्व के मौके पर भगवान महाकाल के मस्तक पर विशेष तिरंगा स्वरूप त्रिपुंड बनाया गया. भगवान का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, फलों के रस से पंचाभिषेक कर भांग, चंदन, अबीर, गुलाल से श्रृंगार किया गया. ड्राय फ्रूट, मिठाई का भोग भगवान को लगाया गया और भगवान को वस्त्र आभूषण पहनाए गए.

Mahakaleshwar news
चांदी द्वार से गौतम गंभीर व सोनल चौहान ने लिया आशीर्वाद (Etv Bharat)

चांदी द्वार से गौतम गंभीर व सोनल चौहान ने लिया आशीर्वाद

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और बॉलीवुड अभिनेत्री सोनल चौहान ने परिवार संग भगवान का पूजन किया. सभी ने नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती देखी. चांदी द्वार से माथा टेक आशीर्वाद लेते हुए गौतम गंभीर ने कहा, '' बाबा के दर्शन को आज तीसरी बार आया हूं, परिवार साथ है. देश पर बाबा का आशीर्वाद बना रहे सभी जगह सुख शांति रहे यही मनोकामना है.

वहीं, अभिनेत्री सोनल चौहान ने कहा, '' भगवान के दर्शन पहली बार किए हैं खूब अच्छा अनुभव लेकर जा रही हूं, दौबारा आऊंगी. मप्र सरकार, मंदिर समिति सभी को अच्छे दर्शन के लिए धन्यवाद.

