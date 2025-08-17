ETV Bharat / state

जन्माष्टमी पर 7 साल की बच्ची से रेप; शरीर पर कई जख्म मिले, FIR दर्ज - RAPE IN RAEBARELI ON JANMASHTAMI

एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि शनिवार रात थाना बछरावां क्षेत्र में बच्ची से दुराचार के मामले में FIR दर्ज की गयी है.

Photo Credit: ETV Bharat
रायबरेली में 7 साल की बच्ची से रेप (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 8:41 PM IST

2 Min Read

रायबरेली: रायबरेली में सात साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया. मामला बछरावां थाना इलाके के एक गांव का है. यहां मजदूरी कर परिवार पालने वाला बच्ची का पिता शनिवार शाम बच्चों को लेकर गांव के बाहर लगी जन्माष्टमी की झांकी दिखाने ले गया था.

पिता की सूचना पर पुलिस की 112 टीम: मौका पाकर दरिंदा बच्ची को पास ही खेत में लेकर गया और उसके साथ दुराचार किया. बच्ची को दातों से शरीर पर कई जगह काटा. पिता की सूचना पर पुलिस की 112 टीम पहुंची. पास ही खेत में बच्ची सिसक रही थी. परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे.

गांव में जन्माष्टमी पर हो रहा था प्रोग्राम: शनिवार को जन्माष्टमी पर गांव के मंदिर के पास जन्माष्टमी की झांकी एवं रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था. वहां 7 साल की बच्ची अपने परिजनों के साथ गई थी. इस कार्यक्रम में एक 25 वर्षीय युवक भी पहुंचा, जो गांव में अपनी रिश्तेदारी में आया था.

दरिंदे ने नाखून से नोचा, दातों से काटा: युवक ने बच्ची को टॉफी देने के बहाने अपने पास बुलाया. उसे गांव के बाहर खेत में गया. वहीं उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची के शरीर पर नाखून से नोचने और दातों से काटने के निशान मिले. उसने बच्ची को बुरी तरह पीटा भी था.

टॉफी देने के बहाने अपने साथ ले गया आरोपी: जब परिजनों को बच्ची कहीं दिखाई नहीं पड़ी, तो वह उसकी खोजबीन करने लगे. लड़की धान के खेत में घायल अवस्था में निवस्त्र मिली. बच्ची ने परिजनों को आप बीती बतायी तो वह उसको लेकर अस्पताल पहुंचे.

वारदात के बाद आरोपी हुआ फरार: एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि 112 को बच्ची से दुष्कर्म की सूचना मिली थी. परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- रायबरेली में लाल मुंह वाले बंदरों का आतंक; लोगों ने जुटाया 2.50 लाख रुपये चंदा, 450 बंदर पकड़कर जंगल में छोड़े गये

रायबरेली: रायबरेली में सात साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया. मामला बछरावां थाना इलाके के एक गांव का है. यहां मजदूरी कर परिवार पालने वाला बच्ची का पिता शनिवार शाम बच्चों को लेकर गांव के बाहर लगी जन्माष्टमी की झांकी दिखाने ले गया था.

पिता की सूचना पर पुलिस की 112 टीम: मौका पाकर दरिंदा बच्ची को पास ही खेत में लेकर गया और उसके साथ दुराचार किया. बच्ची को दातों से शरीर पर कई जगह काटा. पिता की सूचना पर पुलिस की 112 टीम पहुंची. पास ही खेत में बच्ची सिसक रही थी. परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे.

गांव में जन्माष्टमी पर हो रहा था प्रोग्राम: शनिवार को जन्माष्टमी पर गांव के मंदिर के पास जन्माष्टमी की झांकी एवं रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था. वहां 7 साल की बच्ची अपने परिजनों के साथ गई थी. इस कार्यक्रम में एक 25 वर्षीय युवक भी पहुंचा, जो गांव में अपनी रिश्तेदारी में आया था.

दरिंदे ने नाखून से नोचा, दातों से काटा: युवक ने बच्ची को टॉफी देने के बहाने अपने पास बुलाया. उसे गांव के बाहर खेत में गया. वहीं उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची के शरीर पर नाखून से नोचने और दातों से काटने के निशान मिले. उसने बच्ची को बुरी तरह पीटा भी था.

टॉफी देने के बहाने अपने साथ ले गया आरोपी: जब परिजनों को बच्ची कहीं दिखाई नहीं पड़ी, तो वह उसकी खोजबीन करने लगे. लड़की धान के खेत में घायल अवस्था में निवस्त्र मिली. बच्ची ने परिजनों को आप बीती बतायी तो वह उसको लेकर अस्पताल पहुंचे.

वारदात के बाद आरोपी हुआ फरार: एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि 112 को बच्ची से दुष्कर्म की सूचना मिली थी. परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- रायबरेली में लाल मुंह वाले बंदरों का आतंक; लोगों ने जुटाया 2.50 लाख रुपये चंदा, 450 बंदर पकड़कर जंगल में छोड़े गये

For All Latest Updates

TAGGED:

RAEBARELI CRIMESCRATCHED WITH NAILSBITTEN WITH TEETHRAPE IN RAEBARELI ON JANMASHTAMI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

बनारस में तोड़े जाएंगे 111 मंदिर और 11 मजार; चौड़ी की जा रहीं शहर की सड़कें, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

एक साल बाद वतन लौटे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, पिता ने किया रिसीव, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

अयोध्या में अगले महीने शुरू होगी फिल्मी सितारों की रामलीला; राजा मुराद, बिंदु दारा सिंह सहित दिग्गज निभाएंगे भूमिका

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.