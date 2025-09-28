ETV Bharat / state

नवरात्रि के छठे दिन करें मां कात्यायनी की पूजा, मां को चढ़ाए प्रिय भोग, जल्द बनेंगे विवाह योग

नई दिल्ली: शारदीय नवरात्रि पर भक्त मां दुर्गा की अराधना में लीन हैं. रविवार अट्ठाईस सितंबर 2025 को नवरात्रि का छठा दिन है. शारदीय नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने का विधान है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से आत्मविश्वास और शक्ति में वृद्धि होती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कात्यायन नामक ऋषि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया था. इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है.



पूजा विधि: नवरात्रि के छठे दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें. साफ सुथरे वस्त्र धारण करें. घर के मंदिर में पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़काव से पवित्र करें. मंदिर में मां कात्यायनी की प्रतिमा स्थापित करें. मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें. मां कात्यायनी की पूजा का संकल्प ले. मां कात्यायनी को पीले वस्त्र और पुष्प अर्पित करें. मां को पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाएं. कहा जाता है कि मां को पीला रंग अतिप्रिय है. मां की आरती करें और अंत में प्रसाद वितरित करें.



स्वरूप: मांं कात्यायनी की चार भुजाएं हैं. बाएं हाथ में ऊपर तलवार और नीचे कमाल है जबकि दाएं हाथ में ऊपर अभय मुद्रा और नीचे वर मुद्रा में हैं. मां कात्यायनी सिंह पर सवार हैं.