मिल्क केक कारखाने का भंडाफोड़, 20 हजार किलो मिलावटी केक बाजार में आने से रोका

फैक्ट्री से जब्त मिलावटी सामान ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 9, 2025 at 9:00 PM IST 2 Min Read

जयपुर: राज्य सरकार के शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए खो नागोरियान इलाके में मिलावटी मिल्क केक का एक अवैध कारखाना पकड़ा है. इस कार्रवाई के दौरान 650 किलो तैयार मिल्क केक नष्ट कर दिया गया और लगभग 20,000 किलो मिलावटी केक बाजार में खपाने की तैयारी पकड़ी गई. कार्रवाई खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश पर ज्वाइंट कमिश्नर डॉ. वी.पी. शर्मा और सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल के नेतृत्व में की गई. डॉ. मित्तल ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर घी, तेल, मसाले, मावा और मिठाइयों की निर्माण इकाइयों पर विशेष निगरानी की जा रही है. छापे के दौरान कारखाने से 2,300 किलो चीनी, 1,150 किलो सूजी, 90 किलो मिल्क पाउडर, 600 किलो लिक्विड ग्लूकोज, 21 टीन रिफाइंड सोयाबीन तेल और 2 किलो फिटकरी जब्त की गई. पढ़ें: बड़ी कार्रवाई : चाकसू में व्यापारी के ठिकाने पर छापा, 1155 किलो सरसों तेल जब्त