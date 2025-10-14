देर रात घर के बाथरूम में आ धमका 7 फीट का मगरमच्छ, परिवार के लोगों की अटक गई सांसें
बड़ा खेड़ा में रात में बाथरूम गए शख्स की लंबा अजगर देखकर निकली चीख और सहम गया परिवार.
Published : October 14, 2025 at 1:47 PM IST
बूंदी: लाखेरी उपखंड के बड़ा खेड़ा गांव में सोमवार देर रात एक घर के बाथरूम से 7 फीट लंबा मगरमच्छ निकलने से सनसनी फैल गई. जब घर का एक सदस्य बाथरूम गया तो मगरमच्छ देख चीख निकल गई. दहशत में परिवार समेत बाहर भागा. गांव में हड़कंप मच गया. तत्काल वन विभाग को सूचना दी. एक घंटे में रेस्क्यू कर पास की नदी में सुरक्षित छोड़ दिया.
इंद्रगढ़ रेंजर जितेंद्र वर्मा ने बताया कि वन नाका प्रभारी सुमेरसिंह को टीम के साथ मौके पर भेजा. टीम ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, अंदर से आवाज सुनाई दी. मगरमच्छ दीवार से सटकर बैठा था. घर के आसपास भीड़ हो गई. टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया. मगरमच्छ को पास की मेज नदी में सुरक्षित छोड़ दिया. मगरमच्छ संभवतया पास की मेज नदी से पानी के बहाव या शिकार की तलाश में भटककर यहां आ गया था. रेंजर वर्मा ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की, क्योंकि इस मौसम में जलाशयों से जलीय जीव अक्सर बाहर निकल आते हैं.
चिल्लाता हुआ बाहर भागा: ग्रामीणों ने बताया कि रात 12 बजे जब परिवार का एक सदस्य बाथरूम गया तो हलचल हुई. टॉर्च से रोशनी डाली तो सामने 7 फीट का मगरमच्छ देख कांप गया. चिल्लाता हुआ बाहर भागा. गांव में सूचना फैल गई. महिलाएं व बच्चे घरों से निकल आए. ग्रामीणों ने तालाब की तरफ निगरानी बढ़ा दी.
मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू: टीम ने फावड़ा, जाल और रस्सियों की मदद से मगरमच्छ पकड़ने का प्रयास किया. थोड़ी देर के संघर्ष के बाद मगरमच्छ को काबू में कर लिया. रेंजर जितेंद्र वर्मा ने लोगों से अपील की कि बरसात और उसके बाद मौसम में तालाबों और नदियों का जलस्तर घटता है, तब मगरमच्छ या अन्य जलीय जीव अक्सर आसपास के इलाकों में आ निकलते हैं. ऐसे में किसी भी अजीब हरकत या जीव को देखकर तुरंत विभाग को सूचना दें.