लखनऊ विश्वविद्यालय का 68वां दीक्षांत समारोह; राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 201 छात्र-छात्राओं को दिए मेडल
दीक्षांत समारोह में 126254 छात्र-छात्राओं को विभिन्न विषयों की डिग्री दी गई.
लखनऊः लखनऊ विश्वविद्यालय में आज बुधवार को 68वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ. कार्यक्रम में यूपी की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने 201 छात्र-छात्रों को मेडल दिए. इनमें 80% मेडल्स छात्राओं को मिले. साथ ही 126254 छात्र-छात्राओं को विभिन्न विषयों की डिग्री दी गई. कन्वोकेशन के दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को मानद उपाधि दी गई. वहीं, समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर वैज्ञानिक सीएसआईआर के पूर्व DG शेखर सी. मांडे शामिल हुए. उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी समारोह में उपस्थित रहें. कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों की 11 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया. समारोह में 139 छात्रा को गोल्ड मेडल, 2 छात्रा को सिल्वर मेडल, 5 छात्रा को ब्रोंज मेडल दिया गया. वहीं, 37 छात्र को गोल्ड, 5 छात्र को ब्रोंज मेडल दिया गया.
तीन विदेशी छात्रों को मिला मेडल: लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के 104 वर्ष में पहली बार तीन विदेशी छात्रों को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मेडल दिया गया. श्रीलंका, साउथ कोरिया और यमन के छात्रों को मेडल दिए गए हैं. समारोह में साउथ कोरिया की छात्रा की-जू जंग को एमए भाषा में स्वर्ण पदक दिया गया. श्रीलंका के हवा कालू डिसेल्वा को फाइंड आर्ट और यमन के अब्दुल काफी को तीन मेडल दिए गए, उन्हें यह मेडल एमए अरबी भाषा में टॉप करने पर दिया गया.
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय पूरे देश और विदेश में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा है. अपने 100 वर्ष से अधिक के सफर में विश्वविद्यालय ने कई उपलब्धि हासिल की है. जो प्रदेश के विकास में मील का पत्थर है. जिन छात्रों को यहां से मेडल मिल रहा है उनको कहना चाहूंगा यह आपकी सफलता में आपके माता-पिता का भी योगदान रहा है. आपका कर्तव्य बनता है कि देश के लिए कुछ करे, समाज के लिए करे, राष्ट्र निर्माता का रोल निभाए और सामाजिक सरोकार से जुड़े.
कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज इस मंच से इतने लोगों ने मेडल प्राप्त किए है, जिसे वितरण करते-करते पसीना छूट गया. यह प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है कि इतने मेडल आज दिए गए. इसमें नारी शक्ति टॉप पर रही है. शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे आज लगभग बराबर हो गए हैं. सरकारी विद्यालयों में अच्छी सुविधा नहीं दी जाती है. आप लोगों ने मेहनत करके या मेडल प्राप्त किए हैं. आप सब का धन्यवाद के पात्र हैं.
राज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार युवाओं के लिए लगातार काम कर रही है. सरकार फंड दे रही है. उन्होंने कहा कि अगले साल जो बजट आएगा उसमें कौशल विकास के माध्यम से विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को मजबूत करने का ध्यान रखा जाएगा. आज पूरे देश में कई गांव ऐसे हैं, जहां पर अभी तक स्वास्थ्य और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची है. यह जरूरी है कि इन गांव में बिजली पहुंचाया जाए, ताकि यहां स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर जैसी बेसिक चीजों को पहुंचाया जाए.
उन्होंने कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालय चाहे वह संपूर्णानंद विश्वविद्यालय आगरा विश्वविद्यालय गए तो वहां पर जो हजारों वर्ष पुराने पांडु लिपियों रखी है उनकी दुर्दशा को देखी इसलिए उन्हें दोबारा से लिखने का काम शुरू कराया है और इन्हें डिजिटल रूप से पूरे दुनिया के सामने रखने का काम शुरू कराया.
उन्होंने कहा कि में सभी राज्य विश्वविद्यालय को यह आदेश दिया है कि वह इस सत्र से 75% का उपस्थित को लागू करें. इसे नहीं पूरा करने वाले किसी भी छात्र को परीक्षा में न बैठने दे. मैं यहां से कहना चाहती हूं कि आज से ही इस सख्ती से लागू किया जाएगा. आज से कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है. हमारे विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में ज्ञान है उसे अर्जित करिए.
उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा मंत्रियों से कहना चाहूंगी कि अगर शिक्षा के सुधार और उसके विकास के लिए कोई डेलिगेशन आपके पास आता है तो उसे मिले और उनकी बात को सुने. और सबसे जरूरी है कि हमारे विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में जो भी शोध हो रहे हैं उसको जरूर पेटेंट कराए.
मेडल पाने वाले छात्र-छात्राओं की सूची
- श्रद्धा यादव, लखनऊ विश्वविद्यालय- 9 मेडल
- चित्रा साहू, कमला नेहरू कॉलेज, रायबरेली- 8 मेडल
- रवि चंद, सिटी कॉलेज, लखनऊ- 7 मेडल
- प्रियांशी यादव, दिव्य कृपाल कॉलेज, हरदोई - 6 मेडल
- दृष्टि जैन, लखनऊ विश्वविद्यालय- 5 मेडल
- आस्था श्रीवास्तव, पं. जगन्ननाथ कॉलेज, रायबरेली- 5 मेडल
- प्रगति मिश्रा, लखनऊ विश्वविद्यालय-5 मेडल
- आस्था पांडेय, संतोष महाविद्यालय, हरदोई- 4 मेडल
- नेहा यादव, रघुनंदन सिंह महाविद्यालय, हरदोई- 4 मेडल
- वीरना तिवारी, लखनऊ विश्वविद्यालय- 4 मेडल
- सुनैना पाठक, डॉ. आरएमएल कॉलेज, हरदोई - 4 मेडल
- मनीषा कुमारी, जेएनडीसी कॉलेज, हरदोई - 4 मेडल
- स्वाती पटेल, फिरोज गांधी कॉलेज, रायबरेली- 4 मेडल
- रंजना देवी, दिव्य कृपाल कॉलेज, हरदोई- 4 मेडल
- अभय वर्मा, लखनऊ विश्वविद्यालय- 3 मेडल
- अर्शमा मिनाई, लखनऊ विश्वविद्यालय- 3 मेडल
- मानवी चौधरी, लखनऊ विश्वविद्यालय- 3 मेडल
- सुभूति पांडेय, लखनऊ विश्वविद्यालय- 3 मेडल
- श्रुति त्रिपाठी, ग्रीन फील्ड कॉलेज, सीतापुर - 3 मेडल
- दिव्यांशु तिवारी, दिव्य कृपाल कॉलेज, हरदोई- 3 मेडल
- रश्मि श्रीवास्तव, लखनऊ विश्वविद्यालय- 3 मेडल
- अनुराधा सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय- 3 मेडल
- प्रतिभा खत्री, लखनऊ विश्वविद्यालय- 3 मेडल
- शिखर भारती, शिया डिग्री कॉलेज, लखनऊ- 3 मेडल
- वैशाली जोशी, लखनऊ विश्वविद्यालय- 2 मेडल
- साउथ कोरिया की जू जंग, एक मेडल
- विदेशी छात्र- अब्दुल कफी अबुल्लाह घलेब अहमद अल रफेई, लखनऊ विश्वविद्यालय- 3 मेडल
