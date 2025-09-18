लखनऊ में खेलते-खेलते नाले में गिरा 7 साल का बच्चा, 24 घंटे से तलाश जारी
लखनऊ के हुसैनगंज थानाक्षेत्र में बुधवार शाम हुआ हादसा, घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटी.
लखनऊः राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज थानाक्षेत्र में बुधवार शाम छह बजे बड़ा हादसा हो गया. यहां एक बच्चा खेलते खेलते खुले नाले में जा गिरा. आसपास के लोगों ने शोर मचाकर बच्चे को बचाने की कोशिश की लेकिन वह नाले में बह गया. घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने रेस्क्यू टीम को सूचना दी. मौके पर फायर व नगर निगम की टीम उसकी तलाश में जुट गईं. 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है.
डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि इस संबंध में बुधवार शाम करीब छह बजे थाना हुसैनगंज पर सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस को परिजनों ने बताया था कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाला नन्हे का 7 वर्षीय बेटा वीरू राम लीला मैदान के पास खेलते खेलते हैदर कैनाल के खुले नाले में गिर गया. नाले का बहाव तेज होने के कारण रेस्क्यू में समस्या आ रही है. टीमें बच्चे की तलाश में जुटी हुई हैं.
उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी हुसैनगंज मय पुलिस बल मौके पर पहुंच गए हैं. एसडीआरएफ व दमकल टीम को सूचना दे दी गई है. बच्चे के परिजन मौके पर मौजूद है. एसडीआरएफ व दमकल की टीमें बच्चे की तलाश में जुटी हुई हैं. वहीं, सूचना मिलते ही मौके पर मेयर सुषमा खर्कवाल भी पहुंचीं. स्थानीय लोगों के साथ नगर निगम की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है.
बीते माह नाले में डूबकर हुई थी एक बच्चे की मौत
बीती 3 अगस्त को कुकरेल नाले में डूब कर बच्चे रिजू की मौत हो गई थी. वह नाले में डूब गया था. 8 घंटे बाद उसकी मौत की खबर सामने आई थी. इससे पहले ठाकुरगंज थाना अंतर्गत राधा ग्राम कॉलोनी निवासी सुरेश लोधी भी बारिश के समय खुले नाले में जा गिरा था. 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद उसका शव घर से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर मिला था.
