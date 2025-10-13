ETV Bharat / state

देशभूमि में नशे का अवैध कारोबार, टिहरी में 60 लाख की स्मैक के साथ आरोपी गिरफ्तार, लक्सर में भी 6 तस्कर अरेस्ट

टिहरी/लक्सर: देवभूमि को अवैध नशे के जाल से मुक्त कराने के लिए पुलिस ने बीते लंबे से अभियान छेड़ रखा है, जिसमें पुलिस को काफी सफलता भी मिल रही है. इसी क्रम में शनिवार देर रात ऋषिकेश के पास टिहरी जिले के मुनि की रेती थाना क्षेत्र में पुलिस ने 201 ग्राम स्मैक के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार पकड़ी गई स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 लाख रुपए आंकी गई है. पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी को नाम योगेश कुमार मित्तल उर्फ योगेश कुमार गुप्ता आयु 49 निवारी थाना सिविल लाइन, रुड़की, जिला हरिद्वार है.

आरोपी ने पुलिस पूछताछ के दौरान ने बताया कि वह यह स्मैक शहजाद अली निवासी लंढौरा हरिद्वार से लेकर आया था, जिसे वह अधिक मूल्य पर बेचने की फिराक में था. लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. टिहरी पुलिस का कहना है कि उनकी टीम मुनि की रेती थाना क्षेत्र में आस्था पथ इलाके में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी आरोपी योगेश कुमार उनके हाथ आया.

लक्सर में भी 6 नशा तस्कर गिरफ्तार: वहीं हरिद्वार जिले में भी पुलिस का मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 का अभियान जारी है. रविवार को कोतवाली लक्सर पुलिस ने अलग-अलग इलाकों में नशीली दवाओं और अवैध शराब की तस्करी के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सैकड़ों नशीले कैप्सूल, टैबलेट और 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है.

मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहा था नशे का धंधा: कोतवाली लक्सर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक मेडिकल संचालक आरिफ और उसके साथी समीर अली को हिरासत में लिया. दोनों के कब्जे से नशीले कैप्सूल बरामद हुए.