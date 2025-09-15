ETV Bharat / state

बारां में 69वीं राज्य स्तरीय छात्र फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू, 48 टीमों के 864 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

बारां: 69वीं राज्य स्तरीय छात्र फुटबॉल प्रतियोगिता (19 वर्ष आयु वर्ग) का उद्घाटन सोमवार को यहां किया गया. 15 से 21 सितंबर तक प्रतियोगिता में 41 जिलों की 48 टीमों के 864 खिलाड़ी भाग लेंगे. खिलाड़ी एवं कोच के ठहरने के लिए आवास व्यवस्था शहर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में की गई है.

समारोह को संबोधित करते हुए पैरा ओलंपिक खिलाड़ी किरण टॉक ने कहा कि 'मैं स्वयं शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद खेल के क्षेत्र में राष्ट्रपति से अवॉर्ड प्राप्त कर सकती हूं तो आप लोग क्यों नहीं?. उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हौसला कभी नहीं हराना चाहिए. खेल एक जीतता है तो दूसरा हारता है, लेकिन हारने वाले को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. अटरू बारां विधायक राधेश्याम बैरवा, किशनगंज विधायक ललित मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा,पैरा ओलंपिक खिलाड़ी तैराकी किरण ने उद्घाटन किया. विभिन्न जिलों से आई टीमों ने अपने झंडे तले मार्चपास्ट किया. आयोजक विद्यालय के छात्रों ने स्वागत गान गाया. मैच श्रीराम स्टेडियम खेल मैदान, कोटा रोड स्कूल के खेल मैदान, पुलिस लाइन खेल मैदान एवं सेंट पॉल सीनियर सेकंडरी विद्यालय में होंगे.