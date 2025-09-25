ETV Bharat / state

774 करोड़ से तैयार होगी मंडल डैम परियोजना! 780 परिवार को मिलेंगे 15-15 लाख और एक-एक एकड़ जमीन

पलामू: पांच दशक से अधूरी उत्तर कोयल नहर परियोजना मंडल डैम को लेकर झारखंड सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने उत्तर कोयल नहर परियोजना में शहीद नीलांबर पीतांबर का नाम जोड़ा है. वहीं, राज्य कैबिनेट ने परियोजना के लिए 774.55 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.

कैबिनेट ने परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले सात गांव के 780 परिवारों के लिए 15-15 लाख मुआवजा और एक-एक एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया है. ईटीवी भारत ने मई महीने में ही खबर के माध्यम से बताया था कि डूब क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को 15-15 लाख नकद एवं एक-एक एकड़ जमीन मिलेगी. उत्तर कोयल नहर परियोजना मंडल डैम में पहली राज्य सरकार में शहीद नीलांबर पीतांबर का नाम जोड़ा है. उत्तर कोयल नहर परियोजना के दो क्षेत्र में शहीद नीलांबर पीतांबर का गांव चेमो और सान्या भी आता है.

जानकारी देते सांसद विष्णुदयाल राम (ETV BHARAT)

70 के दशक से अधूरी है परियोजना

अविभाजित बिहार में 1972 में उत्तर कोयल नहर परियोजना की शुरुआत हुई थी. उस दौरान परियोजना की लागत 30 करोड़ रुपए रखी गई थी. 90 के दशक तक परियोजना पर 769 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. 2019 में केंद्र सरकार ने 2391 करोड़ रुपये जारी किए थे. बाद में 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने मंडल डैम परियोजना के लिए 500 करोड़ अतिरिक्त मंजूर किए. शहीद नीलांबर पीतांबर उत्तर कोयल नहर परियोजना मंडल डैम परियोजना से बिहार के धान का टोरा माने वाले औरंगाबाद, जहानाबाद, गया में 2,29,793 एकड़ जबकि झारखंड में 49000 एकड़ जमीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी.

2019 में पीएम मोदी ने रखी थी आधारशिला

5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद नीलांबर पीतांबर उत्तर कोयल नहर परियोजना मंडल डैम के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आधारशिला रखी थी, जिसे पूरा करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया था. विस्थापितों के मुआवजा, सुरक्षा एवं अन्य वजह से परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया. बुधवार को राज्य सरकार के कैबिनेट के फैसले के बाद एक बार फिर उम्मीद जगी है कि जल्द ही यह परियोजना पूरी होगी. इस परियोजना को लेकर मुख्यसचिव ने कुछ दिनों पहले हाई लेवल समीक्षा भी की थी.