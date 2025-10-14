ETV Bharat / state

देर रात घर के बाथरूम में आ धमका 7 फीट का मगरमच्छ, परिवार के लोगों की अटक गई सांसें

बाथरूम में 7 फीट का मगरमच्छ ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: लाखेरी उपखंड के बड़ा खेड़ा गांव में सोमवार देर रात एक घर के बाथरूम से 7 फीट लंबा मगरमच्छ निकलने से सनसनी फैल गई. जब घर का एक सदस्य बाथरूम गया तो मगरमच्छ देख चीख निकल गई. दहशत में परिवार समेत बाहर भागा. गांव में हड़कंप मच गया. तत्काल वन विभाग को सूचना दी. एक घंटे में रेस्क्यू कर पास की नदी में सुरक्षित छोड़ दिया. इंद्रगढ़ रेंजर जितेंद्र वर्मा ने बताया कि वन नाका प्रभारी सुमेरसिंह को टीम के साथ मौके पर भेजा. टीम ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, अंदर से आवाज सुनाई दी. मगरमच्छ दीवार से सटकर बैठा था. घर के आसपास भीड़ हो गई. टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया. मगरमच्छ को पास की मेज नदी में सुरक्षित छोड़ दिया. मगरमच्छ संभवतया पास की मेज नदी से पानी के बहाव या शिकार की तलाश में भटककर यहां आ गया था. रेंजर वर्मा ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की, क्योंकि इस मौसम में जलाशयों से जलीय जीव अक्सर बाहर निकल आते हैं. पढ़ें:मगरमच्छ को कंधे पर उठा ले गया 'टाइगर', देखें वीडियो - CROCODILE RESCUE