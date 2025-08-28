रतलाम : मध्य प्रदेश से दिल्ली, मुंबई, बिहार, गुजरात की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है. रेलवे ने त्योहारी सीजन में 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं. अब 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें दिसंबर महीने तक अतिरिक्त फेरे लगाएंगी, जिससे गणेश चतुर्थी से लेकर नवरात्रि, दिवाली, और छठ पूजा तक यात्रियों को अपने घर आने जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों का लाभ मिल सकेगा.

त्‍योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्‍त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रतलाम मंडल के विभिन्‍न स्‍टेशनों से होकर गुजरने वाली 7 जोड़ी स्‍पेशल ट्रेनों के फेरों में पुन: विस्‍तार किया है.

रतलाम रेलवे जंक्शन (Etv Bharat)

इन स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए

गाड़ी संख्‍या 09007 वलसाड खातीपुरा स्‍पेशल जिसका अंतिम फेरा 25 सितम्‍बर, 2025 को निर्धारित है, अब 30 अक्‍टूबर, 2025 तक चलेगी. वहीं, गाड़ी संख्‍या 09008 खातीपुरा वलसाड स्‍पेशल, जिसका अंतिम फेरा 26 सितम्‍बर, 2025 को निर्धारित है, 31 अक्‍टूबर, 2025 तक चलेगी. गाड़ी संख्‍या 09117 उधना सूबेदार गंज स्‍पेशल, जिसका अंतिम फेरा 26 सितम्‍बर, 2025 को निर्धारित है 26 जनवरी, 2025 तक चलेगी. वहीं, गाड़ी संख्‍या 09118 सूबेदार गंज उधना स्‍पेशल, जिसका अंतिम फेरा 27 सितम्‍बर, 2025 को निर्धारित है, 27 दिसम्‍बर, 2025 तक चलेगी. गाड़ी संख्‍या 09075 मुम्‍बई सेंट्रल काठगोदाम स्‍पेशल, जिसका अंतिम फेरा 24 सितम्‍बर, 2025 को निर्धारित है 31 दिसम्‍बर, 2025 तक चलेगी. गाड़ी संख्‍या 09076 काठगोदाम मुम्‍बई सेंट्रल स्‍पेशल, जिसका अंतिम फेरा 25 सितम्‍बर, 2025 निर्धारित है, 01 जनवरी, 2026 तक चलेगी. गाड़ी संख्‍या 09185 मुम्‍बई सेंट्रल कानपुर अनवरगंज स्‍पेशल, जिसका अंतिम फेरा 28 सितम्‍बर, 2025 निर्धारित है, 28 दिसम्‍बर, 2025 तक चलेगी. गाड़ी संख्‍या 09186 कानपुर अनवरगंज मुम्‍बई सेंट्रल स्‍पेशल, जिसका अंतिम फेरा 29 सितम्‍बर, 2025 निर्धारित है, 29 दिसम्‍बर, 2025 तक चलेगी. गाड़ी संख्‍या 09343 डॉ. अम्‍बेडकर नगर पटना स्‍पेशल, जिसका अंतिम फेरा 25 सितम्‍बर, 2025 निर्धारित है, 25 दिसम्‍बर, 2025 तक चलेगी. गाड़ी संख्‍या 09344 पटना डॉ. अम्‍बेडकर नगर स्‍पेशल जिसका अंतिम फेरा 26 सितम्‍बर, 2025 को निर्धारित है, 26 दिसम्‍बर, 2025 तक चलेगी. गाड़ी संख्‍या 09195 वडोदरा मऊ स्‍पेशल, जिसका अंतिम फेरा 29 सितम्‍बर, 2025 को निर्धारित है, 29 दिसम्‍बर, 2025 तक चलेगी. गाड़ी संख्‍या 09196 मऊ वडोदरा स्‍पेशल, जिसका अंतिम फेरा 30 सितम्‍बर, 2025 को निर्धारित है, 30 दिसम्‍बर, 2025 तक चलेगी. गाड़ी संख्‍या 09043 बान्‍द्रा टर्मिनस बढ़नी स्‍पेशल, जिसका अंतिम फेरा 28 सितम्‍बर, 2025 को निर्धारित है, 28 दिसम्‍बर, 2025 तक चलेगी. गाड़ी संख्‍या 09044 बढ़नी बान्‍द्रा टर्मिनस स्‍पेशल, जिसका अंतिम फेरा 29 सितम्‍बर, 2025 तक निर्धारित है, 29 दिसम्‍बर, 2025 तक चलेगी.

कोच कंपोजिशन और समय में कोई परिवर्तन नहीं

रतलाम रेल मंडल की जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने जानकारी देते हुए बताया, '' इन सभी ट्रेनों के वर्तमान कोच कंपोजिशन, समय, आगमन व प्रस्‍थान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. यात्रा करने के इच्छुक यात्री इन ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए रेलवे की वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर चेक कर सकते है.''