जोधपुर रेलवे स्टेशन पर बनेंगे 7 फुट ओवरब्रिज, 1 किमी होगी लंबाई, मिलेगी लिफ्ट और एस्केलेटर्स की सुविधा

जोधपुर रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज बनाने का काम चल रहा है. इससे यात्रियों के लिए स्टेशन पर आवागमन सुगम होगा.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2025 at 8:03 PM IST

जोधपुर: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के अंतर्गत दूसरे प्रवेश द्वार की नई बिल्डिंग का ढांचागत निर्माण कार्य पूरा हो गया है. इसके बाद फुट ओवरब्रिजों के जरिए प्लेटफॉर्म को मुख्य बिल्डिंग से जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है. जिसके तहत द्वितीय प्रवेश द्वार बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर को निर्माणाधीन प्लेटफार्म संख्या-6 से जोड़ने वाले पहले फुट ओवरब्रिज के लिए गर्डर लॉन्चिंग का बड़ा कार्य पूरा करवा लिया गया है.

जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जोधपुर रेलवे स्टेशन का 474 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्य कराया जा रहा है. जिसके तहत जहां सेकंड एंट्री गेट की बिल्डिंग का ढांचागत निर्माण कार्य पूरा करवा लिया गया है. वहीं उसे सभी प्लेटफार्म से कनेक्टिविटी देने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि स्टेशन के मेगा फ्री डेवलपमेंट के अंतर्गत सेकंड एंट्री बिल्डिंग को मेन बिल्डिंग से जोड़ने के लिए कुल 7 फुट ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा. इनकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर होगी. इन सभी फुट ओवरब्रिज से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के सुगम आवागमन के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

डीआरएम ने बताया कि निर्माणाधीन एफओबी-1 की लंबाई लगभग एक किलोमीटर होगी, जो सेकंड एंट्री स्टेशन बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म 6 से कनेक्ट करेगा. इस पहले एफओबी की गर्डर लांचिंग सक्षम उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में सुरक्षा के सभी मानकों का ध्यान रखते हुए कराई गई. उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर बेहतर कनेक्टिविटी और सुरक्षा की दृष्टि से गर्डर लॉन्चिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. यह यात्रियों को एक से दूसरे प्लेटफार्म तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने की सुविधा देता है. जिसके तहत भारी भरकम गर्डर को रेलवे ट्रैक के ऊपर या बीच में स्थापित किया जाता है.

