धौलपुर में 7 माह की प्रसूता की मौत, पीहर पक्ष ने लगाया दहेज के लिए मारपीट का आरोप - DHOLPUR DOWRY MURDER CASE

धौलपुर में विवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई. पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का केस दर्ज कराया. मृतका सात माह की गर्भवती थी.

Kotwali Police Station, Dholpur
कोतवाली थाना, धौलपुर (ETV Bharat Dholpur)
Published : August 17, 2025 at 6:10 PM IST

धौलपुर: कोतवाली थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय प्रसूता की इलाज के दौरान ग्वालियर के निजी अस्पताल में मौत हो गई. मायका पक्ष के लोग शव लेकर कोतवाली पुलिस थाने पहुंच गए. ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया और पुलिस को रिपोर्ट दी. उधर, शव जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया है.

कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि दहेज हत्या का मामला दर्ज कर महिला का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा. इससे पहले मृतका रोशनी के भाई पिंटू पुत्र बालकृष्ण निवासी बाड़ी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी. रिपोर्ट में पिंटू ने बताया कि करीब 2 वर्ष पहले बहन की शादी धौलपुर पुराना शहर निवासी रिंकू के साथ हुई थी, तब हैसियत के मुताबिक शादी में दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग उसकी बहन से मारपीट करते थे.

पढ़ें:विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस - SUSPICIOUS DEATH OF WOMAN

पिंटू ने रिपोर्ट में बताया कि बहन की पिटाई होने पर समाज के पंच पटेलों को साथ लेकर कई बार पंचायत भी हुई. 5 अगस्त को बहन के साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट की. इसके चलते रोशनी को सात माह के गर्भ की डिलीवरी करानी पड़ी. डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई. परिजन उसे इलाज के लिए ग्वालियर ले गए, जहां महिला ने दम तोड़ दिया. मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है.

