ETV Bharat / state

खूंटी में बारिश के बीच 70 फिट ऊंचे रावण का दहन, एसडीओ ने दी लोगों को बुराई से दूर रहने की सलाह

खूंटी में बारिश के बीच 70 फिट ऊंचे रावण का दहन किया गया. इस दौरान महादेव मंडा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.

RAVANA DAHAN IN KHUNTI
खूंटी में जला रावण दहन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2025 at 8:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खूंटी/साहिबगंज: जिले के महादेव मंडा में 70 फिट ऊंचे रावण का वध एसडीओ दीपेश कुमारी और डीएसपी वरुण रजक ने बाण चलाकर किया. महादेव मंडा में रावण दहन कार्यक्रम के लिए रावण का 70 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया था. एसडीओ और डीएसपी के तीर चलाने पर पटाखों के धमाके के साथ पुतला जलने लगा.

बारिश के बीच रावण दहन

दरअसल खूंटी में रुक रुककर हो रही बारिश के बीच रावण दहन देखने का उत्साह लोगों में कम नहीं हुआ. हालांकि रावण जलाने से पहले बारिश नही लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां बारिश शुरू हो गई. बारिश के बीच एसडीओ और डीएसपी ने कमान से तीर निकालकर 70 फिट ऊंचे रावण की ओर छोड़ा जिसमें रावण के पुतले में आग लग गई. इस मौके पर अर्जुन मुंडा के प्रतिनिधि मनोज कुमार, ज्योतिष भगत के अलावा खूंटी थाना प्रभारी मोहन कुमार यादब सहित ने अधिकारी मौजूद थे.

बारिश के दौरान 70 फिट ऊंचे रावण का दहन (Etv Bharat)

बड़ी संख्या में रावण दहन देखने पहुंचे लोग

बारिश के बीच रावण का पुतला धू धू कर जलता रहा. इस नजारे को वहां आए लोगों की भीड़ ने अपने कैमरे में कैद किया. दशहरा में रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे. मौके पर मौजूद लोगों को एसडीओ ने कहा कि शारदीय नवरात्र की विजयादशमी का उत्सव मनाते हुए आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए प्रतीकात्मक ढंग से अपने और समाज मे कुरीतियों और अज्ञानता, हिंसा के रावण का दहन कर, नए समाज का निर्माण करने संकल्प लें. उन्होंने नए समाज के निर्माण के लिए सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की अपील लोगों से की.

Ravana Dahan in Sahibganj
रावण दहन के दौरान छाता लेकर खड़े लोग (Etv Bharat)

साहिबगंज शहर के सिदो कान्हू स्टेडियम में गुरूवार शाम करीब पांच बजे विजयादशमी के अवसर पर रावण का दहन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडीसी गौतम भगत और सदर एसडीओ सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे. दरअसल दोपहर से रिमझिम बारिश हो रही थी लेकिन उत्साह के कारण स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था.

साहिबगंज में रावण दहन का दृश्य (Etv Bharat)

रावण दहन से पहले पश्चिम बंगाल के कलाकारों ने आतिशबाजी की

रावण दहन को देखते हुए गोड़ाबाड़ी हटिया की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की गई थी. इससे पहले पश्चिम बंगाल से पहुंचे कलाकार सबसे पहले आतिशबाजी कर लोगों का मनोरंजन किया. करीब 45 मिनट तक आतिशबाजी हुई. पहाड़ के तरफ भी सुरक्षा में पुलिस बल लगाए गए थे ताकि कोई घटना ना घटे.

ये भी पढ़ें- झारखंड में रावण दहन पर बारिश का साया! रांची समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

रांची के एचईसी शालीमार मैदान में रावण दहन की तैयारी पूरी, 1968 से चली आ रही परंपरा आज भी बरकरार

रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन की तैयारियां अंतिम चरण में, विशालकाय पुतले बने आकर्षण का केंद्र

For All Latest Updates

TAGGED:

खूंटी में रावण दहनHEAVY RAIN IN DUSSEHRA CELEBRATIONबारिश के दौरान खूंटी में रावण दहनRAVANA DAHAN IN SAHIBGANJRAVANA DAHAN IN KHUNTI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.