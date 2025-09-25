774 करोड़ से तैयार होगी मंडल डैम परियोजना! 780 परिवार को मिलेंगे 15-15 लाख और एक-एक एकड़ जमीन

774 करोड़ से तैयार होगी मंडल डैम परियोजना! 780 परिवार को मिलेंगे 15-15 लाख और एक-एक एकड़ जमीन
राज्य कैबिनेट ने मंडल डैम परियोजना के लिए 774 करोड़ की मंजूरी दी है. साथ ही सात गांव के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी.
Published : September 25, 2025 at 3:14 PM IST
पलामू: पांच दशक से अधूरी उत्तर कोयल नहर परियोजना मंडल डैम को लेकर झारखंड सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने उत्तर कोयल नहर परियोजना में शहीद नीलांबर पीतांबर का नाम जोड़ा है. वहीं, राज्य कैबिनेट ने परियोजना के लिए 774.55 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.
कैबिनेट ने परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले सात गांव के 780 परिवारों के लिए 15-15 लाख मुआवजा और एक-एक एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया है. ईटीवी भारत ने मई महीने में ही खबर के माध्यम से बताया था कि डूब क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को 15-15 लाख नकद एवं एक-एक एकड़ जमीन मिलेगी. उत्तर कोयल नहर परियोजना मंडल डैम में पहली राज्य सरकार में शहीद नीलांबर पीतांबर का नाम जोड़ा है. उत्तर कोयल नहर परियोजना के दो क्षेत्र में शहीद नीलांबर पीतांबर का गांव चेमो और सान्या भी आता है.
70 के दशक से अधूरी है परियोजना
अविभाजित बिहार में 1972 में उत्तर कोयल नहर परियोजना की शुरुआत हुई थी. उस दौरान परियोजना की लागत 30 करोड़ रुपए रखी गई थी. 90 के दशक तक परियोजना पर 769 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. 2019 में केंद्र सरकार ने 2391 करोड़ रुपये जारी किए थे. बाद में 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने मंडल डैम परियोजना के लिए 500 करोड़ अतिरिक्त मंजूर किए. शहीद नीलांबर पीतांबर उत्तर कोयल नहर परियोजना मंडल डैम परियोजना से बिहार के धान का टोरा माने वाले औरंगाबाद, जहानाबाद, गया में 2,29,793 एकड़ जबकि झारखंड में 49000 एकड़ जमीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी.
2019 में पीएम मोदी ने रखी थी आधारशिला
5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद नीलांबर पीतांबर उत्तर कोयल नहर परियोजना मंडल डैम के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आधारशिला रखी थी, जिसे पूरा करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया था. विस्थापितों के मुआवजा, सुरक्षा एवं अन्य वजह से परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया. बुधवार को राज्य सरकार के कैबिनेट के फैसले के बाद एक बार फिर उम्मीद जगी है कि जल्द ही यह परियोजना पूरी होगी. इस परियोजना को लेकर मुख्यसचिव ने कुछ दिनों पहले हाई लेवल समीक्षा भी की थी.
परियोजना के नाम में शहीद नीलांबर पीतांबर का नाम जोड़ा गया है. यह अच्छी बात है. योजना की उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं, क्योंकि उनकी देन से फिर से कार्य शुरू हुआ है नहीं तो यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई थी. पूर्व में ही भारत सरकार ने डूब क्षेत्र में रहने वाले 780 परिवारों को 15-15 लाख रुपए मंजूर किए थे. राज्य सरकार की कैबिनेट ने एक-एक एकड़ जमीन भी देने का निर्णय लिया है. कैबिनेट के बाद अब लगता है कि यही योजना मूर्त रूप ले लेगी. सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ कैंप भी बनाया जा रहा है. साथ 13 में से 12 गेट भी बनकर तैयार हो गया है- विष्णुदयाल राम, पलामू, सांसद
पलामू टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में मौजूद है मंडल डैम
शहीद नीलांबर पीतांबर उत्तर कोयल नहर परियोजना मंडल डैम पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में मौजूद है. जबकि डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सात गांव पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में मौजूद. मंडल डैम की हाइट 367 मीटर है, लेकिन डैम में 325 मीटर ही पानी को स्टोर करने की मंजूरी है. परियोजना के लिए 2020-21 में 3.44 लाख पेड़ काटने का प्रस्ताव तैयार किया गया था. पलामू टाइगर रिजर्व की आपत्ति के बाद पेड़ काटने का निर्णय वापस लिया गया था. डूब क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को गढ़वा के रंका के विश्रामपुर के इलाके में बसाए जाने की योजना है.
निर्माण स्थल पर हुआ था नक्सली हमला
90 के दशक में मंडल डैम के निर्माण स्थल पर नक्सलियों का हमला हुआ था. उस दौरान एक कार्यपालक अभियंता की हत्या हुई थी. इस घटना की सीबीआई जांच भी हुई है. इसी घटना के बाद से परियोजना का निर्माण कार्य बंद हो गया था. यह पूरा इलाका अति नक्सल प्रभावित रहा है, जो बूढ़ापहाड़ के बेहद ही करीब है.
