HSVP से 68 करोड़ का गबन मामला: 3 आरोपी गिरफ्तार, अपने चहेतों के बैंक खातों में ट्रांसफर की करोड़ों की रकम - EMBEZZLEMENT CASE FROM HSVP

Published : July 1, 2025 at 10:42 PM IST

By ETV Bharat Haryana Team

पंचकूला: पंचकूला एसीबी की टीम ने बीती 30 जून को करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान विजय कुमार, मनोज कुमार सिंगला और सुनील गर्ग (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी सनसिटी परिक्रमा, सेक्टर-20, पंचकूला के रूप में हुई है. आरोपियों को आज पंचकूला कोर्ट में पेश कर उनका पुलिस रिमांड हासिल किया गया.

यह था मामला:

गौरतलब है कि वर्ष 2015 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकूला के उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना साजिशन विभाग का बैंक खाता नंबर-1183002100026639 पंजाब नेशनल बैंक, मनीमाजरा, चंडीगढ़ में खोला गया. फिर वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकूला के तत्कालीन वारिष्ठ लेखा अधिकारी सुनील बंसल द्वारा एलएओ कार्यालय गुरूग्राम के बैंक खाता से 22 करोड़ रुपये और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला के खाता से 46 करोड़ रूपये अवैध तौर पर इसी खाते में ट्रांसफर किए गए. इसके बाद इस बैंक से अलग-अलग निजी व्यक्तियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर सरकारी राशि का गबन किया गया.



सेवानिवृत्ति से पहले बैंक खाता बंद:

आरोपी सुनील बंसल द्वारा अपनी सेवानिवृत से एक दिन पहले 27 फरवरी 2019 को इस बैंक खाते को बंद करवा दिया गया. इस संबंध में 7 मार्च 2023 को आईपीसी के तहत धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत पंचकूला के सेक्टर-7 पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया. इस मामले की जांच एसीबी पंचकूला को ट्रांसफर की गई. जांच में आरोपी मनोज कुमार सिंगला के बैंक खाते में लगभग 7 करोड़ रूपये, आरोपी सुनील कुमार गर्ग के खाते में करीब 5 करोड़ 88 लाख रुपये, आरोपी विजय कुमार के बैंक खाते में करीब 5 करोड़ रूपये यानी कुल 17 करोड़ 88 लाख रुपये ट्रांसफर होने पाये गये. इसके अतिरिक्त तीनो आरोपियों की दो कंपनियों Certain Future Solutions Pvt Ltd. & Fabulous Future Pvt Ltd. के एचडीएफसी बैंक शाखा जीरकपुर में करीब चार करोड़ रूपये ट्रांसफर होना पाया गया है.