सिवाना में 69वीं राज्य स्तरीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता का आगाज, 1151 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

5 अक्टूबर तक प्रदेश भर से बालिका वर्ग की 30 टीमों की 540 और बालक की 34 टीमों के 611 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं.

स्तरीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता
स्तरीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता (ETV Bharat Balotara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2025 at 7:10 PM IST

बालोतरा/सिवाना: सिवाना कस्बे में सोमवार को 69वीं राज्य स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (14 वर्षीय छात्र/छात्रा) हॉकी प्रतियोगिता 2025–26 का आगाज किया गया. अतिथियों ने प्रतियोगिता का झंडा फहराकर उद्घाटन किया. 5 अक्टूबर तक प्रतियोगिता में प्रदेश भर से बालिका वर्ग की 30 टीमों की 540 खिलाड़ी और बालक वर्ग की 34 टीमों के 611 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. कुल 64 टीमों के 1151 खिलाड़ी मैदान में दमखम दिखाएंगे.

उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल और अध्यक्षता खेल मंत्री केके बिश्नोई ने की. बिश्नोई ने कहा कि बालक-बालिकाओं की खेल प्रतियोगिता से प्रदेश और देश का नाम रोशन होगा. सिर्फ पढ़ाई कर ही नहीं, एक खिलाड़ी बनकर भी भविष्य का निर्माण किया जा सकता है. खिलाड़ियों को अपना सर्वस्व लगाना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 25 करोड़ एवं अन्य पदक जीतने वालों को अलग-अलग राशि की घोषणा की. खेलों को बढ़ावा देने के लिए बजट में 3.5 करोड़ राशि देने का अलग प्रावधान किया.

सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने कहा कि खेल स्टेडियम बनाने को लेकर स्वीकृति मिल गई है. उम्मीद है कि जल्द वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी. इनडोर स्टेडियम जल्द शुरू कराने के प्रयास किए जाएंगे. इस अवसर पर जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव, प्रधान मुकनसिंह राजपुरोहित और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रामनिवास आचार्य मौजूद रहे.

सिवाना में राज्य स्तरीय स्कूली हॉकी540 GIRLS FROM 30 TEAMS611 BOYS FROM 34 TEAMSHOCKEY COMPETITION IN SIWANA69TH STATE LEVEL SCHOOL HOCKEY

