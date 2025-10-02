ETV Bharat / state

71वां वन्यजीव सप्ताह: नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और चिड़ियाघर में निशुल्क रहेगा विद्यार्थियों का प्रवेश

71वें वन्यजीव सप्ताह के दौरान स्टूडेंट्स को वन्यजीवों की जानकारी दी जाएगी और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूक किया जाएगा.

Wildlife Week 2025
विद्यार्थियों संग मनाया वन्यजीव सप्ताह (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025 at 4:50 PM IST

जयपुर: प्रदेश में 2 से 8 अक्टूबर तक 71वां वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है. वन्यजीव सप्ताह का आगाज गुरुवार को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से हुआ. पहले दिन स्कूली छात्र-छात्राओं ने पार्क का भ्रमण किया और वन्यजीवों के बारे में जानकारियां प्राप्त की. साथ ही नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और झालाना समेत अन्य जगहों पर सफाई और पौधारोपण अभियान चलाकर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और जयपुर चिड़ियाघर में वन्यजीव सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों का प्रवेश निशुल्क रहेगा.

सीसीएफ टी. मोहनराज ने बताया कि जयपुर में वन विभाग की ओर से 2 से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, झालाना लेपर्ड सफारी, आमागढ़ लेपर्ड सफारी, हाथी गांव में वन्यजीव सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर वन्यजीवों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा. जिनमें निबंध प्रतियोगिता, लेखन, प्रश्नोत्तरी, वन्यजीव चित्र पहचान प्रतियोगिता, स्वच्छता अभियान, लघु फिल्म समेत अनेक कार्यक्रम शामिल हैं.

71वें वन्यजीव सप्ताह का हुआ शुभारंभ (ETV Bharat Jaipur)

यहां भालू का रहे हैं फ्रूट आइसक्रीम , हिरण उड़ा रहे हैं तरबूज की दावत

विद्यार्थियों का प्रवेश रहेगा निशुल्क: वन्यजीव सप्ताह की शुभारंभ के दिन स्वच्छता अभियान भी चलाया गया है. वन्यजीव सप्ताह के दौरान नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में विभिन्न प्रतियोगिताए आयोजित की जाएंगी. प्रतियोगिताओं में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है. वाइल्डलाइफ वीक के दौरान नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, हाथी गांव और जयपुर चिड़ियाघर में विद्यार्थियों को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा. 8 अक्टूबर को वन्यजीव सप्ताह के समापन पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा.

खुशखबरी! नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन रानी ने 5 शावकों को दिया जन्म

पहली बार टाइग्रेस ने 5 शावकों को एक साथ जन्म दिया: वरिष्ठ वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर ने बताया कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 28 प्रजातियों के वन्य जीव मौजूद हैं. पार्क में पिछले साल टाइगर के दो शावक जन्मे थे. इस साल 5 शावकों का जन्म हुआ है. देश में पहली बार हुआ है कि टाइग्रेस ने 5 शावकों को एक साथ जन्म दिया है. प्रदेश में पहली बार हिप्पोपोटेमस का सफल प्रजनन यहां हुआ. साथ ही लायन और भालू का भी सफल प्रजनन हुआ है.

जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से एक और खुशखबरी, शेरनी तारा ने दो शावकों को दिया जन्म

झालाना और आमागढ़ में चलाया स्वच्छता अभियान: झालाना के क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि वन्यजीव सप्ताह के शुभारंभ कार्यक्रम में जयपुर प्रादेशिक रेंज के अंतर्गत झालाना सफारी में गेट से काली माता मंदिर तक स्वच्छता अभियान चलाकर साफ-सफाई का कार्य किया गया. वहीं आमागढ़ सफारी में सफारी गेट के बाहर स्वच्छता अभियान चलाकर साफ-सफाई का कार्य किया गया. पूर्व वन अधिकारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि भावी पीढ़ी जंगल और जंगली जीवों के बारे में जानकारी हासिल करे. वन्यजीव के संरक्षण, संवर्धन और उनके आवास को संरक्षित रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए.

