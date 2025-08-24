लखनऊ: 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी रविवार को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आवास घेरने पहुंच गए. अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव कर जोरदार नारेबाजी की. धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने 'केशव चाचा न्याय करो' के खूब नारे लगाए. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने सरकार पर भी आरोप लगाया कि अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए सरकार कोशिश नहीं कर रही है. मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने धरना दे रहे सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर धरना स्थल इको गार्डेन भेज दिया.

6900 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन. (Video Credit; ETV BHARAT)

नौकरी की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हर रोज लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं. ईको गार्डन पर धरना देने वाले छात्र कभी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का आवास घेरते हैं तो कभी उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का. हर बार वे अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें पुलिस उठाकर ईको गार्डन भेज देती है. रविवार को भी यही हुआ. शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आवास घेरने पहुंचे.

बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने यहां पर प्रदर्शन किया. अभ्यर्थियों ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है. अभ्यर्थी लगातार 'सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो', 'केशव चाचा न्याय करो' जैसे नारे लगाते रहे. पुलिस ने उन्हें हटाने की खूब कोशिश की. इस दौरान शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की पुलिस से कई बार तीखी नोकझोंक और कहासुनी भी हो गई. भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने अभ्यर्थियों को सड़क से घसीट कर बसों में बिठाया और वापस इको गार्डन में छोड़ दिया.

प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने यह आरोप लगाया कि भर्ती में ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया. मेरिट लिस्ट में गलत समायोजन से हजारों उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है. चयन प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं दी गई. अभ्यर्थियों का कहना है अगर ओबीसी कोटे का सही हिसाब कर नियुक्ति नहीं दी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि 2019 से ही कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन सरकार कोई ठोस समाधान निकाल ही नहीं रही है. यह बिल्कुल भी सही नहीं है. शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सरकार अन्याय कर रही है.

