धौलपुर: कोतवाली थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय प्रसूता की इलाज के दौरान ग्वालियर के निजी अस्पताल में मौत हो गई. मायका पक्ष के लोग शव लेकर कोतवाली पुलिस थाने पहुंच गए. ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया और पुलिस को रिपोर्ट दी. उधर, शव जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया है.

कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि दहेज हत्या का मामला दर्ज कर महिला का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा. इससे पहले मृतका रोशनी के भाई पिंटू पुत्र बालकृष्ण निवासी बाड़ी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी. रिपोर्ट में पिंटू ने बताया कि करीब 2 वर्ष पहले बहन की शादी धौलपुर पुराना शहर निवासी रिंकू के साथ हुई थी, तब हैसियत के मुताबिक शादी में दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग उसकी बहन से मारपीट करते थे.

पिंटू ने रिपोर्ट में बताया कि बहन की पिटाई होने पर समाज के पंच पटेलों को साथ लेकर कई बार पंचायत भी हुई. 5 अगस्त को बहन के साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट की. इसके चलते रोशनी को सात माह के गर्भ की डिलीवरी करानी पड़ी. डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई. परिजन उसे इलाज के लिए ग्वालियर ले गए, जहां महिला ने दम तोड़ दिया. मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है.