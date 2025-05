ETV Bharat / state

यूपी के 7374 शिक्षकों को बड़ी राहत, म्यूचुअल ट्रांसफर के जरिए मनचाहे जिले में मिली पोस्टिंग, यहां देखें लिस्ट - TRANSFER OF TEACHERS IN UP

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 9:37 AM IST 3 Min Read

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण (म्यूचुअल ट्रांसफर) प्रक्रिया के तहत 7,374 शिक्षक-शिक्षिकाओं का स्थानांतरण कर दिया है. इससे लंबे समय से अपने मनचाहे जिले में ट्रांसफर की मांग कर रहे शिक्षक–शिक्षकाओं को बड़ी राहत मिली है. इनकी सूची बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर देखी जा सकती है. 29 मई से पांच जून तक होगी कार्यमुक्ति की प्रक्रिया: बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि ये ट्रांसफर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से किए गए ऑनलाइन सत्यापन और शिक्षकों की आपसी सहमति के आधार पर हैं. इन शिक्षकों को 29 मई से पांच जून के बीच कार्यमुक्त कर कार्यभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया होगी. ये ट्रांसफर ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी से शहरी क्षेत्रों में किए गए हैं. बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे शिक्षक और शिक्षिका के अभिलेखों की पूरी जांच के बाद ही कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया पूरी कराएं. वरिष्ठत सूची में सबसे नीचे रहेंगे स्थानांतरित शिक्षक : सचिन के अनुसार स्थानांतरित शिक्षकों को नई तैनाती वाले जिले में ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा. इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर पाने वाले शिक्षकों में खुशी की लहर है. माना जा रहा है कि विभाग में अपने अपने मनपसंद जिलों में तैनाती मिलने के बाद शिक्षक–शिक्षिकाएं पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी अच्छे से निभा पाएंगे.

राजकीय माध्यमिक शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन कल से: उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं के वार्षिक स्थानांतरण की प्रक्रिया 30 मई से शुरू हो रही है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक डाॅ. महेन्द्र देव के अनुसार इच्छुक शिक्षक 4 जून तक मानव संपदा पोर्टल ehrms.upsdc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. शिक्षकों के आवेदन केवल मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. अन्य किसी माध्यम से मिलने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा. जो शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको एक ही बार अवसर दिया जाएगा. विभाग ने यह भी क्लियर कर दिया है कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा. स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्रांसफर आर्डर मानव संपदा पोर्टल पर ही जारी किया जाएगा. शिक्षकों की सहायता के लिए विभाग ने ईमेल आईडी onlineteachertransfer2024@gmail.com और हेल्पलाइन नंबर 9368636558 व 8317054632 भी जारी किया है. शिक्षक समस्याओं के समाधान के लिए सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं.