ETV Bharat / state

69000 शिक्षक भर्ती; अभ्यर्थियों ने 'केशव चाचा न्याय करो' के लगाए नारे, डिप्टी सीएम का आवास घेरा - 6900 0TEACHER RECRUITMENT

इसके पहले अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का भी किया था घेराव.

6900 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन.
6900 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 1:19 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 1:28 PM IST

3 Min Read

लखनऊ: 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी रविवार को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आवास घेरने पहुंच गए. अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव कर जोरदार नारेबाजी की. धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने 'केशव चाचा न्याय करो' के खूब नारे लगाए. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने सरकार पर भी आरोप लगाया कि अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए सरकार कोशिश नहीं कर रही है. मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने धरना दे रहे सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर धरना स्थल इको गार्डेन भेज दिया.

6900 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन. (Video Credit; ETV BHARAT)

नौकरी की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हर रोज लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं. ईको गार्डन पर धरना देने वाले छात्र कभी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का आवास घेरते हैं तो कभी उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का. हर बार वे अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें पुलिस उठाकर ईको गार्डन भेज देती है. रविवार को भी यही हुआ. शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आवास घेरने पहुंचे.

बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने यहां पर प्रदर्शन किया. अभ्यर्थियों ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है. अभ्यर्थी लगातार 'सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो', 'केशव चाचा न्याय करो' जैसे नारे लगाते रहे. पुलिस ने उन्हें हटाने की खूब कोशिश की. इस दौरान शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की पुलिस से कई बार तीखी नोकझोंक और कहासुनी भी हो गई. भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने अभ्यर्थियों को सड़क से घसीट कर बसों में बिठाया और वापस इको गार्डन में छोड़ दिया.

प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने यह आरोप लगाया कि भर्ती में ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया. मेरिट लिस्ट में गलत समायोजन से हजारों उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है. चयन प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं दी गई. अभ्यर्थियों का कहना है अगर ओबीसी कोटे का सही हिसाब कर नियुक्ति नहीं दी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि 2019 से ही कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन सरकार कोई ठोस समाधान निकाल ही नहीं रही है. यह बिल्कुल भी सही नहीं है. शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सरकार अन्याय कर रही है.

यह भी पढ़ें: 69000 शिक्षक भर्ती : सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पक्ष न रखने से नाराज अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरा, नारेबाजी

लखनऊ: 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी रविवार को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आवास घेरने पहुंच गए. अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव कर जोरदार नारेबाजी की. धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने 'केशव चाचा न्याय करो' के खूब नारे लगाए. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने सरकार पर भी आरोप लगाया कि अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए सरकार कोशिश नहीं कर रही है. मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने धरना दे रहे सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर धरना स्थल इको गार्डेन भेज दिया.

6900 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन. (Video Credit; ETV BHARAT)

नौकरी की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हर रोज लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं. ईको गार्डन पर धरना देने वाले छात्र कभी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का आवास घेरते हैं तो कभी उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का. हर बार वे अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें पुलिस उठाकर ईको गार्डन भेज देती है. रविवार को भी यही हुआ. शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आवास घेरने पहुंचे.

बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने यहां पर प्रदर्शन किया. अभ्यर्थियों ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है. अभ्यर्थी लगातार 'सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो', 'केशव चाचा न्याय करो' जैसे नारे लगाते रहे. पुलिस ने उन्हें हटाने की खूब कोशिश की. इस दौरान शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की पुलिस से कई बार तीखी नोकझोंक और कहासुनी भी हो गई. भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने अभ्यर्थियों को सड़क से घसीट कर बसों में बिठाया और वापस इको गार्डन में छोड़ दिया.

प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने यह आरोप लगाया कि भर्ती में ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया. मेरिट लिस्ट में गलत समायोजन से हजारों उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है. चयन प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं दी गई. अभ्यर्थियों का कहना है अगर ओबीसी कोटे का सही हिसाब कर नियुक्ति नहीं दी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि 2019 से ही कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन सरकार कोई ठोस समाधान निकाल ही नहीं रही है. यह बिल्कुल भी सही नहीं है. शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सरकार अन्याय कर रही है.

यह भी पढ़ें: 69000 शिक्षक भर्ती : सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पक्ष न रखने से नाराज अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरा, नारेबाजी

Last Updated : August 24, 2025 at 1:28 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TEACHER RECRUITMENT KESHAV PRASADTEACHER RECRUITMENT PROTESTDEPUTY CM KESHAV PRASAD MAURYABASIC EDUCATION MINISTER6900 0TEACHER RECRUITMENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शंकर कनौजिया एनकाउंटर; खूंखार बदमाश हत्या के बाद काट लेता था सिर, 16 साल की उम्र से कर रहा था अपराध

कहानी एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया की...बहन के देवर ने फेंका था तेजाब, घर न टूटे इसलिए 21 साल तक सहती रही दर्द

यूपी में यूरिया की कालाबाजारी की हद! बाराबंकी में पति-पत्नी के नाम खेत सिर्फ 6 बीघे, बेच दी 85 बोरी खाद

बाराबंकी का हाईटेक ग्रो-फार्म बना कृषि पर्यटन सेंटर; पद्मश्री रामसरन वर्मा ने किया विकसित, हैरान करने वाली तकनीक से कर रहे खेती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.