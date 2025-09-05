ETV Bharat / state

बिहार के 71 शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार, मंत्री बोले- TRE 4 के बाद TRE 5 में भी होगी बहाली

शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्री ने बिहार के 71 शिक्षकों को सम्मानित किया. कहा कि बच्चों में किताबें पढ़ने की लत डालें.

शिक्षक दिवस सम्मान (ETV Bharat)
Published : September 5, 2025 at 6:35 PM IST

पटना : शिक्षक दिवस के मौके पर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 71 उत्कृष्ट शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया. इस दौरान मंच से शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से अपील किया कि बच्चों को मोबाइल की लत से दूर करें और उनमें किताबें पढ़ने की आदत डालें. उन्होंने 'बैक टू बुक्स' मुहिम को गति देने की अपील की.

सम्मानित होने वाले 71 शिक्षक में 29 महिलाएं : शिक्षा विभाग की ओर से राज्य भर के जिन 71 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, उनमें 29 महिला शिक्षक भी शामिल हैं. चयनित शिक्षकों में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उर्दू विद्यालयों के शिक्षक-प्रधानाध्यापक शामिल रहे. सभी को मंच पर बुलाकर प्रशस्तिपत्र, स्मृति-चिह्न और ₹30,000 की नकद राशि प्रदान की गई. शिक्षा मंत्री और विभाग के अधिकारियों के द्वारा शिक्षकों को यह सम्मान दिया गया.

शिक्षिकाओं और शिक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

'खेल-खेल में पढ़ाई के लिए सम्मान' : मधेपुरा के मानिकपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रंजना कुमारी ने बताया कि पहली बार उन्हें यह सम्मान मिला है और उन्हें काफी गर्व महसूस हो रहा है. यह सम्मान उन्हें पढ़ाई में नवाचार और खेल-खेल में बच्चों को पढ़ाई सीखाने के लिए मिला है. वह जिला स्तरीय सभी कार्यक्रमों में अपने बच्चों को भाग दिलवाती हैं और बच्चे पुरस्कार भी लेते हैं. इसमें काफी मेहनत होता है और बच्चों का उनके विद्यालय में सर्वांगिक विकास होता है.

''मेरे विद्यालय में बच्चे मोबाइल लेकर नहीं आते हैं, लेकिन पैरेंट्स टीचर मीट (PTM) जब भी होता है तो पैरेंट्स से कहती हूं कि बच्चों को मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रखिए. पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी हो तभी मोबाइल दें.''- रंजना कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मानिकपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मधेपुरा

मंत्री के हाथों स्मृति-चिह्न लेते शिक्षक (ETV Bharat)

टीएलएम में नवाचार के लिए पुरस्कार : सुपौल के प्लस टू विद्यालय की शिक्षिका नेहा कुमारी ने बताया कि वह काफी गर्व महसूस कर रही है क्योंकि पहली बार उन्हें यह राजकीय पुरस्कार मिला है. उन्होंने कई विद्यालयों में नवाचार के माध्यम से बच्चों को सीखाने का काम किया है और टीएलएम में भाग लिया तो बेहतर टीएलएम के लिए उन्हें सम्मान मिला था. उन्होंने एक टीएलएम का आविष्कार किया जो बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ पर्यावरण के महत्व को भी सीखाता है. वह बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ पर्यावरण और पर्यावरण के साथ सामाजिकता का भी ज्ञान देती हैं.

''राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. 20% से अधिक बजट का हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में सरकार खर्च कर रही है. 2.30 लाख विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति करके शिक्षकों की कमी दूर की गई है. नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाकर राज्य कर्मी बनाया गया. जल्द ही चौथे चरण की शिक्षक बहाली 26000 से अधिक पदों पर लाई जाएगी. इसके अलावा दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षकों के 7000 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गई है.''- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार

शिक्षिका को सम्मान देते शिक्षा मंत्री सुनील कुमार (ETV Bharat)

पांचवें चरण की भी होगी शिक्षक बहाली : चौथे चरण में शिक्षकों के कम सीटों पर बहाली के प्रश्न पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पांचवें चरण की भी शिक्षक बहाली होनी है और जरूरत के हिसाब से ही शिक्षकों की वैकेंसी लाई जाएगी. वहीं उन्होंने कहा की आजकल बच्चे मोबाइल पर अधिक समय दे रहे हैं और किताब पढ़ने की आदत छूट रही है. ऐसे में शिक्षा विभाग अभियान चला रहा है 'बैक टू बुक्स' और इस अभियान को और बढ़ाने के लिए शिक्षकों से अपील की गई है.

बच्चों ने प्रस्तुत किया सांस्कृतिक कार्यक्रम (ETV Bharat)

''तकनीक के युग में तकनीक की जानकारी जरूरी है. आने वाले दिनों में विभाग का प्रयास है कि मध्य विद्यालयों के स्तर से ही कंप्यूटर शिक्षा शुरू हो. इसके लिए भी प्रशिक्षक और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराए जाएंगे.''- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार

