असम की चर्चित फिल्म 'रंगतापु 1982' का UP कनेक्शन; गाजीपुर के कारोबारी को मिला नेशनल अवार्ड, पढ़िए कैसे हासिल किया मुकाम
71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्माता अरुण कुमार राय को किया सम्मानित.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 2:14 PM IST
गाजीपुर : 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में गाजीपुर के कारोबारी और फिल्म निर्माता अरुण कुमार राय को नेशनल अवार्ड मिला. यह अवार्ड असम की फिल्म रंगतापु 1982 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से मंगलवार को दिया गया. फिल्म में 1980 के दशक के असम के दर्द को दिखाया गया है. यह फिल्म 2 साल पहले रिलीज हुई थी.
कारोबारी के व्यक्तिगत सचिव चंदन कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि अरुण कुमार राय मूल रूप से गाजीपुर के दहिनवर गांव के रहने वाले हैं. उनके पिता ओमप्रकाश राय अब इस दुनिया में नहीं हैं. भाई अजय कुमार राय वर्तमान में बीआरसी ग्रुप के निदेशक हैं. गाजीपुर की धरती से निकलकर अरुण राय ने असम में अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर पहचान बनाई. 1960 से उनके परिवार ने चाय बागान से व्यापार की शुरुआत की थी. इसके बाद कई उतार-चढ़ाव देखे. अब यह बीआरसी ग्रुप के रूप में बड़ा आकार ले चुका है.
साल 2023 में रिलीज हुई थी फिल्म : यह ग्रुप कंस्ट्रक्शन, होटल, शराब व्यापार, आयात-निर्यात और फिल्म निर्माण क्षेत्र से भी जुड़ा है. दिल्ली में मंगलवार को हुए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अरुण कुमार राय को असम की फिल्म रंगतापु 1982 के लिए नेशनल अवार्ड मिला. असम की यह चर्चित फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी. यह फिल्म असम के 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है. इसमें नदी क्षेत्रों के संघर्ष और हिंसा को मार्किक तरीके से दिखाया गया है. निर्देशक आदित्यम सैकिया ने 4 महिलाओं की कथा के माध्यम से हिंसा, आघात और जिजीविषा को पर्दे पर उतारा है.
और भी फिल्में बनाएगा बीआरसी ग्रुप : बतौर निर्माता अरुण कुमार राय ने इस फिल्म के जरिए यूपी के साथ असम का भी मान बढ़ाया है. इस फिल्म में एमी बरुआ, गुंजन भारद्वाज, रिम्पी दास और अन्य ने भूमिकाएं निभाईं थीं. फिल्म बीआरसी ग्रुप के बैनर तले बनी थी. चंदन कुमार के मुताबिक आने वाले समय में बीआरसी प्रोडक्शन के बैनर तले और भी फिल्में बनेंगी. इसमें असम की संस्कृति और समाज से जुड़ी कहानियों को बड़े पर्दे पर उतारा जाएगा. अरुण कुमार की इस उपलब्धि पर पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी.
अब 'रंगतापु 1982' की कहानी पर एक नजर : फिल्म की कहानी मोरोम (ऐमी बरुआ) के इर्द-गिर्द घूमती है. मूवी में मोरोम एक गृहिणी की भूमिका में हैं. उनकी शादी जादाब से हुई है. मोरोम गर्भवती हैं. वह अपने परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक के साथ हुई क्रूरता से परेशान है. पति जादाब (गुंजन भारद्वाज) घर का जिम्मेदार व्यक्ति है. वह अपनी पत्नी की अच्छी देखभाल करता है. वह अनाथ है. उसका पालन-पोषण गांव और उसके लोगों ने किया है. एक बढ़ता हुआ संघर्ष उसके गांव के करीब आता है और उसके कुछ प्रिय लोगों को प्रभावित करना शुरू करता है. उसे इस संघर्ष का हिस्सा बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है.
यह भी पढ़ें : मोहनलाल बने दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे मलयालम एक्टर, जानें फिर पहला कौन?