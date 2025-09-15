ETV Bharat / state

बारां में 69वीं राज्य स्तरीय छात्र फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू, 48 टीमों के 864 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

21 सितंबर तक फुटबॉल प्रतियोगिता में 41 जिलों की 48 टीमों के 864 खिलाड़ी शामिल भाग लेंगे.

Players marching past
मार्चपास्ट करते खिलाड़ी (ETV Bharat Baran)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बारां: 69वीं राज्य स्तरीय छात्र फुटबॉल प्रतियोगिता (19 वर्ष आयु वर्ग) का उद्घाटन सोमवार को यहां किया गया. 15 से 21 सितंबर तक प्रतियोगिता में 41 जिलों की 48 टीमों के 864 खिलाड़ी भाग लेंगे. खिलाड़ी एवं कोच के ठहरने के लिए आवास व्यवस्था शहर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में की गई है.

समारोह को संबोधित करते हुए पैरा ओलंपिक खिलाड़ी किरण टॉक ने कहा कि 'मैं स्वयं शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद खेल के क्षेत्र में राष्ट्रपति से अवॉर्ड प्राप्त कर सकती हूं तो आप लोग क्यों नहीं?. उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हौसला कभी नहीं हराना चाहिए. खेल एक जीतता है तो दूसरा हारता है, लेकिन हारने वाले को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. अटरू बारां विधायक राधेश्याम बैरवा, किशनगंज विधायक ललित मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा,पैरा ओलंपिक खिलाड़ी तैराकी किरण ने उद्घाटन किया. विभिन्न जिलों से आई टीमों ने अपने झंडे तले मार्चपास्ट किया. आयोजक विद्यालय के छात्रों ने स्वागत गान गाया. मैच श्रीराम स्टेडियम खेल मैदान, कोटा रोड स्कूल के खेल मैदान, पुलिस लाइन खेल मैदान एवं सेंट पॉल सीनियर सेकंडरी विद्यालय में होंगे.

पढ़ें:जयपुर में आई-लीग फुटबॉल प्रतियोगिता, विद्याधर नगर स्टेडियम में खेले जाएंगे 12 मुकाबले

राजस्थान फुटबाल संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल माथोडिया ने बताया कि व्यवस्था के लिए विभिन्न समितियां गठित की गई है. इन समितियों के 96 दल प्रभारी लगाए गए हैं. बीकानेर से 25 सदस्यीय चयन समिति एवं निर्णायक होंगे. 40 स्थानीय निर्णायक रहेंगे. उप जिला शिक्षा अधिकारी मानसिंह राजावत (शारीरिक शिक्षा) ने बताया कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए भामाशाहों का सहयोग लिया गया. भोजन व आवास के लिए विभिन्न संस्थाओं का सहयोग लिया. राजावत ने बताया कि सरकार के अलावा अन्य संस्थाएं भी आयोजन में मदद कर रही हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

फुटबॉल प्रतियोगिता शुरूTEAMS MARCHED PAST UNDER FLAGSPARALYMPIC ATHLETE SWIMMER KIRANSTATE LEVEL FOOTBALL UNDER 19

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दुर्गा पूजा व दिवाली पर विशेष ट्रेन: कोटा से कोलकाता, पुणे, कानपुर और गांधीधाम की यात्रा होगी आसान, जानिए टाइम टेबल

एक भारत, श्रेष्ठ भारत की झलक: उदयपुर में वाइब्रेंट गुजरात में दिखा मेवाड़ी-गुजराती संस्कृति का अनूठा संगम

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

13 साल बाद क्यों बंद हो गया Hike, जो WhatsApp को भी देता था टक्कर!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.