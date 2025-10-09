मिल्क केक कारखाने का भंडाफोड़, 20 हजार किलो मिलावटी केक बाजार में आने से रोका
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर में मिलावटी मिल्क केक के अवैध कारखाने से 650 किलो केक नष्ट करवाया गया.
Published : October 9, 2025 at 9:00 PM IST
जयपुर: राज्य सरकार के शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए खो नागोरियान इलाके में मिलावटी मिल्क केक का एक अवैध कारखाना पकड़ा है. इस कार्रवाई के दौरान 650 किलो तैयार मिल्क केक नष्ट कर दिया गया और लगभग 20,000 किलो मिलावटी केक बाजार में खपाने की तैयारी पकड़ी गई.
कार्रवाई खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश पर ज्वाइंट कमिश्नर डॉ. वी.पी. शर्मा और सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल के नेतृत्व में की गई. डॉ. मित्तल ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर घी, तेल, मसाले, मावा और मिठाइयों की निर्माण इकाइयों पर विशेष निगरानी की जा रही है. छापे के दौरान कारखाने से 2,300 किलो चीनी, 1,150 किलो सूजी, 90 किलो मिल्क पाउडर, 600 किलो लिक्विड ग्लूकोज, 21 टीन रिफाइंड सोयाबीन तेल और 2 किलो फिटकरी जब्त की गई.
जांच में पता चला कि संचालक मनोज जैन बिना किसी फूड लाइसेंस के सूजी, मिल्क पाउडर, रिफाइंड तेल, लिक्विड ग्लूकोज और हानिकारक फिटकरी का इस्तेमाल कर मिलावटी मिल्क केक बना रहा था. यह केक वह आगरा रोड, दिल्ली रोड जैसे इलाकों के मिठाई विक्रेताओं को 150 रुपए किलो के भाव से बेचता था. वे इसे 400 रुपए किलो तक में बेचते थे. मौके पर मिल्क केक के नमूने लिए गए और अवैध कारखाना तत्काल बंद करवाया गया. डॉ. मित्तल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
मौके पर मिल्क केक के नमूने लेकर पैकेटों में रखा 650 किलो मिलावटी मिल्क केक,लगभग 400 किलो पैकिंग के लिए रखा मिलावटी मिल्क केक, लगभग 100 किलो तैयार घोल, 100 किलो सूजी मिल्क पाउडर का मिश्रण नष्ट करवाकर अवैध कारखाना बंद करवाया.