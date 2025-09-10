ETV Bharat / state

लखनऊ विश्वविद्यालय का 68वां दीक्षांत समारोह; राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 201 छात्र-छात्राओं को दिए मेडल

लखनऊः लखनऊ विश्वविद्यालय में आज बुधवार को 68वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ. कार्यक्रम में यूपी की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने 201 छात्र-छात्रों को मेडल दिए. इनमें 80% मेडल्स छात्राओं को मिले. साथ ही 126254 छात्र-छात्राओं को विभिन्न विषयों की डिग्री दी गई. कन्वोकेशन के दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को मानद उपाधि दी गई. वहीं, समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर वैज्ञानिक सीएसआईआर के पूर्व DG शेखर सी. मांडे शामिल हुए. उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी समारोह में उपस्थित रहें. कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों की 11 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया. समारोह में 139 छात्रा को गोल्ड मेडल, 2 छात्रा को सिल्वर मेडल, 5 छात्रा को ब्रोंज मेडल दिया गया. वहीं, 37 छात्र को गोल्ड, 5 छात्र को ब्रोंज मेडल दिया गया.

तीन विदेशी छात्रों को मिला मेडल: लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के 104 वर्ष में पहली बार तीन विदेशी छात्रों को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मेडल दिया गया. श्रीलंका, साउथ कोरिया और यमन के छात्रों को मेडल दिए गए हैं. समारोह में साउथ कोरिया की छात्रा की-जू जंग को एमए भाषा में स्वर्ण पदक दिया गया. श्रीलंका के हवा कालू डिसेल्वा को फाइंड आर्ट और यमन के अब्दुल काफी को तीन मेडल दिए गए, उन्हें यह मेडल एमए अरबी भाषा में टॉप करने पर दिया गया.



उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय पूरे देश और विदेश में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा है. अपने 100 वर्ष से अधिक के सफर में विश्वविद्यालय ने कई उपलब्धि हासिल की है. जो प्रदेश के विकास में मील का पत्थर है. जिन छात्रों को यहां से मेडल मिल रहा है उनको कहना चाहूंगा यह आपकी सफलता में आपके माता-पिता का भी योगदान रहा है. आपका कर्तव्य बनता है कि देश के लिए कुछ करे, समाज के लिए करे, राष्ट्र निर्माता का रोल निभाए और सामाजिक सरोकार से जुड़े.

कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज इस मंच से इतने लोगों ने मेडल प्राप्त किए है, जिसे वितरण करते-करते पसीना छूट गया. यह प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है कि इतने मेडल आज दिए गए. इसमें नारी शक्ति टॉप पर रही है. शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे आज लगभग बराबर हो गए हैं. सरकारी विद्यालयों में अच्छी सुविधा नहीं दी जाती है. आप लोगों ने मेहनत करके या मेडल प्राप्त किए हैं. आप सब का धन्यवाद के पात्र हैं.

राज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार युवाओं के लिए लगातार काम कर रही है. सरकार फंड दे रही है. उन्होंने कहा कि अगले साल जो बजट आएगा उसमें कौशल विकास के माध्यम से विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को मजबूत करने का ध्यान रखा जाएगा. आज पूरे देश में कई गांव ऐसे हैं, जहां पर अभी तक स्वास्थ्य और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची है. यह जरूरी है कि इन गांव में बिजली पहुंचाया जाए, ताकि यहां स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर जैसी बेसिक चीजों को पहुंचाया जाए.