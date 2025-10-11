ETV Bharat / state

75 वर्ष की उम्र में युवाओं जैसा जोश; मेरठ की यह बुजुर्ग महिला बेटियों में भर रहीं आत्मविश्वास की ऊर्जा

सीमा का मानना है, कि जहां भी लोग रहें, उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए. प्रयास यही है, कि सभी योग सीखने के बाद आसानी से योग करा सकें. उन्होंने बताया कि यह प्रेरणा भारतीय योग संस्थान से मिली, जो 69 वर्षों से निःशुल्क योग सिखा रहा है.

योग प्रशिक्षक बनकर की नई शुरुआत: सीमा ने बताया कि एक समय ऐसा आया, जब योग सिखाने वाले गुरूजी ने कहा कि निःशुल्क केंद्र को चलाने की जिम्मेदारी अब से आपकी है. धीरे धीरे जिम्मेदारियां लेना अच्छा लगने लगा. इसके बाद और भी जिम्मेदारी लीं. मैं सामूहिक योग कक्षाएं चलाने लगीं. योग सीखने जो भी आते, उन्हें भी प्रेरित किया कि ज्यादा से ज्यादा योग शिक्षक तैयार करें, ताकि योग का विस्तार हो सके.

परिवार की जिम्मेदारी पूरी कर सीखा योग: 75 वर्षीय सीमा अदलखा एमए और बीएड हैं. इन्होंने परिवार की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद योग सीखा. वह बताती हैं, कि 25 साल पहले उन्होंने योग सीखा. इससे पहले वह योग के बारे में सिर्फ सुनती थीं. फिटनेस को लेकर खुद भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज घर में किया करती थीं. धीरे-धीरे योग उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया.

75 वर्षीय सीमा अदलखा उम्र को महज एक नंबर मानती हैं. वह बताती हैं, कि उन्होंने अपने साथ 100 महिलाओं को जोड़कर योग संस्कृति समिति के नाम से संस्था बनाई है. यह समिति समाज में जरूरतमंद लोगों, निर्धन परिवार और उनके बच्चों के लिए काम करती है. हर दिन मॉनिटरिंग होती है कि आज क्या किया? सीमा अदलखा अब तक लाखों लोगों को योग सिखा चुकी हैं.

योग संस्कृति समिति की संस्थापक और समाजसेवी सीमा अदलखा कहती हैं, कि वह समाज के जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए यह काम कर रही हैं. तनावग्रस्त लोगों, खासकर महिलाओं को डिप्रेशन से निकालने के लिए चेयर योगा समेत, योग, प्रणायाम कराने के लिए उनकी टीम 35 से ज्यादा केंद्र चला रही है. हर सेंटर पर सैकड़ों महिलाओं निःशुल्क योग प्रशिक्षण दिया जाता है.

मेरठ: 75 वर्षीय सीमा अदलखा की ऊर्जा युवाओं जैसी है. उम्र के इस पड़ाव पर उनका संकल्प प्रेरणा देने वाला है. योग के माध्यम से वह न केवल बेटियों में आत्मविश्वास की ऊर्जा का संचार कर रही हैं, बल्कि उन्हें हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भर भी बना रही हैं. योग से हजारों महिलाओं का स्वास्थ्य सुधार चुकीं मेरठ की सीमा जरूरतमंद महिलाओं, बच्चों के लिए भी उम्मीद का केंद्र हैं. महज 4 महिलाओं के साथ शुरू हुआ उनका सफर अब 100 महिलाओं की सशक्त टीम तक पहुंच चुका है. आखिर क्या है, इनका उद्देश्य और कैसे वे ला रहीं सामाजिक बदलाव? इन्हीं मुद्दों पर ETV भारत ने सीमा अदलखा से बातचीत की.

जरूरतमंद बच्चों की मदद करती है संस्था. (Photo Credit: ETV Bharat)

पैसे को नहीं दिया महत्व: सीमा बताती हैं, कि योग विज्ञान संस्थान से जुड़कर उन्होंने गृहिणियों को जोड़ा. ताकि योग साधना से न सिर्फ महिलाएं खुद स्वस्थ रखें, बल्कि और लोगों को भी साथ जोड़ें, ताकि सब लोग स्वस्थ और सुखमय जीवन जी सकें. इससे सुखी समाज का निर्माण होगा. सीमा अदलखा कहती हैं, कि उन्होंने कभी पैसे को महत्व नहीं दिया. उन्होंने खुद भी निःशुल्क सीखा, इसीलिए निःशुल्क योग साधक बनाए. लोगों को योग सिखाया.

योग प्रशिक्षण देतीं सीमा अदलखा. (Photo Credit: ETV Bharat)

योग की शक्ति का सही उपयोग: सीमा अदलखा बताती हैं, कि योग करते-करते जीवन के भाव बदल गए. एक दिन ऐसे ही विचार आया कि योग से जो शक्ति मिली है, उसे बांटें. योग से जो शक्ति प्राप्त होती है, उसको सेवा कार्य में लगाएं. इसके बाद तीन-चार लोगों के साथ मिलकर सेवा कार्य शुरू किया. कुछ दिनों तक ऐसे ही करते रहे, फिर एक संस्था बनाई. इसे योग संस्कृति क्लब का नाम दिया गया.

बेटियों को सशक्त बनाने का कार्य. (Photo Credit: ETV Bharat)

समाज में जरूरतमंदों की मदद: सीमा बताती हैं, कि योग करने वाली महिलाओं को साथ जोड़ा और बच्चों को पढ़ाना शुरु किया. हम स्कूलों में पहुंचे, जरूरतमंद बच्चों को खोजा, जिनकी फीस समय से जमा नहीं हो पाती थी. हमने उनकी मदद करनी शुरू की. हमने उन बच्चों के परिवार से बात की और बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया. फीस के साथ ही हम बच्चों की किताबें और अन्य जरूरत की चीजें भी मुहैया कराते हैं. सीमा कहती हैं, कि आज खुशी होती है, जब उन बच्चों को मेहनत के साथ नियमित पढ़ाई करते देखती हूं. जिन्हें कभी समस्या का सामना करना पड़ता था.

समाजसेवी सीमा अदलखा. (Photo Credit: ETV Bharat)

पर्यावरण बचाने के लिए काम: सीमा ने बताया कि इसी तरह पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर भी हम काम कर रहे हैं. कूड़े के सही निस्तारण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. जो वास्तविक जरूरतमंद हैं, उन्हें खोजकर टीम मदद पहुंचाती है. शहर में जो महिलाएं मेड का काम करती हैं, संस्था की मेंबर अपने स्तर से उनकी लिस्ट तैयार करती हैं. इसके बाद उन परिवारों में जब बेटियों की शादी होती है, तो उनके जरूरत का सामान संस्था की तरफ से दिया जाता है. यह आर्थिक मदद भी हमारी टीम निःस्वार्थ भाव से कर रही है. सभी सदस्य खुद ही अपने पास से पैसा खर्च करती हैं.

संस्था से जुड़ चुकी हैं 100 महिलाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

लगाती हैं चौपाल, बेटियों को बना रहीं हुनरमंद: सीमा अदलखा ने बताया कि पानी कैसे बचाना है? इसको लेकर जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है. हम अलग-अलग जगह पर चौपाल लगाते हैं. महिलाएं और बेटियां सशक्त हों, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं. 7 साल पहले योग संस्कृति समिति बनाई, जिसमें उनके साथ अब 100 महिलाएं जुड़ी हैं. हर दिन समाज में बदलाव की कोशिश की जा रही है.

हर महीने महिलाओं के हुनर के लिए कार्यक्रम होता है. इसमें महिलाओं को उनकी योग्यता को निखारने का अवसर दिया जाता है. इस कोशिश का सुखद परिणाम यह है कि जो महिलाएं अंतर्मुखी थीं, आज वह अपनी बात आत्मविश्वास से रखती हैं.

सभी 100 महिलाएं कोई दिखावा या राजनीति नहीं करतीं, सिर्फ सेवा भाव से आगे बढ़ रही हैं. जरूरतमंद परिवार खुद भी आकर उनसे मिलते हैं. सीमा अदलखा कहती हैं, कि उनके साथ जो महिलाएं हैं, सभी अच्छे परिवारों की हैं. कोई प्रचार के लिए यह सब काम नहीं करता. हमाोरी कोशिश है, कि जरूरतमंद की मदद हो जाए और बेटियां सशक्त बनें.

यह भी पढ़ें: पटरियों पर दौड़ता 'राज महल'; महाराजा एक्सप्रेस में प्रेसिडेंसियल सुइट से लेकर आलीशान रेस्टोरेंट और बार, जानिए कितना है किराया?