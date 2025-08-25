ETV Bharat / state

गुरुग्राम में 7 दिन के नवजात का अपहरण, 9 घंटे में बरामद, किन्नर समेत दो आरोपी गिरफ्तार - NEWBORN KIDNAPPED IN GURUGRAM

गुरुग्राम पुलिस ने 7 दिन के नवजात के अपहरण मामले में किन्नर समेत 2 आरोपियों को 9 घंटे में पकड़कर बच्चा सकुशल बरामद किया.

नवजात अपहरण मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार
नवजात अपहरण मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 25, 2025 at 11:45 PM IST

गुरुग्राम: गुरुग्राम पुलिस ने 7 दिन के नवजात शिशु के अपहरण के मामले में एक किन्नर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करके मात्र 9 घंटे में आरोपियों को काबू करके उनके कब्जे से बच्चे को सकुशल बरामद किया है.

आरोपियों की पहचान लायक शेख और काजल के रूप में हुई, जो वजीराबाद की ढाणी, सेक्टर-53, गुरुग्राम में रहते हैं. आरोपी लायक शेख के बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसके कारण उसने बच्चे का सौदा करने का फैसला किया था.

किन्नर की झुग्गी से बच्चा उठाकर ले गया आरोपी

दरअसल, शिकायतकर्ता आरोपी काजल को नवजात को सौंप कर रस्म पूरी करने गई हुई थी, लेकिन दोनों आरोपियों ने मिलकर नवजात का अपरहण करने की योजना बनाई. जिसके तहत आरोपी लायक शेख ने कम्बल ओढ़कर बच्चे को किन्नर की झुग्गी से उठाकर ले गया.

पुलिस ने कार्रवाई कर नवजात शिशु को किया दस्तयाब

योजना के अनुसार आरोपियों ने शिकायतकर्ता को बच्चे का अपहरण होने व उसके साथ आरोपी किन्नर काजल का मोबाइल फोन चोरी होने की बात कही. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से नवजात शिशु और 1 मोबाइल फोन बरामद किया है.

फिलहाल पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है और उसे उसके परिवार के पास पहुंचा दिया जाएगा. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बच्चे का अपहरण करने के लिए योजना बनाई थी और उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं है.

