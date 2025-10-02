खूंटी में बारिश के बीच 70 फिट ऊंचे रावण का दहन, एसडीओ ने दी लोगों को बुराई से दूर रहने की सलाह
खूंटी में बारिश के बीच 70 फिट ऊंचे रावण का दहन किया गया. इस दौरान महादेव मंडा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.
Published : October 2, 2025 at 8:26 PM IST
खूंटी/साहिबगंज: जिले के महादेव मंडा में 70 फिट ऊंचे रावण का वध एसडीओ दीपेश कुमारी और डीएसपी वरुण रजक ने बाण चलाकर किया. महादेव मंडा में रावण दहन कार्यक्रम के लिए रावण का 70 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया था. एसडीओ और डीएसपी के तीर चलाने पर पटाखों के धमाके के साथ पुतला जलने लगा.
बारिश के बीच रावण दहन
दरअसल खूंटी में रुक रुककर हो रही बारिश के बीच रावण दहन देखने का उत्साह लोगों में कम नहीं हुआ. हालांकि रावण जलाने से पहले बारिश नही लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां बारिश शुरू हो गई. बारिश के बीच एसडीओ और डीएसपी ने कमान से तीर निकालकर 70 फिट ऊंचे रावण की ओर छोड़ा जिसमें रावण के पुतले में आग लग गई. इस मौके पर अर्जुन मुंडा के प्रतिनिधि मनोज कुमार, ज्योतिष भगत के अलावा खूंटी थाना प्रभारी मोहन कुमार यादब सहित ने अधिकारी मौजूद थे.
बड़ी संख्या में रावण दहन देखने पहुंचे लोग
बारिश के बीच रावण का पुतला धू धू कर जलता रहा. इस नजारे को वहां आए लोगों की भीड़ ने अपने कैमरे में कैद किया. दशहरा में रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे. मौके पर मौजूद लोगों को एसडीओ ने कहा कि शारदीय नवरात्र की विजयादशमी का उत्सव मनाते हुए आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए प्रतीकात्मक ढंग से अपने और समाज मे कुरीतियों और अज्ञानता, हिंसा के रावण का दहन कर, नए समाज का निर्माण करने संकल्प लें. उन्होंने नए समाज के निर्माण के लिए सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की अपील लोगों से की.
साहिबगंज शहर के सिदो कान्हू स्टेडियम में गुरूवार शाम करीब पांच बजे विजयादशमी के अवसर पर रावण का दहन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडीसी गौतम भगत और सदर एसडीओ सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे. दरअसल दोपहर से रिमझिम बारिश हो रही थी लेकिन उत्साह के कारण स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था.
रावण दहन से पहले पश्चिम बंगाल के कलाकारों ने आतिशबाजी की
रावण दहन को देखते हुए गोड़ाबाड़ी हटिया की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की गई थी. इससे पहले पश्चिम बंगाल से पहुंचे कलाकार सबसे पहले आतिशबाजी कर लोगों का मनोरंजन किया. करीब 45 मिनट तक आतिशबाजी हुई. पहाड़ के तरफ भी सुरक्षा में पुलिस बल लगाए गए थे ताकि कोई घटना ना घटे.
