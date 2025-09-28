ETV Bharat / state

नवरात्रि के छठे दिन करें मां कात्यायनी की पूजा, मां को चढ़ाए प्रिय भोग, जल्द बनेंगे विवाह योग

मां के पूजन से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है. भय से मुक्ति मिलती है और विरोधियों पर विजय की प्राप्ति होती है.

NAVRATRI DAY 6 GODDESS
नवरात्रि का छठा दिन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 28, 2025 at 6:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: शारदीय नवरात्रि पर भक्त मां दुर्गा की अराधना में लीन हैं. रविवार अट्ठाईस सितंबर 2025 को नवरात्रि का छठा दिन है. शारदीय नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने का विधान है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से आत्मविश्वास और शक्ति में वृद्धि होती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कात्यायन नामक ऋषि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया था. इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है.

पूजा विधि: नवरात्रि के छठे दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें. साफ सुथरे वस्त्र धारण करें. घर के मंदिर में पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़काव से पवित्र करें. मंदिर में मां कात्यायनी की प्रतिमा स्थापित करें. मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें. मां कात्यायनी की पूजा का संकल्प ले. मां कात्यायनी को पीले वस्त्र और पुष्प अर्पित करें. मां को पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाएं. कहा जाता है कि मां को पीला रंग अतिप्रिय है. मां की आरती करें और अंत में प्रसाद वितरित करें.

स्वरूप: मांं कात्यायनी की चार भुजाएं हैं. बाएं हाथ में ऊपर तलवार और नीचे कमाल है जबकि दाएं हाथ में ऊपर अभय मुद्रा और नीचे वर मुद्रा में हैं. मां कात्यायनी सिंह पर सवार हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन में ख़ुशहाली आती है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं. विवाह संबंधित तमाम बाधाएं दूर होती हैं. जिन कन्याओं का लंबे समय से विवाह रुका हुआ है या फिर विवाह में किसी प्रकार की बाधाएं आ रही है उन्हें नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए. ऐसा करने से जल्द विवाह के योग बनते हैं.

मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: 4:53 AM से 5:41 AM तक
  • अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:05 PM से 12:53 PM तक
  • विजय मुहूर्त: दोपहर 2:29 PM से 3:17 PM तक

    * मां कात्यायनी की आरती

    जय जय अम्बे जय कात्यायनी.
    जय जगमाता जग की महारानी.

    बैजनाथ स्थान तुम्हारा.
    वहां वरदाती नाम पुकारा.

    कई नाम हैं कई धाम हैं.
    यह स्थान भी तो सुखधाम है.

    हर मन्दिर में ज्योत तुम्हारी.
    कही योगेश्वरी महिमा न्यारी.

    हर जगह उत्सव होते रहते.
    हर मन्दिर में भगत हैं कहते.

    कात्यायनी रक्षक काया की.
    ग्रंथि काटे मोह माया की.

    झूठे मोह से छुडाने वाली.
    अपना नाम जपाने वाली.

    बृहस्पतिवार को पूजा करिए.
    ध्यान कात्यायनी का धरिये.

    हर संकट को दूर करेगी.
    भंडारे भरपूर करेगी.

    जो भी मां को भक्त पुकारे.
    कात्यायनी सब कष्ट निवारे.
  • ये भी पढ़ें- शादी में हो रही देरी? नवरात्रि के छठवें दिन करें ये उपाय, जल्द बजेगी शहनाई!
  • ये भी पढ़ें- नवरात्रि के दौरान देशभर में भक्तों का उत्सव, देखिए तस्वीरें

For All Latest Updates

TAGGED:

GHAZIABAD NAVRATRI NEWSKATYAYANI DEVINAVRATRI DAY 6 COLOURNAVRATRI DAY 6 BHOGNAVRATRI DAY 6 GODDESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जम्मू-कश्मीर में टॉप सुरक्षा बैठक, फिर से खुले कई और पर्यटक स्थल

Tata Capital IPO: पैसा रखें तैयार! इस तारीख से खुल रहा 2025 का सबसे बड़ा IPO

एशिया कप 2025: फाइनल से पहले ICC ने सूर्या-रऊफ और फरहान को सुनाई सजा, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

न्यूयॉर्क: जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, इन मुद्दों पर दिया जोर दिया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.