देहरादून: वर्चस्व की लड़ाई में 2 दिन पहले हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने यूनिवर्सिटी के दो गुटों के 7 छात्रों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार छात्रों को भारी मुचलके से पाबंद कराया गया. साथ ही सभी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट भेजी गई है. साल 2025 में पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर अब तक अलग-अलग यूनिवर्सिटियों से 85 उपद्रवी छात्रों को निष्कासित किया जा चुका है. पुलिस द्वारा सभी यूनिवर्सिटी, संस्थानों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों में बीच चल रहे विवाद की जानकारी जुटाई जा रही है. कई उपद्रवी छात्र पुलिस की रडार पर हैं.

ये है मामला: 24 अगस्त को प्रेम नगर स्थित गंगोत्री बॉयज हॉस्टल के पास फायर झोंकने वाले एक छात्र को थाना फन एंड फूड मार्ग से गिरफ्तार किया था. जिससे पूछताछ में आरोपी ने यूनिवर्सिटी में 2 गुटों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर पहले से ही चले आ रहे विवाद के चलते दूसरे पक्ष को डराने की नीयत से उसके द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर फायरिंग की घटना को अंजाम देना प्रकाश में आया.

मिली जानकारी के आधार पर एसएसपी ने उपद्रवी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. जिस पर प्रेमनगर पुलिस ने दोनों गुटों के 7 उपद्रवी छात्रों को धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर किया गया. सभी छात्रों को संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर भारी मुचलके से पाबंद कराया गया और सभी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट भेजी गई.

थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा उपद्रवी छात्रों पर अंकुश लगाने के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया गया. जिसके द्वारा थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत स्थित यूनिवर्सिटी, शैक्षिक संस्थानों और कॉलेजों में ऐसे उपद्रवी छात्राओं की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. साथ ही पहले में हुए विवादों का संज्ञान लेते हुए सभी उपद्रवी छात्रों को चिन्हित किया जा रहा है.

साल 2025 में अलग-अलग संस्थानों में हुए विवादों में पुलिस द्वारा उपद्रवी छात्रों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के साथ-साथ संबंधित शिक्षण संस्थानों को भी उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गई थी. जिसके आधार पर अब तक 85 उपद्रवी छात्रों को अलग-अलग शिक्षण संस्थानों से निष्कासित किया जा चुका है.

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पढ़ाई की आड़ में अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

