ETV Bharat / state

देशभूमि में नशे का अवैध कारोबार, टिहरी में 60 लाख की स्मैक के साथ आरोपी गिरफ्तार, लक्सर में भी 6 तस्कर अरेस्ट

ऋषिकेश के पास टिहरी जिले में पुलिस ने 60 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है

Etv Bharat
देशभूमि में नशे का अवैध कारोबार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 13, 2025 at 7:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

टिहरी/लक्सर: देवभूमि को अवैध नशे के जाल से मुक्त कराने के लिए पुलिस ने बीते लंबे से अभियान छेड़ रखा है, जिसमें पुलिस को काफी सफलता भी मिल रही है. इसी क्रम में शनिवार देर रात ऋषिकेश के पास टिहरी जिले के मुनि की रेती थाना क्षेत्र में पुलिस ने 201 ग्राम स्मैक के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार पकड़ी गई स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 लाख रुपए आंकी गई है. पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी को नाम योगेश कुमार मित्तल उर्फ योगेश कुमार गुप्ता आयु 49 निवारी थाना सिविल लाइन, रुड़की, जिला हरिद्वार है.

आरोपी ने पुलिस पूछताछ के दौरान ने बताया कि वह यह स्मैक शहजाद अली निवासी लंढौरा हरिद्वार से लेकर आया था, जिसे वह अधिक मूल्य पर बेचने की फिराक में था. लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. टिहरी पुलिस का कहना है कि उनकी टीम मुनि की रेती थाना क्षेत्र में आस्था पथ इलाके में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी आरोपी योगेश कुमार उनके हाथ आया.

लक्सर में भी 6 नशा तस्कर गिरफ्तार: वहीं हरिद्वार जिले में भी पुलिस का मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 का अभियान जारी है. रविवार को कोतवाली लक्सर पुलिस ने अलग-अलग इलाकों में नशीली दवाओं और अवैध शराब की तस्करी के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सैकड़ों नशीले कैप्सूल, टैबलेट और 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है.

मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहा था नशे का धंधा: कोतवाली लक्सर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक मेडिकल संचालक आरिफ और उसके साथी समीर अली को हिरासत में लिया. दोनों के कब्जे से नशीले कैप्सूल बरामद हुए.

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरिफ मेडिकल स्टोर की आड़ में नशे के कैप्सूलों की अवैध बिक्री कर युवाओं को नशे का आदी बना रहा था. दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं.

270 Alprazolam टैबलेट के साथ एक और तस्कर गिरफ्तार: एक और कार्रवाई में पुलिस ने साजिद अली पुत्र शौकीन निवासी मोहम्मदपुर कुन्हारी थाना लक्सर को 270 नशीली टेबलेट के साथ पकड़ा. आरोपी के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था.

शराब तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़े: त्यौहारी सीजन को देखते हुए कोतवाली लक्सर पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान तीन शराब तस्कर सुमित कुमार, मांगे राम और चमन को गिरफ्तार किया गया. इनके कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई. सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

एसएसपी हरिद्वार का सख्त संदेश: एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने कहा कि अवैध नशे का व्यापार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस टीमों को प्रत्येक थाना क्षेत्र में सतत निगरानी और चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सके.

पढ़ें---

For All Latest Updates

TAGGED:

ILLEGAL DRUGS IN LAKSARSMACK SMUGGLING IN RISHIKESHदेशभूमि में नशे का अवैध कारोबारस्मैक तस्कर गिरफ्तारSMUGGLERS ARRESTED IN TEHRI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.