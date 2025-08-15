नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया. जिसमें पतंग पकड़ने की कोशिश करते हुए 7 साल का बच्चा नाले में गिर गया.
सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और डीडीएमए में की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया है. अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है जिस पर सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी जुबेर अहमद ने हैरानी जताई है, उनका कहना है कि दिल्ली जैसी जगह में जब अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जा रहा तो देश के अन्य हिस्सों में हुए हादसे में क्या होगा.
उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि जानकारी के अनुसार 15 अगस्त 2025 की शाम वेलकम थाने को सूचना मिली कि लकड़ी मार्केट पुलिया के पास एक बच्चा नाले में गिर गया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि बच्चा पतंग पकड़ने की कोशिश कर रहा था इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नाले में गिर गया.
घटना की जानकारी तुरंत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) को दी गई जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने तलाशी और बचाव अभियान शुरू किया. हालांकि अंधेरा बढ़ने के कारण रेस्क्यू अभियान को रोकना पड़ा और अधिकारियों ने बताया कि सर्च ऑपरेशन कल सुबह फिर से शुरू किया जाएगा. पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर लगातार नजर बनाए हुए है.
रेस्क्यू ऑपरेशन स्थगित करने पर सीलमपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी जुबेर अहमद ने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि अंधेरा होने की वजह से दिल्ली जैसी जगह में जब रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है ऐसे में अन्य राज्यों में क्या हो रहा होगा. उन्होंने कहा कि बच्चा नहर में डूबा हुआ है और प्रशासन को सुबह उजाला का इंतजार है. यह दिल्ली में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था पर सवालिया निशान है.
