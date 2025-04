ETV Bharat / state

हर माता-पिता के लिए सबक है ये खबर.. आपके बच्चे भी रेलिंग से लटकते हैं तो अलर्ट हो जाएं! - FELL DOWN FROM RAILING OF STAIRS

नालंदा में बच्ची रेलिंग से गिरी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : April 15, 2025 at 5:00 PM IST | Updated : April 15, 2025 at 6:22 PM IST 2 Min Read

नालंदा: बिहार के नालंदा में दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. जहां बिहारशरीफ के कल्याणपुर मोहल्ले में 7 साल की मासूम सीढ़ी की रेलिंग से फिसलकर नीचे गिर गई. आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है. उसके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं हैं. हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर है. रेलिंग से फिसलकर नीचे गिरी बच्ची: ये मामला रविवार का है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है. जिसमें साफ दिख रहा है कि बच्ची दौड़ते हुए सीढ़ी के पास आती है. वह रेलिंग के पास नीचे झुकते हुए देख रही है. उसी समय उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह धड़ाम से नीचे गिर जाती है. इस बीच पहले फ्लोर की सीढ़ी की रेलिंग से भी वह टकराती है. बिहार शरीफ में रेलिंग से नीचे गिरी बच्ची (ETV Bharat) क्या बोले पिता?: इस बारे में बच्ची के पिता सौरव ने बताया कि घटना के समय मेरी बेटी लड्डू अपने छोटे भाई को आवाज देने के लिए रेलिंग के पास आई थी. अचानक उसका पांव फिसला और वह कई सीढियां से लुढ़कती चली गई. बच्ची की चीख सुनकर घरवाले तुरंत नीचे पहुंचे और उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले गए. चिकित्सकों के अनुसार बच्ची को सिर और हाथ में चोटें आई हैं, लेकिन वह अब पूरी तरह सुरक्षित है.

"मेरा बेटा घर के दरवाजे पर खड़ा था. उसे बुलाने के लिए बेटी लड्डू आई थी. उसी दौरान वह सीढ़ियों की रेलिंग से फिसलकर नीचे गिर गई. उसके सिर और हाथ में चोट आई है."- सौरव कुमार, बच्ची के पिता घटना हर माता-पिता के लिए सबक: इस घटना के बाद बच्ची के माता-पिता के साथ ही स्थानीय लोग भी अपने छोटे बच्चों को लेकर टेंशन में आ गए हैं. तमाम लोग सीढ़ियों की रेलिंग पर अतिरिक्त सुरक्षा जाली लगाने की बात कर रहे हैं. साथ ही अपने-अपने स्तर से बच्चों की जान की रक्षा के उपाय में जुट गए हैं. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?: घर में छोटे बच्चों की जान की रक्षा के लिए हर माता-पिता को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. इस घटना से सबक लेते हुए बच्चों को कभी अकेला न छोड़ें. बच्चों को सीढ़ियों के पास जाने से रोकें, साथ ही रेलिंग पर लटकने या खेलने न दें. ये भी पढ़ें: Bihar News: नालंदा में बोरवेल से जिंदा बाहर निकाला गया बच्चा, देखें रेस्क्यू की Live तस्वीर

नालंदा: बिहार के नालंदा में दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. जहां बिहारशरीफ के कल्याणपुर मोहल्ले में 7 साल की मासूम सीढ़ी की रेलिंग से फिसलकर नीचे गिर गई. आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है. उसके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं हैं. हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर है. रेलिंग से फिसलकर नीचे गिरी बच्ची: ये मामला रविवार का है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है. जिसमें साफ दिख रहा है कि बच्ची दौड़ते हुए सीढ़ी के पास आती है. वह रेलिंग के पास नीचे झुकते हुए देख रही है. उसी समय उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह धड़ाम से नीचे गिर जाती है. इस बीच पहले फ्लोर की सीढ़ी की रेलिंग से भी वह टकराती है. बिहार शरीफ में रेलिंग से नीचे गिरी बच्ची (ETV Bharat) क्या बोले पिता?: इस बारे में बच्ची के पिता सौरव ने बताया कि घटना के समय मेरी बेटी लड्डू अपने छोटे भाई को आवाज देने के लिए रेलिंग के पास आई थी. अचानक उसका पांव फिसला और वह कई सीढियां से लुढ़कती चली गई. बच्ची की चीख सुनकर घरवाले तुरंत नीचे पहुंचे और उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले गए. चिकित्सकों के अनुसार बच्ची को सिर और हाथ में चोटें आई हैं, लेकिन वह अब पूरी तरह सुरक्षित है. "मेरा बेटा घर के दरवाजे पर खड़ा था. उसे बुलाने के लिए बेटी लड्डू आई थी. उसी दौरान वह सीढ़ियों की रेलिंग से फिसलकर नीचे गिर गई. उसके सिर और हाथ में चोट आई है."- सौरव कुमार, बच्ची के पिता घटना हर माता-पिता के लिए सबक: इस घटना के बाद बच्ची के माता-पिता के साथ ही स्थानीय लोग भी अपने छोटे बच्चों को लेकर टेंशन में आ गए हैं. तमाम लोग सीढ़ियों की रेलिंग पर अतिरिक्त सुरक्षा जाली लगाने की बात कर रहे हैं. साथ ही अपने-अपने स्तर से बच्चों की जान की रक्षा के उपाय में जुट गए हैं. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?: घर में छोटे बच्चों की जान की रक्षा के लिए हर माता-पिता को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. इस घटना से सबक लेते हुए बच्चों को कभी अकेला न छोड़ें. बच्चों को सीढ़ियों के पास जाने से रोकें, साथ ही रेलिंग पर लटकने या खेलने न दें. ये भी पढ़ें: Bihar News: नालंदा में बोरवेल से जिंदा बाहर निकाला गया बच्चा, देखें रेस्क्यू की Live तस्वीर

Last Updated : April 15, 2025 at 6:22 PM IST