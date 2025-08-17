रायबरेली: रायबरेली में सात साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया. मामला बछरावां थाना इलाके के एक गांव का है. यहां मजदूरी कर परिवार पालने वाला बच्ची का पिता शनिवार शाम बच्चों को लेकर गांव के बाहर लगी जन्माष्टमी की झांकी दिखाने ले गया था.

पिता की सूचना पर पुलिस की 112 टीम: मौका पाकर दरिंदा बच्ची को पास ही खेत में लेकर गया और उसके साथ दुराचार किया. बच्ची को दातों से शरीर पर कई जगह काटा. पिता की सूचना पर पुलिस की 112 टीम पहुंची. पास ही खेत में बच्ची सिसक रही थी. परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे.

गांव में जन्माष्टमी पर हो रहा था प्रोग्राम: शनिवार को जन्माष्टमी पर गांव के मंदिर के पास जन्माष्टमी की झांकी एवं रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था. वहां 7 साल की बच्ची अपने परिजनों के साथ गई थी. इस कार्यक्रम में एक 25 वर्षीय युवक भी पहुंचा, जो गांव में अपनी रिश्तेदारी में आया था.

दरिंदे ने नाखून से नोचा, दातों से काटा: युवक ने बच्ची को टॉफी देने के बहाने अपने पास बुलाया. उसे गांव के बाहर खेत में गया. वहीं उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची के शरीर पर नाखून से नोचने और दातों से काटने के निशान मिले. उसने बच्ची को बुरी तरह पीटा भी था.

टॉफी देने के बहाने अपने साथ ले गया आरोपी: जब परिजनों को बच्ची कहीं दिखाई नहीं पड़ी, तो वह उसकी खोजबीन करने लगे. लड़की धान के खेत में घायल अवस्था में निवस्त्र मिली. बच्ची ने परिजनों को आप बीती बतायी तो वह उसको लेकर अस्पताल पहुंचे.

वारदात के बाद आरोपी हुआ फरार: एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि 112 को बच्ची से दुष्कर्म की सूचना मिली थी. परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.



