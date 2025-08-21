ETV Bharat / state

यूपी में 7 डाॅक्टरों पर गिरी गाज; डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर किये गये बर्खास्त, बिना सूचना के चल रहे थे गैरहाजिर - LUCKNOW NEWS

स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने किया संपर्क, लेकिन नहीं मिला कोई जवाब.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर कार्रवाई
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर कार्रवाई (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 9:03 PM IST

2 Min Read

लखनऊ : बगैर किसी सूचना के लगातार गायब डॉक्टरों पर गाज गिरेगी. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गैरहाजिर 7 डॉक्टरों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा डिप्टी सीएम ने हमीरपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र देकर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, झांसी जिला चिकित्सालय में तैनात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. मुकुल मिश्र, अमेठी के बाजार शुक्ल न्यू सीएचसी के डॉ. विकास कुमार मिश्र, अमेठी के जगदीशपुर न्यू सीएचसी के डॉक्टर विकलेश कुमार शर्मा, बरेली सीएमओ के अधीन डॉ. दीपेश गुप्ता, सीतापुर मिश्रिख सीएचसी में तैनात डॉ. श्वेता सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विक्रांत आनंद और हाथरस जिला चिकित्सालय के पैथोलॉजिस्ट डॉ. मोहम्मद राफे लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे थे. स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने संपर्क किया, लेकिन जवाब नहीं आया. डिप्टी सीएम ने मामले को गंभीरता से लिया. गैरहाजिर डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं.

गैरहाजिर शिक्षक को आरोप पत्र : बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज में ईएनटी विभाग के सहायक आचार्य डॉ. अभिषेक कुमार शाह वर्ष 2023 से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं. उन्हें आरोप पत्र देकर विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

शिकायत पर होगी कार्रवाई : पीलीभीत जिला महिला चिकित्सालय में मरीज को समुचित इलाज न मिलने की शिकायत को डिप्टी सीएम ने गंभीरता से लिया है. शिकायत के प्रथम दृष्टया मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजेश कुमार को आरोप पत्र देकर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

निविदा शर्तों में नियमों की अनदेखी पड़ी भारी : निविदा प्रक्रिया के नियम और शर्तों की अनदेखी करना हमीरपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी को महंगा पड़ा. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हमीरपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. गीतम सिंह के खिलाफ आरोप पत्र देकर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़ें : गलत मरीज को ऑपरेशन टेबल पर लिटाने का मामला; दो डाॅक्टर और तीन नर्स निलंबित, डिप्टी सीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई

लखनऊ : बगैर किसी सूचना के लगातार गायब डॉक्टरों पर गाज गिरेगी. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गैरहाजिर 7 डॉक्टरों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा डिप्टी सीएम ने हमीरपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र देकर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, झांसी जिला चिकित्सालय में तैनात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. मुकुल मिश्र, अमेठी के बाजार शुक्ल न्यू सीएचसी के डॉ. विकास कुमार मिश्र, अमेठी के जगदीशपुर न्यू सीएचसी के डॉक्टर विकलेश कुमार शर्मा, बरेली सीएमओ के अधीन डॉ. दीपेश गुप्ता, सीतापुर मिश्रिख सीएचसी में तैनात डॉ. श्वेता सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विक्रांत आनंद और हाथरस जिला चिकित्सालय के पैथोलॉजिस्ट डॉ. मोहम्मद राफे लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे थे. स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने संपर्क किया, लेकिन जवाब नहीं आया. डिप्टी सीएम ने मामले को गंभीरता से लिया. गैरहाजिर डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं.

गैरहाजिर शिक्षक को आरोप पत्र : बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज में ईएनटी विभाग के सहायक आचार्य डॉ. अभिषेक कुमार शाह वर्ष 2023 से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं. उन्हें आरोप पत्र देकर विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

शिकायत पर होगी कार्रवाई : पीलीभीत जिला महिला चिकित्सालय में मरीज को समुचित इलाज न मिलने की शिकायत को डिप्टी सीएम ने गंभीरता से लिया है. शिकायत के प्रथम दृष्टया मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजेश कुमार को आरोप पत्र देकर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

निविदा शर्तों में नियमों की अनदेखी पड़ी भारी : निविदा प्रक्रिया के नियम और शर्तों की अनदेखी करना हमीरपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी को महंगा पड़ा. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हमीरपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. गीतम सिंह के खिलाफ आरोप पत्र देकर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़ें : गलत मरीज को ऑपरेशन टेबल पर लिटाने का मामला; दो डाॅक्टर और तीन नर्स निलंबित, डिप्टी सीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई

For All Latest Updates

TAGGED:

MEDICAL NEWS7 DOCTORS DISMISSED IN UPDEPUTY CM BRAJESH PATHAK7 DOCTORS DISMISSEDLUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.