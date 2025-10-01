ETV Bharat / state

जोधपुर रेलवे स्टेशन पर बनेंगे 7 फुट ओवरब्रिज, 1 किमी होगी लंबाई, मिलेगी लिफ्ट और एस्केलेटर्स की सुविधा

जोधपुर: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के अंतर्गत दूसरे प्रवेश द्वार की नई बिल्डिंग का ढांचागत निर्माण कार्य पूरा हो गया है. इसके बाद फुट ओवरब्रिजों के जरिए प्लेटफॉर्म को मुख्य बिल्डिंग से जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है. जिसके तहत द्वितीय प्रवेश द्वार बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर को निर्माणाधीन प्लेटफार्म संख्या-6 से जोड़ने वाले पहले फुट ओवरब्रिज के लिए गर्डर लॉन्चिंग का बड़ा कार्य पूरा करवा लिया गया है.

जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जोधपुर रेलवे स्टेशन का 474 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्य कराया जा रहा है. जिसके तहत जहां सेकंड एंट्री गेट की बिल्डिंग का ढांचागत निर्माण कार्य पूरा करवा लिया गया है. वहीं उसे सभी प्लेटफार्म से कनेक्टिविटी देने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि स्टेशन के मेगा फ्री डेवलपमेंट के अंतर्गत सेकंड एंट्री बिल्डिंग को मेन बिल्डिंग से जोड़ने के लिए कुल 7 फुट ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा. इनकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर होगी. इन सभी फुट ओवरब्रिज से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के सुगम आवागमन के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.